Wie hilft ein CDN WordPress-Websites?

Ein Content-Delivery-Network (CDN) ist ein verteiltes Netz von Servern zur Zwischenspeicherung von Webinhalten in der Nähe der Endnutzer. CDNs liefern Inhalte im Namen der regulären Server einer Website (oder origin servers), um die Bereitstellung dieser Inhalte zu beschleunigen. Im Grunde genommen sorgen sie dafür, dass Websites schneller geladen werden, so wie ein Netz von Lieferwagen für einen schnelleren Zustelldienst sorgt als ein einzelner Lastwagen, der versucht, Pakete an alle zu liefern. WordPress-Websites können in mehrfacher Hinsicht von der Verwendung eines CDN profitieren:

CDNs sorgen dafür, dass die von WordPress gehosteten Inhalte den Besuchern der Website schnell zur Verfügung gestellt werden, was die Nutzererfahrung auf der Website verbessert und die Suchmaschinenoptimierung fördert.

CDNs erhöhen die Zuverlässigkeit , indem sie Inhalte auch dann bereitstellen, wenn der WordPress-Host ausfällt.

CDNs reduzieren die Bandbreitenkosten durch Minimierung der Fahrten zum Ursprungsserver

CDNs können die Sicherheit erhöhen, indem sie Distributed-Denial-of-Service (DDoS)-Angriffe stoppen

Wie lassen sich CDNs in WordPress-Websites integrieren?

CDNs sind Proxy Netzwerke, d. h. sie sitzen zwischen Website-Hosts und Internetnutzern und leiten den Netzwerkverkehr von und zu beiden Seiten weiter. Ein CDN kann Inhalte im Namen eines beliebigen Website-Hosts bereitstellen. Die besten CDNs verfügen über eine globale Präsenz, die es ihnen ermöglicht, Inhalte überall auf der Welt problemlos zwischenzuspeichern und bereitzustellen.

Einige WordPress-Hoster bieten eine integrierte Option zur Aktivierung von CDN-Diensten. Bei anderen CDN-Diensten müssen sich die Besitzer von WordPress-Sites separat anmelden. Andere bieten ein WordPress-Plugin an. Unabhängig von der verwendeten Methode ist die Aktivierung von CDN-Diensten für eine WordPress-Website in der Regel ein einfacher, anfängerfreundlicher Prozess.

Wie schützt ein CDN WordPress-Websites vor DDoS-Angriffen?

Ein DDoS-Angriff ist eine Flut von Netzwerkverkehr, die auf eine Website oder einen Server gerichtet ist, mit dem Ziel, diese Website oder diesen Server zu überwältigen, so dass reguläre Benutzer keinen Service erhalten können. Manchmal stürzt auch die Website oder der Server ab.

Da CDNs den gesamten Datenverkehr verarbeiten, bevor er eine Website erreicht, sind sie gut positioniert, um DDoS-Angriffe zu erkennen und zu blockieren. Dank ihrer vielen Server sind CDNs in der Lage, zusätzlichen Datenverkehr aufzunehmen oder zu entfernen, ohne dass es zu einem Zusammenbruch kommt.

Der Schutz vor DDoS-Angriffen ist für die meisten WordPress-Websites ein Muss. DDoS-Angriffe können den Dienst verlangsamen oder Websites stunden- oder tagelang offline nehmen. Einige DDoS-Angreifer nutzen diese Angriffe sogar, um Website-Administratoren um Geld zu erpressen (diese werden als "Lösegeld-DDoS-Angriffe" bezeichnet). Ein robuster DDoS-Schutz sorgt dafür, dass WordPress-Websites auch bei großen Angriffen verfügbar und zuverlässig bleiben.

Welches ist das beste CDN für WordPress?

Die besten CDNs für WordPress sollten die folgenden Funktionen bieten:

Einfache Integration in WordPress: Ein CDN sollte so konzipiert sein, dass es sich nativ in WordPress integrieren lässt und keine komplexe Konfiguration erfordert.

Ein CDN mit globaler Präsenz kann Inhalte schneller an alle Website-Besucher liefern, egal wo sie sich befinden. DDoS-Schutz: Ein CDN sollte in der Lage sein, DDoS-Angriffe abzufangen, um die Zuverlässigkeit der Website zu gewährleisten.

Kann ein CDN WordPress-Sites hosten?

CDNs werden normalerweise nicht für das Hosting verwendet. Stattdessen sitzen sie vor dem Hoster und beschleunigen die Auslieferung der gehosteten Website. Während das Cloudflare CDN bestimmte Arten von Inhalten hosten kann (insbesondere Bilder, Videosund statische Webseiten), werden WordPress-Sites in der Regel getrennt von den verwendeten CDNs gehostet.

Was ist die automatische Plattformoptimierung?

Website-Besitzer sollten ihre Websites so optimieren, dass sie schnell laden, da sich die Leistung auf alles auswirkt, von SEO bis Konversionsraten. CDNs steigern die Leistung, aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Optimierungsmöglichkeiten für WordPress-Sites.

Automatic Platform Optimization (APO) ist ein Cloudflare-Service, der auf intelligente Weise dynamische Inhalte zwischenspeichert, so dass sowohl statische als auch dynamische Inhalte über das globale Cloudflare-Netzwerk bereitgestellt werden können. APO sorgt dafür, dass WordPress-Websites auch dann noch schnell sind, wenn Updates und langsame Plugins ihre Leistung beeinträchtigen würden. Erfahren Sie mehr über Cloudflare APO.