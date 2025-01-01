Zarejestruj się

Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025

Cloudflare świętuje 15 lat – przez cały tydzień będziemy przedstawiać nowe projekty wspierające naszą misję: tworzenie lepszego Internetu.

Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025 r. — sekcja główna — prawa strona — obraz

 

Coroczny list od założycieli Cloudflare na 2025 rok

W tym tygodniu Cloudflare obchodzi piętnastą rocznicę swojego powstania. Traktujemy to jako nasze urodziny.

Przeczytaj list
Najnowsze aktualności i ogłoszenia
Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025: Podsumowanie wpisu
15 lat pomocy w budowaniu lepszego Internetu: spojrzenie wstecz na Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025

Cloudflare właśnie skończyło 15 lat! Podczas urodzinowego tygodnia Cloudflare 2025 świętowaliśmy innowacje na dużą skalę: systemy bazowe zasilane przez Rust, postkwantowe aktualizacje, dostęp dla studentów do narzędzi deweloperskich, integrację z PlanetScale, partnerstwa open-source oraz nasz największy program stażowy w historii — 1 111 stażystów w 2026 roku.

Przeczytaj wpis na blogu