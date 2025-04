Copiar o link do artigo

Como uma CDN ajuda os sites WordPress?

Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) é uma rede distribuída de servidores para armazenar em cache o conteúdo da web próximo aos usuários finais. As CDNs fornecem conteúdo em nome dos servidores regulares de um site (ou servidores de origem) para acelerar a distribuição desse conteúdo.Basicamente, elas fazem com que os sites carreguem mais rapidamente, da mesma forma que uma rede de caminhões de entrega torna o serviço de entrega mais rápido do que um único caminhão tentando entregar pacotes para todos. Os sites do WordPress podem se beneficiar do uso de uma CDN de várias maneiras:

As CDNs garantem que o conteúdo hospedado no WordPress seja entregue rapidamente aos visitantes do site, melhorando a experiência dos usuários no site e impulsionando a SEO

As CDNs aumentam a confiabilidade , fornecendo conteúdo mesmo que o host do WordPress fique inativo

As CDNs reduzem os custos de largura de banda minimizando as viagens ao servidor de origem

As CDNs podem aumentar a segurança interrompendo os ataques de negação de serviço distribuída (DDoS)

Como as CDNs se integram aos sites WordPress?

As CDNs são redes proxy : isso significa que elas ficam entre os hosts do site e os usuários da internet, encaminhando o tráfego de rede de e para os dois lados. Uma CDN pode distribuir conteúdo em nome de qualquer host de site. As melhores CDNs têm presença global, o que lhes permite armazenar em cache e distribuir conteúdo com facilidade em qualquer lugar do mundo.

Alguns hosts do WordPress oferecem uma opção integrada para ativar os serviços de CDN. Outros serviços de CDN exigem que os proprietários de sites WordPress se inscrevam separadamente. Outros oferecem um plugin do WordPress. Independentemente do método usado, a ativação dos serviços de CDN para um site WordPress geralmente é um processo simples e fácil para iniciantes.

Como uma CDN protege os sites WordPress contra ataques DDoS?

Um ataque DDoS é uma inundação de tráfego de rede direcionada a um site ou servidor, com o objetivo de sobrecarregar esse site ou servidor para que os usuários comuns não possam receber o serviço. Às vezes, o site ou o servidor também trava.

Como as CDNs processam todo o tráfego antes que ele chegue a um site, elas estão bem posicionadas para identificar e bloquear ataques DDoS. Graças a seus muitos servidores, as CDNs podem absorver ou remover o tráfego extra sem travar.

A proteção contra ataques DDoS é imprescindível para a maioria dos sites WordPress. Os ataques DDoS podem reduzir a velocidade do serviço ou deixar os sites off-line por horas ou dias seguidos. Alguns invasores DDoS até usam esses ataques para extorquir dinheiro dos administradores do site (são chamados de "Ataques DDoS com pedido de resgate" ). A proteção contra DDoS robusta garante que os sites WordPress permaneçam disponíveis e confiáveis mesmo diante de grandes ataques.

Qual é a melhor CDN para WordPress?

As melhores CDNs para WordPress devem oferecer os seguintes recursos:

Fácil integração com o WordPress: Uma CDN deve ser projetada para se integrar nativamente ao WordPress, em vez de exigir uma configuração complexa.

Uma CDN deve ser projetada para se integrar nativamente ao WordPress, em vez de exigir uma configuração complexa. Alta taxa de acerto do cache: a taxa de acerto do cache mede a porcentagem de solicitações de conteúdo que uma CDN pode atender a partir de seu cache, em vez de consultar o servidor de origem. Uma CDN deve ter uma alta taxa de acerto de cache, o que permite que ela forneça conteúdo mais rápido e de forma mais confiável aos visitantes do site.

a taxa de acerto do cache mede a porcentagem de solicitações de conteúdo que uma CDN pode atender a partir de seu cache, em vez de consultar o servidor de origem. Uma CDN deve ter uma alta taxa de acerto de cache, o que permite que ela forneça conteúdo mais rápido e de forma mais confiável aos visitantes do site. Presença internacional: uma CDN com presença global pode fornecer conteúdo mais rapidamente a todos os visitantes do site, independentemente de sua localização.

uma CDN com presença global pode fornecer conteúdo mais rapidamente a todos os visitantes do site, independentemente de sua localização. Proteção contra DDoS: uma CDN deve ser capaz de absorver ataques DDoS para garantir a confiabilidade do site.

uma CDN deve ser capaz de absorver ataques DDoS para garantir a confiabilidade do site. Integração com WAF: um firewall de aplicativos web (WAF) bloqueia ataques direcionados a aplicativos web, mantendo o próprio site e seus usuários seguros. Sem um WAF, os sites ficam vulneráveis a cross-site scripting, injeção de SQLe outros ataques que colocam em risco os usuários e os dados. As CDNs são uma maneira ideal de implantar WAFs: elas já fazem proxy de todo o tráfego para um site e, portanto, podem inspecionar e bloquear o tráfego malicioso.

um firewall de aplicativos web (WAF) bloqueia ataques direcionados a aplicativos web, mantendo o próprio site e seus usuários seguros. Sem um WAF, os sites ficam vulneráveis a cross-site scripting, injeção de SQLe outros ataques que colocam em risco os usuários e os dados. As CDNs são uma maneira ideal de implantar WAFs: elas já fazem proxy de todo o tráfego para um site e, portanto, podem inspecionar e bloquear o tráfego malicioso. Armazenamento em cache de conteúdo estático e dinâmico: muitos conteúdos da web são estáticos, ou seja, não mudam. Alguns conteúdos da web são dinâmicos, mudando com base em informações sobre o usuário, a hora do dia, o local ou outros fatores. Uma CDN deve oferecer a capacidade de armazenar em cache e distribuir tanto conteúdo dinâmico, quanto estático.

Para ver um exemplo de uma CDN com esses recursos, conheça a CDN da Cloudflare.

Uma CDN pode hospedar sites WordPress?

Normalmente, as CDNs não são usadas para hospedagem. Em vez disso, elas ficam na frente do host e aceleram a distribuição do site hospedado. Embora a CDN da Cloudflare possa hospedar determinados tipos de conteúdo (especialmente imagens, vídeos e páginas estáticas), os sites WordPress geralmente são hospedados separadamente das CDNs que utilizam.

O que é a otimização automática de plataforma?

Os proprietários de sites devem otimizar seus sites para que carreguem rapidamente, pois o desempenho afeta tudo, desde SEO até taxas de conversão. As CDNs aumentam o desempenho, mas há muitas outras otimizações possíveis para sites WordPress.

A Otimização Automática de Plataforma (APO) é um serviço da Cloudflare que armazena em cache, de forma inteligente, o conteúdo dinâmico, de modo que tanto o conteúdo estático quanto o dinâmico possam ser apresentados a partir da rede global da Cloudflare. A APO mantém os sites WordPress rápidos, mesmo quando as atualizações e os plugins lentos prejudicam seu desempenho. Saiba mais sobre a APO da Cloudflare.