WordPress 的 CDN：需要寻找的关键功能

内容交付网络（CDN）使WordPress网站更快、更可靠。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 描述一下CDN如何帮助WordPress网站
  • 识别WordPress的最佳CDNs
  • 了解CDN如何保护网站免受DDoS攻击

相关内容

什么是 CDN？

CDN 的好处摘要

CDN 性能

CDN 可靠性

CDN如何降低成本

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CDN是如何帮助WordPress网站的？

内容交付网络（CDN） 是一个分布式的服务器网络，用于在靠近终端用户的地方缓存 网络内容。 CDN代表网站的常规服务器（或 origin servers）提供内容，以加速该内容的交付。 基本上，它们使网站的加载速度更快，就像一个送货卡车网络比一辆卡车试图将包裹送到每个人手中的速度更快。 WordPress网站可以在几个方面从使用CDN中受益：

CDN如何与WordPress网站整合？

CDNs是 代理 网络：这意味着它们位于网站主机和互联网用户之间，转发双方的网络流量。 CDN可以代表任何网站主机提供内容。 最好的CDN有一个全球性的存在，这使他们能够轻松地在世界任何地方缓存和提供内容。

一些WordPress主机提供了一个激活CDN服务的内置选项。 其他CDN服务要求WordPress网站所有者单独注册。 还有一些人提供了一个WordPress插件。 不管使用什么方法，为WordPress网站打开CDN服务通常是一个简单的、适合初学者的过程。

CDN如何保护WordPress网站免受DDoS攻击？

DDoS攻击是针对一个网站或服务器的网络流量泛滥，目的是压倒该网站或服务器，使普通用户无法获得服务。 有时，网站或服务器也会崩溃。

由于CDN在到达网站之前就对所有流量进行了处理，因此它们有能力识别和阻止DDoS攻击。 由于他们有许多服务器，CDN能够吸收或删除额外的流量而不崩溃。

防止DDoS攻击是大多数WordPress网站的必备条件。 DDoS攻击可以使服务变慢，或使网站断线数小时或数天。 一些DDoS攻击者甚至利用这些攻击来敲诈网站管理员的钱财（这些被称为"赎金DDoS攻击" ）。 强大的DDoS保护确保WordPress网站即使在面对大规模攻击时也能保持可用和可靠。

对 WordPress 来说，什么是最好的 CDN？

WordPress最好的CDN应该提供以下功能：

  • 易于与WordPress整合: 一个CDN应该被设计成与WordPress原生整合，而不是需要复杂的配置。
  • 高缓存命中率： 缓存命中率 衡量CDN可以从其缓存中提供内容请求的百分比，而不是查询源服务器。 CDN应该有很高的缓存命中率，这使得它能更快、更可靠地将内容提供给网站访问者。
  • 国际存在: 一个具有全球存在的CDN可以更快地将内容提供给所有的网站访问者，无论他们位于何处。
  • DDoS保护: 一个CDN应该能够吸收DDoS攻击以确保网站的可靠性。
  • WAF集成： 网络应用防火墙（WAF） ，阻止针对网络应用的攻击，保持网站本身及其用户的安全。 如果没有WAF，网站很容易受到 跨站脚本SQL注入，以及其他使用户和数据处于危险的攻击。 CDN是部署WAF的理想方式：它们已经代理了所有进入网站的流量，因此可以检查和阻止恶意流量。
  • 缓存静态和动态内容： 很多网络内容是静态的，意味着它不会改变。 有些网络内容是动态的，根据用户的信息、一天中的时间、地点或其他因素而改变。 一个CDN应该提供缓存和提供 动态内容以及静态内容的能力

要看一个具有这些功能的CDN的例子， ，了解Cloudflare CDN

CDN可以承载WordPress网站吗？

CDN通常不用于托管。 相反，他们坐在主机前，加速托管网站的交付。 虽然Cloudflare CDN可以托管某些类型的内容（特别是 图像视频，以及 静态网页），但WordPress网站通常与他们使用的CDN分开托管。

什么是自动平台优化？

网站所有者应该优化他们的网站，使其快速加载，因为性能会影响一切，从 SEO转换率。 CDN可以提高性能，但对于WordPress网站来说，还有很多其他的优化方法。

自动平台优化（APO）是Cloudflare的一项服务，可智能地缓存动态内容，因此静态和动态内容都可从Cloudflare全球网络中获得。 APO使WordPress网站保持快速，即使是在更新和慢速插件会阻碍其性能的情况下。 了解更多关于Cloudflare APO

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