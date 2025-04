Copiar o link do artigo

O que é uma CDN? Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) é um grupo de servidores geograficamente distribuídos que armazenam conteúdo em cache próximo aos usuários finais. A CDN permite uma transferência rápida dos ativos necessários para carregar o conteúdo da internet, incluindo páginas HTML, arquivos em JavaScript, folhas de estilo, imagens e vídeos.

A popularidade dos serviços de CDN continua a aumentar e, hoje, a maior parte do tráfego da web é distribuída por CDNs, incluindo o tráfego de sites importantes como Facebook, Netflix e Amazon.

Uma CDN configurada corretamente também pode ajudar a proteger sites contra alguns ataques maliciosos comuns, como ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

Uma CDN é o mesmo que uma hospedagem na web?

Embora não hospede conteúdo e não possa substituir a necessidade de uma hospedagem na web propriamente dita, uma CDN ajuda a armazenar conteúdo em cache na borda da rede, aprimorando o desempenho do site. Muitos sites lutam para que suas necessidades de desempenho sejam satisfeitas por serviços de hospedagem tradicionais e por isso terminam optando por CDNs.

Ao utilizar o armazenamento em cache para reduzir a largura de banda da hospedagem, ajudando a prevenir interrupções do serviço e aumentar a segurança, as CDNs são uma opção popular para aliviar alguns dos maiores pontos de dificuldade que a hospedagem tradicional na web acarreta.

Quais são as vantagens de se usar uma CDN?

Embora as vantagens de se usar uma CDN variem dependendo do tamanho e das necessidades de um ativo da internet, as principais vantagens para a maioria dos usuários podem ser divididas em quatro componentes diferentes:

Aprimorar os tempos de carregamento do site: com a distribuição de conteúdo a partir de um servidor de CDN mais próximo dos visitantes do site (entre outras otimizações), os visitantes experimentam uma aceleração dos tempos de carregamento da página. Como os visitantes ficam mais inclinados a clicar para se afastar de um site de carregamento lento, a CDN pode reduzir as taxas de rejeição e aumentar a quantidade de tempo que as pessoas passam no site. Em outras palavras, quanto mais rápido for um site, mais visitantes irão permanecer nele e também ficar por mais tempo. Reduzir os custos de largura de banda: os custos de consumo de largura de banda para hospedagem de sites são uma das principais despesas para os sites. Por meio do armazenamento em cache e de outras otimizações, as CDNs conseguem reduzir a quantidade de dados que um servidor de origem precisa fornecer e, consequentemente, reduzem os custos de hospedagem para os proprietários de sites. Aumentar a disponibilidade de conteúdo e a redundância: grandes quantidades de tráfego ou falhas de hardware podem interromper o funcionamento normal do site. Graças à sua natureza distribuída, uma CDN consegue lidar com mais tráfego e resistir melhor às falhas de hardware do que muitos servidores de origem. Aprimorar a segurança do site: uma CDN pode aprimorar a segurança fornecendo mitigação de DDoS, aprimoramento dos certificados de segurança e outras otimizações.

Como funciona uma CDN?

Essencialmente, uma CDN é uma rede de servidores interligados com o objetivo de fornecer conteúdo da forma mais rápida, barata, confiável e segura possível. Para aumentar a velocidade e aprimorar a conectividade, uma CDN coloca servidores nos pontos de troca de tráfego entre redes diferentes.

Esses pontos de troca de tráfego na internet (PTTs) são os principais locais onde provedores de internet diferentes se conectam para fornecer um acesso mútuo ao tráfego originado em suas redes diferentes. Por ter uma conexão com esses locais de alta velocidade e altamente interconectados, um provedor de CDN pode reduzir os custos e tempos de trânsito da entrega de dados em alta velocidade.

Além de colocar servidores nos PTTs, uma CDN proporciona uma série de otimizações às transferências de dados padrão entre cliente/servidor. As CDNs colocam data centers em locais estratégicos no mundo inteiro, aprimoram a segurança e são projetadas para sobreviver a diversos tipos de falhas e congestionamentos na internet.

Latência - Como uma CDN aprimora o tempo de carregamento de um site?

Quando um site que carrega conteúdo fica mais lento, os usuários saem rapidamente. Os serviços de uma CDN podem ajudar a reduzir o tempo de carregamento das seguintes maneiras:

A natureza globalmente distribuída de uma CDN significa que a distância entre os usuários e os recursos do site fica reduzida. Ao invés de precisar se conectar a seja onde for que o servidor de origem de um site esteja localizado, a CDN permite que os usuários se conectem a um data center geograficamente mais próximo. Menos tempo de viagem significa um serviço mais rápido.

Otimizações de hardware e software, como um eficiente balanceamento de carga e discos rígidos de estado sólido, podem ajudar os dados a chegarem mais rapidamente ao usuário.

As CDNs podem reduzir a quantidade de dados transferida ao reduzir o tamanho dos arquivos por meio de táticas como a minificação e a compactação de arquivos. Tamanhos de arquivo menores significam tempos de carregamento mais rápidos.

As CDNs também podem acelerar os sites que utilizam certificados TLS/SSL ao otimizar a reutilização da conexão e permitir o recurso "TLS false start".

Explore todas as maneiras pelas quais uma CDN ajuda os sites a carregarem mais rapidamente

Confiabilidade e redundância: como uma CDN mantém um site sempre on-line?

O tempo de atividade é um componente essencial para qualquer pessoa com um ativo da internet. Falhas de hardware e picos de tráfego como resultado de ataques maliciosos ou, simplesmente, de um aumento de popularidade, têm o potencial de derrubar um servidor web e impedir que os usuários acessem um site ou serviço. Uma CDN plenamente desenvolvida conta com vários recursos que minimizam o tempo de inatividade:

O balanceamento de carga distribui o tráfego de rede uniformemente entre diversos servidores, facilitando a adaptação em caso de rápidos aumentos de tráfego.

Um failover inteligente permite um serviço ininterrupto, mesmo quando um ou mais servidores da CDN ficam off-line devido ao mau funcionamento do hardware; o failover consegue redistribuir o tráfego para outros servidores operacionais.

Na hipótese de um data center inteiro estar com problemas técnicos, o roteamento Anycast transfere o tráfego para outro data center disponível, garantindo que nenhum usuário fique sem acesso ao site.

Saiba mais sobre como uma CDN ajuda a manter os sites on-line

Segurança de dados: como uma CDN protege os dados?

A segurança da informação é parte integrante de uma CDN. Uma CDN pode manter um site protegido com certificados TLS/SSL renovados que garantirão um alto padrão de autenticação, criptografia e integridade. Investigue as preocupações de segurança em torno das CDNs e explore o que pode ser feito para fornecer conteúdo com segurança. Saiba mais sobre a segurança SSL/TLS das CDNs

Despesas com largura de banda: como uma CDN reduz os custos de largura de banda?

Sempre que um servidor de origem responde a uma solicitação, isso consome largura de banda. Veja como uma CDN, como a CDN da Cloudflare, reduz as solicitações de origem e os custos de largura de banda.