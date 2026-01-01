Donnez à vos équipes les moyens d'utiliser n'importe quel outil d'IA en toute sécurité avec la plateforme SASE de Cloudflare

Cloudflare accélère l’adoption de l’IA en améliorant la visibilité, en atténuant les risques et en protégeant les données dans les outils GenAI publics et privés.