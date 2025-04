Copiar o link do artigo

Quais são os principais benefícios da CDN?

Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) é um grupo de servidores espalhados por uma região ou ao redor do mundo que trabalham juntos para acelerar a distribuição de conteúdo na web. Os servidores de uma CDN armazenam temporariamente (ou em cache) o conteúdo de páginas web, como imagens, HTML, JavaScript e vídeos. Eles enviam o conteúdo armazenado em cache para os usuários que carregam a página web. Atualmente, quase todos os sites e aplicativos dependem de uma CDN para ajudar a oferecer conteúdo aos seus usuários.

Os aplicativos web utilizam CDNs em grande parte porque elas oferecem quatro benefícios importantes: melhor desempenho, maior confiabilidade, economia de custos e resiliência contra ataques cibernéticos.

Performance

Um desempenho mais rápido é o benefício em que a maioria das pessoas pensa ao considerar as CDNs, e por uma boa razão. Os sites que começam a usar uma CDN constatam uma redução de 50% nos tempos de carregamento, ou até mais em alguns casos. As CDNs aceleram a distribuição de conteúdo ao:

Diminuir a distância entre o local onde o conteúdo é armazenado e o local para onde este precisa ir

Reduzir o tamanho dos arquivos para aumentar a velocidade de carregamento

Otimizar a infraestrutura do servidor para responder mais rapidamente às solicitações dos usuários

Saiba mais sobre os benefícios de desempenho da CDN.

Confiabilidade

Às vezes, as coisas dão errado na Internet. Os servidores caem, as redes ficam congestionadas e as conexões são interrompidas. Uma CDN permite que os aplicativos web ofereçam serviços ininterruptos aos usuários, mesmo durante a ocorrência desses problemas.

As CDNs fazem o balanceamento de carga do tráfego de rede, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado. Caso um único servidor pare de funcionar, uma CDN pode iniciar um processo de "failover" que permite que um servidor de backup assuma o controle. Algumas CDNs, como a Cloudflare CDN, podem desviar do congestionamento da rede, como faz o software de navegação por GPS ao buscar uma forma de desviar do tráfego pesado nas rodovias.

Como as CDNs são compostas por múltiplos servidores espalhados por vários data centers diferentes, elas também podem oferecer uma grande redundância. Se um servidor, um data center ou toda uma região de data centers falhar, as CDNs ainda podem fornecer conteúdo a partir de outros servidores da rede.

Saiba mais sobre os benefícios de confiabilidade e redundância da CDN.

Redução de custos

A principal maneira pela qual as CDNs reduzem as despesas dos operadores de sites é reduzindo as viagens de ida e volta para o servidor de origem. Como as CDNs armazenam grande parte do conteúdo em um site e fornecem esse conteúdo a partir do cache, o servidor de origem não precisa fornecer o mesmo conteúdo repetidamente pois a CDN faz isso em nome do servidor de origem.

Normalmente, os provedores de host da web cobram os sites pelos dados transferidos de e para o host da web. Quanto mais dados forem transferidos, maior será o custo. Muitas vezes, as pessoas se referem a essas despesas como "custos de largura de banda", embora "largura de banda" na verdade se refira à capacidade de rede.

Mas quando uma CDN fornece a maior parte do conteúdo de um site em nome do servidor de origem, muito menos dados precisam ser transferidos. São enviadas menos solicitações de usuários ao servidor de origem, porque a CDN maneja a maioria deles. E menos conteúdo sai do servidor de origem pelo mesmo motivo, diminuindo os custos de largura de banda.

Saiba mais sobre como as CDNs reduzem os custos de largura de banda.

Resiliência contra ataques

As CDNs são especialmente adequadas para defender os sites contra ataques de negação de serviço (DoS) e de negação de serviço distribuída (DDoS). Nesses ataques, um invasor direciona grandes quantidades de tráfego de rede indesejado para um site a fim de tentar sobrecarregar e travar o site. As CDNs, com seus vários servidores, são mais capazes de absorver grandes quantidades de tráfego, até mesmo picos de tráfego anormais de um ataque DDoS, do que um único servidor de origem. Ao fazer isso, elas mantêm os sites on-line mesmo quando estão sob ataque.

Saiba mais sobre como as CDNs absorvem os ataques DDoS.

Como os operadores de sites podem começar a experimentar os benefícios de uma CDN?

A Cloudflare permite que qualquer pessoa com um site se inscreva gratuitamente e utilize a Cloudflare CDN. Para começar a utilizar a Cloudflare CDN e outros serviços, consulte a página de planos da Cloudflare.