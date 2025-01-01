15 años mejorando Internet | Repaso a la Semana aniversario 2025

¡Cloudflare acaba de cumplir 15 años! La Semana aniversario 2025 celebró la innovación a escala: sistemas básicos impulsados por Rust, actualizaciones poscuánticas, acceso como desarrolladores para estudiantes, integración con PlanetScale, asociaciones de código abierto y nuestro mayor programa de prácticas hasta la fecha: 1111 becarios en 2026.