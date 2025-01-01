Semana de Aniversário 2025
Esta semana marca o 15º aniversário da Cloudflare e todos os dias desta semana anunciaremos coisas novas que promovem nossa missão: Ajudar a construir uma internet melhor.
Últimas atualizações e comunicados
15 anos ajudando a construir uma internet melhor: uma retrospectiva da Semana de Aniversário 2025
A Cloudflare acabou de completar 15 anos. A Semana de Aniversário de 2025 celebrou a inovação em escala: sistemas centrais com tecnologia Rust, atualizações pós-quânticas, acesso para estudantes desenvolvedores, integração com o PlanetScale, parcerias de código aberto e nosso maior programa de estágios de todos os tempos, 1.111 estagiários em 2026.