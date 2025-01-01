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CDN 有哪些主要好处？

内容交付网络 (CDN) 是一组分布在一个区域内或全球各地的服务器，它们协同工作以加快 Web 上的内容交付。CDN 中的服务器会临时存储（或缓存）网页内容，如图像、HTML、JavaScript 和视频。他们将缓存的内容发送给加载网页的用户。如今，几乎所有网站和应用程序都依赖 CDN 来帮助向其用户提供内容。

网络应用程序使用 CDN，主要是因为它们提供了四个重要的好处：更好的性能、更高的可靠性、节约成本以及针对网络攻击的恢复力。

性能

更快的性能是大多数人在考虑 CDN 时想到的好处，这是有充分理由的。开始使用 CDN 的网站的加载时间减少了 50%，在某些情况下甚至更多。CDN 通过以下方式加速内容交付：

缩短内容储存地和需要去的地方之间的距离

缩减文件大小以提高加载速度

优化服务器基础设施以更快地响应用户请求

了解有关 CDN 性能优势的更多信息。

可靠性

有时，互联网上的内容会出错。服务器出现故障，网络变得拥挤，连接中断。CDN 让 Web 应用程序即使在面对这些问题时也能够为用户提供不间断的服务。

CDN 平衡网络流量的负载，确保没有一台服务器不堪重负。如果单个服务器停止工作，CDN 可以启动“故障转移”过程，让备份服务器接管。一些 CDN（例如 Cloudflare CDN）可以路由绕过网络拥塞，例如 GPS 导航软件可以找到绕过繁忙的高速公路交通的方法。

由于 CDN 由分布在许多不同数据中心的多台服务器组成，因此它们还可以提供大量冗余。如果服务器、数据中心或整个数据中心区域出现故障，CDN 仍然可以从网络中的其他服务器传送内容。

深入了解 CDN 可靠性和冗余的好处。

节省成本

CDN 减少网站运营商支出的主要方式是减少往返源服务器的行程。由于 CDN 会缓存网站上的大部分内容并从缓存中提供这些内容，因此源服务器不必一遍又一遍地传递相同的内容。相反，CDN 代表源服务器执行此操作。

Web 托管服务提供商通常会向网站收取传入和传出 Web 主机的数据费用。传输的数据越多，成本就越高。人们通常将这些费用称为“带宽成本”，尽管“带宽”实际上是指网络容量。

但是，当 CDN 代表源服务器为网站的大部分内容提供服务时，需要传输的数据要少得多。由于 CDN 处理了大部分请求，因此进入源服务器的请求会少很多。出于同样的原因，从源服务器输出的内容更少，从而降低了带宽成本。

了解有关 CDN 如何降低带宽成本的更多信息。

针对攻击的恢复能力

CDN 特别适合用于保护网站免受拒绝服务 (DoS) 和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。在这些攻击中，攻击者将大量垃圾网络流量引导至网站，试图使网站不堪重负并崩溃。凭借其众多服务器，CDN 能够比单个源服务器更好地吸收大量流量，甚至是来自 DDoS 攻击的非自然流量峰值。通过这样做，它们即使在受到攻击时也能保持网站在线。

了解有关 CDN 如何吸收 DDoS 攻击流量的更多信息。

网站运营商如何开始体验 CDN 的好处？

Cloudflare 允许拥有网站的任何人免费注册并使用 Cloudflare CDN。要开始使用 Cloudflare CDN 和其他服务，请参阅 Cloudflare 服务方案页面。