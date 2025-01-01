探索 CDN 如何為網站和網際網路服務提供快速、有效率且安全的內容交付。
閱讀本文後，您將能夠：
相關內容
訂閱 TheNET，這是 Cloudflare 每月對網際網路上最流行見解的總結！
複製文章連結
內容傳遞網路 (CDN) 是一組地理上分散的伺服器，用於在靠近終端使用者的位置快取內容。CDN 允許快速傳輸載入網際網路內容所需的資產，包括 HTML 頁面、JavaScript 檔案、樣式表、影像和影片。
正確設定的 CDN 也能協助保護網站，對抗常見的惡意攻擊，例如分散式阻斷服務 (DDOS) 攻擊。
儘管 CDN 不會代管內容，也無法取代對於適當虛擬主機的需求，但能協助在網路邊緣快取內容，藉此改善網站效能。許多網站難以透過傳統的代管服務來達到其效能需求，因此選擇使用 CDN。
利用快取以降低代管頻寬，藉此協助防止服務中斷，並改善安全性，這讓 CDN 成為熱門選項，用來緩解伴隨傳統 Web 代管而來的主要痛點。
雖然使用 CDN 的優點取決於網際網路內容的大小和需求，但對於大部分的使用者而言，主要優點可分為四個不同部分：
在其核心，CDN 是連結在一起的伺服器網路，目標是盡可能快速、便宜、可靠且安全地傳遞內容。為了改善速度和連線性，CDN 會將伺服器置於不同網路之間的交換點。
這些網際網路交換點 (IXP) 是不同網際網路提供者連線的主要位置，以便相互提供對源自其不同網路的流量的存取。連線到這些高速且高度互連的位置後，CDN 提供者就能夠以高速資料傳遞過程來減少成本和傳輸時間。
除了在 IXP 中放置伺服器，CDN 還對標準用戶端/伺服器資料傳輸進行了諸多優化。CDN 將資料中心放置在全球的戰略位置，增強安全性，並設計成可承受各種類型的故障和網際網路擁塞。
在網站載入內容方面，網站速度越慢，使用者數量越少。CDN 服務可以透過以下方式幫助減少載入時間：
對於具有網際網路內容的任何人而言，運作時間都是重要元素。惡意攻擊或者只是熱門度提升所造成的硬體故障和流量尖峰，都有可能降低 Web 伺服器效能，並讓使用者無法存取網站或服務。全面性的 CDN 具有幾個可將停機時間降到最低的功能：
資訊安全性是 CDN 不可或缺的一部分。CDN 可透過確保高標準驗證、加密和完整性的新型 TLS/SSL 憑證來保持網站安全。瞭解有關 CDN 的安全問題，並探索可以採取什麼措施來安全地交付內容。瞭解 CDN SSL/TLS 安全性
每次來源伺服器回應要求時，都會取用頻寬。看看 Cloudflare CDN 等 CDN 如何削減對來源伺服器的要求並降低頻寬成本。