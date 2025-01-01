探索 CDN 如何快速、高效、安全地向网站和互联网服务交付内容。
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内容分发网络 (CDN) 是一个分布在不同地理位置的服务器群，用于缓存靠近最终用户的内容。CDN 可以快速传输加载互联网内容所需的资产，包括 HTML 网页、JavaScript 文件、样式表、图像和视频。
正确配置的 CDN 还可帮助保护网站免受某些常见的恶意攻击，例如分布式拒绝服务（DDOS）攻击。
虽然 CDN 不承载内容，也不能取代适当 Web 托管的需求，但它确实帮助在网络边缘缓存内容，从而提高网站性能。许多网站很难通过传统的托管服务满足其性能需求，这就是他们选择 CDN 的原因。
CDN 利用缓存来减少托管带宽，帮助防止服务中断，以及提高安全性，因此对于传统网页托管带来的一些主要痛点，CDN 成为一种流行的选择。
尽管使用 CDN 的好处取决于互联网资产的大小和需求，但对于大多数用户而言，主要好处可以分为以下四个不同的部分：
CDN 的核心是一个服务器网络，目的是尽可能快速、便宜、可靠和安全地交付内容。为了提高速度和连接性，CDN 会将服务器放置在不同网络之间的交换点。
这些互联网交换点（IXP）是不同互联网提供商连接的主要位置，以便彼此提供对来自其不同网络的流量的访问。通过连接到这些高速且高度互连的位置，CDN 提供商可以减少高速数据传输中的成本和传输时间。
除了在 IXP 中放置服务器，CDN 还对标准客户端/服务器数据传输进行了诸多优化。 CDN 将数据中心放置在全球的战略位置，增强安全性，并设计成可承受各种类型的故障和互联网拥塞。
在网站加载内容方面，隨着网站速度变慢，用户数量会迅速减少。 CDN 服务可以通过以下方式帮助减少加载时间：
对于拥有互联网资产的任何人来说，正常运行时间都是至关重要的组成部分。恶意攻击或只是受欢迎程度增加所致的硬件故障和流量激增，都有可能使 Web 服务器停机并阻止用户访问站点或服务。完善的 CDN 具备一些可最大程度减少停机时间的功能：
信息安全是 CDN 不可或缺的一部分。CDN 可以使用新的 TLS/SSL 证书保护站点的安全，这将确保高标准的身份验证、加密和完整性。了解有关 CDN 的安全问题，并探索可以采取什么措施来安全地交付内容。了解 CDN SSL/TLS 安全性
源服务器每次响应请求时，都会消耗带宽。了解 CDN （例如 Cloudflare CDN ）如何减少对源服务器的请求并降低带宽成本。