15 anos ajudando a construir uma internet melhor: uma retrospectiva da Semana de Aniversário 2025

A Cloudflare acabou de completar 15 anos. A Semana de Aniversário de 2025 celebrou a inovação em escala: sistemas centrais com tecnologia Rust, atualizações pós-quânticas, acesso para estudantes desenvolvedores, integração com o PlanetScale, parcerias de código aberto e nosso maior programa de estágios de todos os tempos, 1.111 estagiários em 2026.