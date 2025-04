Copier le lien de l'article

Quels sont les principaux avantages de RDC ?

Un réseau de diffusion de contenu (RDC) est un groupe de serveurs répartis dans une région ou dans le monde entier qui travaillent ensemble pour accélérer la diffusion de contenu sur le Web. Les serveurs d'un RDC stockent temporairement (dans un cache) le contenu des pages Web comme les images, le HTML, le JavaScript et la vidéo. Ils envoient le contenu en cache aux utilisateurs qui chargent la page Web. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sites Web et des applications s'appuient sur un RDC pour servir le contenu à leurs utilisateurs.

Les applications Web utilisent les RDC en grande partie parce qu'ils offrent quatre avantages importants : de meilleures performances, une fiabilité accrue, des économies de coûts et une résilience contre les cyberattaques.

Performances

L'accélération des performances est l'avantage auquel la plupart des gens pensent lorsqu'ils envisagent d'utiliser un RDC, et ce pour une bonne raison. Les sites Web qui ont commencé à utiliser un RDC ont constaté une réduction de 50 % des temps de chargement, voire plus dans certains cas. Les RDC accélèrent la diffusion du contenu en :

réduisant la distance entre l'endroit où le contenu est stocké et celui où il doit être acheminé ;

réduisant la taille des fichiers pour augmenter la vitesse de chargement ;

optimisant l'infrastructure des serveurs pour répondre plus rapidement aux demandes des utilisateurs.

En savoir plus sur les avantages des performances des RDC.

Fiabilité

Parfois, les choses tournent mal sur Internet. Les serveurs tombent en panne, les réseaux sont encombrés et les connexions sont interrompues. Un RDC permet aux applications Web de fournir un service ininterrompu aux utilisateurs, même face à ces problèmes.

Les RDC équilibrent la charge du trafic réseau, en veillant à ce qu'aucun serveur ne soit submergé. Dans le cas où un seul serveur cesse de fonctionner, un RDC peut lancer un processus de « basculement » qui permet à un serveur de secours de prendre le relais. Certains RDC, comme le RDC Cloudflare, peuvent contourner la congestion du réseau, comme un logiciel de navigation GPS qui trouve un chemin pour contourner le trafic sur les autoroutes.

Étant donné que les RDC sont composés de plusieurs serveurs répartis dans de nombreux datacenters différents, ils peuvent également offrir une grande redondance. Si un serveur, un datacenter ou une région entière de datacenters tombe en panne, les RDC peuvent toujours fournir du contenu à partir d'autres serveurs du réseau.

En savoir plus sur les avantages de la fiabilité et de la redondance des RDC.

Réduction des coûts

La principale façon dont les RDC réduisent les dépenses des exploitants de sites Web consiste à réduire les déplacements vers et depuis le serveur d'origine. Étant donné que les RDC mettent en cache une grande partie du contenu d'un site Web et servent ce contenu à partir de ce cache, le serveur d'origine n'a pas à fournir le même contenu à plusieurs reprises. C'est le RDC qui le fait à la place du serveur d'origine.

Les fournisseurs d'hébergement Web facturent généralement les sites Web pour les données qui sont transférées vers et depuis l'hôte Web. Plus la quantité de données transférées est importante, plus le coût est élevé. Les gens font souvent référence à ces dépenses comme étant des « coûts de bande passante », même si « bande passante » fait en réalité référence à la capacité du réseau.

Mais lorsqu'un RDC sert la majeure partie du contenu d'un site Web pour le compte du serveur d'origine, il y a beaucoup moins de données à transférer. Moins de demandes d'utilisateurs sont adressées au serveur d'origine, car le RDC en traite la plupart. Et pour la même raison, moins de contenu sort du serveur d'origine, ce qui réduit les coûts de bande passante.

En savoir plus sur la façon dont les RDC réduisent les coûts de bande passante.

Résilience face aux attaques

Les RDC sont particulièrement bien adaptés à la défense des sites Web contre les attaques par déni de service (DoS) et par déni de service distribué (DDoS). Lors de ces attaques, un attaquant dirige de grandes quantités de trafic réseau indésirable vers un site Web pour tenter de le submerger et de le faire tomber en panne. Grâce à leurs nombreux serveurs, les RDC sont mieux à même d'absorber de grandes quantités de trafic, même des pics de trafic non naturels dus à une attaque DDoS, qu'un seul serveur d'origine. Ce faisant, ils permettent aux sites Web de rester en ligne même en cas d'attaque.

En savoir plus sur la façon dont les RDC absorbent les attaques DDoS.

Comment les exploitants de sites Web peuvent-ils commencer à profiter des avantages d'un RDC ?

Cloudflare permet à toute personne possédant un site Web de s'inscrire gratuitement et d'utiliser le RDC Cloudflare. Pour commencer à utiliser le RDC Cloudflare et d'autres services, consultez la page des plans Cloudflare.