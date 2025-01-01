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一個 CDN 如何幫助 WordPress 網站?

內容交付網絡（CDN） 是一個分佈式服務器網絡，用於 緩存 靠近最終用戶的 Web 內容。 CDN 代表網站的一般伺服器 (或 原始伺服器) 提供內容，以加速該內容的傳遞。 基本上，它們使網站加載速度更快，就像送貨卡車網絡比試圖將包裹交付給所有人的單卡車提供更快的送貨服務一樣。 WordPress 網站可以通過以下幾種方式受益於使用 CDN：

CDN 可確保 WordPress 託管的內容快速傳遞給網站訪問者，從而改善用戶在網站上的體驗並提高 SEO

即使 WordPress 主機出現故障，CDN 也可以通過提供內容來提高可靠性

CDN 通過最大限度地 減少到源服務器的行程來降低帶寬成本

CDN 可以通過阻止 分散式拒絕服務（DDoS）攻擊來提高安全性

CDN 如何與網站整合？

CDN 是 代理 網絡：這意味著它們位於網站主機和 Internet 用戶之間，從而將網絡流量轉發到雙方。 CDN 可以代表任何網站主機提供內容。 最好的 CDN 具有全球影響力，使它們能夠輕鬆緩存並在世界任何地方提供內容。

一些 WordPress 主機提供了用於激活 CDN 服務的內置選項。 其他 CDN 服務要求 WordPress 網站所有者單獨註冊。 其他人提供了一個 WordPress 插件。 無論使用哪種方法，為 WordPress 網站打開 CDN 服務通常是一個簡單，適合初學者的過程。

CDN 如何保護 WordPress 網站免受 DDoS 攻擊？

DDoS 攻擊是導向網站或服務器的大量網絡流量，其目標是壓倒該網站或服務器，以使普通用戶無法接收服務。 有時網站或服務器也崩潰。

由於 CDN 在到達網站之前處理所有流量，因此它們具有良好的定位，可以識別和阻止 DDoS 攻擊。 由於其眾多服務器，CDN 能夠吸收或刪除額外的流量而不會崩潰。

對於大多數 WordPress 網站來說，防止 DDoS 攻擊是必不可少的。 DDoS 攻擊可能會減慢服務速度，或使網站離線數小時或數天一次。 一些 DDoS 攻擊者甚至使用這些攻擊來勒索網站管理員以賺錢（這些被稱為"贖金 DDoS 攻擊"）。 強大的 DDoS 保護可確保即使面對大型攻擊，WordPress 網站仍然可用且可靠。

什麼是最好的網絡託管？

最好的 CDN 應該提供以下功能：

易於與 WordPress 集成： 一個 CDN 應該被設計為與 WordPress 本地集成，而不是需要複雜的配置。

一個 CDN 應該被設計為與 WordPress 本地集成，而不是需要複雜的配置。 高快取命中率： 快取命中率 測量 CDN 可從其快取提供的內容要求百分比，而不是查詢原始伺服器。 CDN 應具有較高的緩存命中率，這使其能夠更快，更可靠地為網站訪問者提供內容。

快取命中率 測量 CDN 可從其快取提供的內容要求百分比，而不是查詢原始伺服器。 CDN 應具有較高的緩存命中率，這使其能夠更快，更可靠地為網站訪問者提供內容。 國際業務： 具有全球業務的 CDN 可以更快地向所有網站訪問者提供內容，無論他們位於何處。

具有全球業務的 CDN 可以更快地向所有網站訪問者提供內容，無論他們位於何處。 DDoS 保護： CDN 應該能夠吸收 DDoS 攻擊，以確保網站的可靠性。

CDN 應該能夠吸收 DDoS 攻擊，以確保網站的可靠性。 WAF 集成： Web 應用程序防火牆（WAF） 阻止針對 Web 應用程序的攻擊，從而保持網站本身和其用戶的安全。 如果沒有 WAF，網站容易受到 跨站點腳本， SQL 插入和其他攻擊，這些攻擊會使用者和數據面臨風險。 CDN 是部署 WAF 的理想方式：它們已將所有流量代理到網站，因此可以檢查和阻止惡意流量。

Web 應用程序防火牆（WAF） 阻止針對 Web 應用程序的攻擊，從而保持網站本身和其用戶的安全。 如果沒有 WAF，網站容易受到 跨站點腳本， SQL 插入和其他攻擊，這些攻擊會使用者和數據面臨風險。 CDN 是部署 WAF 的理想方式：它們已將所有流量代理到網站，因此可以檢查和阻止惡意流量。 緩存靜態和動態內容： 很多 Web 內容是靜態的，這意味著它不會改變。 某些 Web 內容是動態的，會根據有關用戶的信息，一天中的時間，位置或其他因素而變化。 CDN 應該提供緩存和提供 動態內容以及靜態內容的功能。

若要查看具有這些功能的 CDN 範例，請 瞭解有關 CDN 的相關資訊。

一個 CDN 可以託管 WordPress 網站嗎？

CDN 通常不用於託管。 相反，它們坐在主機前面，並加速託管網站的交付。 儘管 Cloudflare CDN 可以託管某些類型的內容（特別是 圖像， 視頻和 靜態網頁），但 WordPress 網站通常與其使用的 CDN 分開託管。

什麼是自動平台最佳化？

網站所有者應優化其網站以快速加載，因為性能會影響從 SEO 到 轉換率的所有內容。 CDN 可以提高性能，但是 WordPress 網站還有很多其他優化可能。

自動平台最佳化 (APO) 是 Cloudflare 服務，可智慧快取動態內容，因此可以從 Cloudflare 全球網路提供靜態和動態內容。 APO 可以快速保持 WordPress 網站，即使更新和插件速度緩慢，否則會阻礙其性能。 瞭解更多關於雲耀斑 APO 的資訊。