Cloudflare TV
Boas-vindas à Semana de Aniversário
Segunda-feira, 22/09 às 9h (PT)
Nikita Cano, Korinne Alpers
Workers gratuito para todos os e-mails .edu por 1 ano
Segunda-feira, 22/09 às 9h30 PT
Howard Huang, Verónica Marin
Apresentamos a coorte n.º 6 do Launchpad
Segunda-feira, 22/09, às 10h PT
Chris Rotas, Valentina Tejera Hernandez
Construir uma web mais inteligente, segura e mais aberta
Terça-feira, 23/09 às 9h (PT)
Nikita Cano, Dina Kozlov
A Cloudflare completa 15 anos: a história da origem
Terça-feira, 23/09, às 9h30 (PT)
João Tomé, Michelle Zatlyn, Matthew Prince
R2 SQL: aprofundamento em nosso novo mecanismo de consulta distribuído
Quinta-feira, 25/09 às 9h PT
Nikita Lapkov, Jérôme Schneider
A plataforma para desenvolvedores da Cloudflare está cada vez melhor, mais rápida e mais poderosa.
Quinta-feira, 25/09 às 9h30 PT
Korinne Alpers, Thomas Gauvin
Sexta-feira, 26 de setembro, às 9h00 PT
David Belson, André Jesus, Nikita Cano, Luke Valenta