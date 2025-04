Link zum Artikel kopieren

Was sind die wichtigsten Vorteile eines CDN?

Ein Content Delivery Network (CDN) ist eine Gruppe von Servern, die über eine Region oder über die ganze Welt verteilt sind und in Zusammenarbeit die Bereitstellung von Inhalten im Internet beschleunigen. Die Server in einem CDN speichern (oder cachen) vorübergehend Webseiteninhalte wie Bilder, HTML, JavaScript und Videos. Sie senden die im Cache gespeicherten Inhalte an Nutzer, die die Webseite laden. Heutzutage werden die Inhalte fast aller Websites und Anwendungen über ein CDN an die Nutzer ausgeliefert.

Webanwendungen nutzen CDN vor allem wegen ihrer vier wichtigen Vorteile: bessere Performance, höhere Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen und Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe.

Performance

Die meisten Leute denken bei einem CDN zuerst an eine höhere Performance – und zwar aus gutem Grund. Nach der Einrichtung eines CDN konnten Websites ihre Ladezeiten um 50 % verkürzen oder in einigen Fällen sogar noch mehr. CDNs beschleunigen die Bereitstellung von Inhalten, denn sie:

verringern die Entfernung zwischen dem Ort, an dem Inhalte gespeichert sind, und dem Ort, an dem sie benötigt werden

verringern die Dateigröße, um die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen

optimieren die Serverinfrastruktur, um Anfragen von Nutzern schneller zu beantworten

Zuverlässigkeit

Manchmal geht im Internet etwas schief. Server fallen aus, Netzwerke sind überlastet und Verbindungen werden unterbrochen. Mit einem CDN können Webanwendungen ihren Nutzern auch angesichts dieser Probleme einen ununterbrochenen Service bieten.

CDN gleichen die Last des Netzwerk-Traffics aus und sorgen dafür, dass kein einzelner Server überlastet wird. Für den Fall, dass ein einzelner Server nicht mehr funktioniert, kann ein CDN einen „Failover“-Prozess einleiten. Bei einem Failover-Prozess übernimmt ein Backup-Server die Arbeit. Einige CDN, wie z. B. das Cloudflare CDN, können Netzwerküberlastungen umgehen, so wie GPS-Navigationssoftware einen Weg durch den dichten Verkehr auf der Autobahn findet.

Da CDN aus mehreren Servern bestehen, die auf viele verschiedene Rechenzentren verteilt sind, bieten sie auch ein hohes Maß an Redundanz. Wenn ein Server, ein Rechenzentrum oder eine ganze Region von Rechenzentren ausfällt, können CDN weiterhin Inhalte von anderen Servern im Netzwerk bereitstellen.

Kosteneinsparungen

CDN senken die Kosten für Website-Betreiber vor allem dadurch, dass sie die Trips zum und vom Ursprungsserver reduzieren. Da CDN einen Großteil der Website-Inhalte im Cache speichern und aus dem Cache bereitstellen, muss der Ursprungsserver nicht immer wieder die gleichen Inhalte liefern. Stattdessen nimmt das CDN dem Ursprungsserver diese Aufgabe ab.

Webhosting-Provider berechnen Websites in der Regel für die Daten, die zum und vom Webhost übertragen werden. Je mehr Daten übertragen werden, desto höher sind die Kosten. Diese Kosten werden oft als „Bandbreitenkosten“ bezeichnet, obwohl sich „Bandbreite“ eigentlich auf die Netzwerkkapazität bezieht.

Aber wenn ein CDN den größten Teil der Inhalte einer Website für den Ursprungs-Server bereitstellt, müssen viel weniger Daten übertragen werden. Es gehen weniger Anfragen von Nutzern an den Ursprungsserver, weil das CDN die meisten davon selbst bearbeitet. Und aus dem gleichen Grund gehen auch weniger Inhalte vom Ursprungsserver aus, was wiederum die Bandbreitenkosten senkt.

Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe

CDN sind besonders gut geeignet, um Websites vor DoS- (Denial-of-Service) und DDoS-Angriffen (Distributed-Denial-of-Service) zu schützen. Bei diesen Angriffen lenkt ein Angreifer riesige Mengen an unbrauchbarem Netzwerk-Traffic auf eine Website, um sie zum Absturz zu bringen. Dank ihrer vielen Server können CDN große Mengen an Traffic besser auffangen als ein einzelner Ursprungsserver, selbst unnatürliche Traffic-Spitzen bei einem DDoS-Angriff. Auf diese Weise halten sie Websites auch bei Angriffen online.

Wie können Website-Betreiber von den Vorteilen eines CDN profitieren?

Bei Cloudflare kann sich jeder Website-Betreiber kostenlos anmelden und das Cloudflare CDN nutzen. Die ersten Schritte mit dem Cloudflare CDN und anderen Diensten finden Sie auf der Seite der Cloudflare-Tarife.