Copier le lien de l'article

Qu'apporte un CDN aux sites WordPress ?

Un réseau de diffusion de contenu (CDN) est un réseau distribué de serveurs conçu pour mettre en cache le contenu web à proximité des utilisateurs finaux.Les CDN servent le contenu pour le compte des serveurs habituels d'un site web (ou des serveurs d'origine) afin d'accélérer la transmission de ce contenu.Concrètement, ils accélèrent le chargement des sites web, à l'image d'un réseau de camions de livraison qui assure un service de livraison plus rapidement qu'un seul camion qui tenterait de livrer les paquets à tout le monde.Les sites web WordPress peuvent bénéficier de l'utilisation d'un CDN de plusieurs façons :

Les CDN garantissent une transmission rapide du contenu hébergé par WordPress aux visiteurs du site, ce qui améliore l'expérience des utilisateurs du site et stimule le référencement SEO.

Les CDN augmentent la fiabilité en servant le contenu même si l'hébergeur WordPress tombe en panne.

Les CDN réduisent les coûts de la bande passante en limitant au minimum les déplacements vers le serveur d'origine.

Les CDN peuvent renforcer la sécurité en bloquant les attaques par déni de service distribué (DDoS) sur le site.

Comment les CDN se coordonnent-ils avec les sites WordPress ?

Les CDN sont des réseaux proxy : cela signifie qu'ils se situent entre les hébergeurs de sites web et les utilisateurs de l'internet et assurent la transmission du trafic réseau de part et d'autre.Un CDN peut diffuser du contenu pour le compte de n'importe quel hébergeur de site web.Les meilleurs CDN ont une présence mondiale, ce qui leur facilite la mise en cache et la remise de contenu partout dans le monde.

Certains hébergeurs WordPress proposent une option intégrée pour activer les services CDN. D'autres services CDN exigent que les propriétaires de sites WordPress s'inscrivent séparément. D'autres proposent un plugin WordPress. Quelle que soit la méthode utilisée, l'activation des services CDN pour un site WordPress relève généralement d'un processus simple et accessible aux débutants.

Comment un CDN protège-t-il les sites WordPress des attaques DDoS ?

Une attaque DDoS se traduit par un afflux de trafic réseau dirigé vers un site web ou un serveur, dans le but de le saturer au point que les utilisateurs habituels ne puissent plus bénéficier du service. Il arrive également que le site web ou le serveur tombe en panne.

Comme les CDN analysent tout le trafic avant qu'il n'atteigne un site web, ils sont bien placés pour identifier et bloquer les attaques DDoS. Grâce à leurs nombreux serveurs, les CDN sont en mesure d'absorber ou de supprimer le trafic supplémentaire sans tomber en panne.

La protection contre les attaques DDoS est une nécessité pour la plupart des sites WordPress. Les attaques DDoS peuvent ralentir le service ou rendre des sites web hors ligne pendant des heures ou des jours. Certains attaquants DDoS utilisent même ces attaques pour extorquer de l'argent aux administrateurs de sites web (ces attaques sont appelées « Attaque DDoS avec demande de rançon »). Avec une protection DDoS résistante, les sites web WordPress sont assurés de rester disponibles et fiables même en cas d'attaques massives.

Quel est le meilleur CDN pour WordPress ?

Les meilleurs CDN pour WordPress doivent présenter les caractéristiques suivantes :

Facilité d'intégration dans WordPress : un CDN doit être conçu pour s'intégrer nativement dans WordPress, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une configuration complexe.

un CDN doit être conçu pour s'intégrer nativement dans WordPress, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une configuration complexe. Taux d'accès au cache élevé : le taux d'accès au cache évalue le pourcentage de demandes de contenu auxquelles un CDN peut répondre à partir de son cache, au lieu d'interroger le serveur d'origine.Un CDN doit avoir un taux d'accès au cache pour pouvoir diffuser le contenu plus rapidement et avec plus de fiabilité aux visiteurs du site web.

le taux d'accès au cache évalue le pourcentage de demandes de contenu auxquelles un CDN peut répondre à partir de son cache, au lieu d'interroger le serveur d'origine.Un CDN doit avoir un taux d'accès au cache pour pouvoir diffuser le contenu plus rapidement et avec plus de fiabilité aux visiteurs du site web. Présence internationale : un CDN présent dans le monde entier peut fournir du contenu plus rapidement à tous les visiteurs du site web, où qu'ils se trouvent.

un CDN présent dans le monde entier peut fournir du contenu plus rapidement à tous les visiteurs du site web, où qu'ils se trouvent. Protection contre les attaques DDoS : un CDN doit être capable d'absorber les attaques DDoS pour garantir la fiabilité du site web.

un CDN doit être capable d'absorber les attaques DDoS pour garantir la fiabilité du site web. Intégration du WAF : un pare-feu d'applications web (WAF) bloque les attaques dirigées contre les applications web, assurant ainsi la sécurité du site lui-même et de ses utilisateurs. Sans WAF, les sites web sont vulnérables au cross-site scripting, aux injections SQL, et à d'autres attaques qui mettent en danger les utilisateurs et les données.Les CDN constituent un moyen idéal de déployer des WAF : ils assurent déjà la mise en proxy de l'ensemble du trafic vers un site web et peuvent donc inspecter et bloquer le trafic malveillant.

: un pare-feu d'applications web (WAF) bloque les attaques dirigées contre les applications web, assurant ainsi la sécurité du site lui-même et de ses utilisateurs. Sans WAF, les sites web sont vulnérables au cross-site scripting, aux injections SQL, et à d'autres attaques qui mettent en danger les utilisateurs et les données.Les CDN constituent un moyen idéal de déployer des WAF : ils assurent déjà la mise en proxy de l'ensemble du trafic vers un site web et peuvent donc inspecter et bloquer le trafic malveillant. Mise en cache de contenu statique et dynamique : de nombreux contenus web sont statiques, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Certains contenus web sont dynamiques et changent en fonction d'informations sur l'utilisateur, de l'heure, du lieu ou d'autres facteurs. Un CDN doit offrir la possibilité de mettre en cache et de servir du contenu dynamique ainsi que du contenu statique aussi bien que statique.

Pour voir un exemple de CDN présentant ces caractéristiques, découvrez le CDN Cloudflare.

Un CDN peut-il héberger des sites WordPress ?

Les CDN ne sont généralement pas utilisés pour l'hébergement. Ils se situent en amont de l'hébergeur et accélèrent la transmission du site web hébergé. Certains types de contenu peuvent être hébergés par le CDN Cloudflare (en particulier les images, la vidéo, et les pages web statiques), les sites WordPress sont toutefois généralement hébergés séparément des CDN qu'ils utilisent.

Qu'est-ce que l'optimisation automatique de la plateforme ?

Les propriétaires de sites doivent optimiser leurs sites pour qu'ils se chargent rapidement. En effet, les performances ont une incidence sur tous les aspects du site, du référencement SEO au taux de conversion. Les CDN stimulent les performances, mais nombreuses sont les autres possibilités pour optimiser les sites WordPress.

L'optimisation automatique de la plateforme (APO) est un service de Cloudflare qui met intelligemment en cache le contenu dynamique, de façon que le contenu statique et dynamique puisse être servi à partir du réseau mondial de Cloudflare.APO entretient la rapidité des sites WordPress, même lorsque les mises à jour et les plugins lents nuisent à leurs performances.En savoir plus sur Cloudflare APO.