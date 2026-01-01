Sécuriser la manière dont les collaborateurs utilisent l'IA générative
Donnez à vos équipes les moyens d'utiliser n'importe quel outil d'IA en toute sécurité avec la plateforme SASE de Cloudflare
Cloudflare accélère l’adoption de l’IA en améliorant la visibilité, en atténuant les risques et en protégeant les données dans les outils GenAI publics et privés.
Avantages
Reprenez le contrôle, gagnez en productivité grâce à l’IA générative
Protégez la nouvelle surface d'attaque
Restaurez la visibilité et protégez les données de vos outils d'IA générative, qu'ils soient approuvés ou non (IA fantôme).
Innover en toute sécurité grâce à l'IA
Adoptez en toute confiance les nouveaux outils d'IA générative et faites de la sécurité en un catalyseur de productivité.
Simplifier la gouvernance de l'IA
Configurez et appliquez des contrôles d'utilisation de l'IA générative avec un tableau de bord et un plan de contrôle unifiés.
Fonctionnement
Contrôles d’utilisation de l'IA générative
La plateforme SASE (Service d’accès sécurisé en périphérie) de Cloudflare opère entre vos équipes et les outils d’IA avec comme objectif l'unification des protections de la communication homme-IA.
- Visibilité : analysez l’utilisation de l’IA fantôme et évaluez les risques liés aux applications d’IA grâce à une notation transparente.
- Contrôles des accès : Bloquez, isolez, redirigez ou autorisez les connexions utilisateur à l'aide de règles Zero Trust basées sur l'identité, par application.
- Protection des invites et garde-fous : les détections basées sur l’IA bloquent les invites des utilisateurs en fonction des données sensibles et de l’intention (p. ex. tentatives de piratage, utilisation abusive du code, demandes d’informations d’identification personnelle).
- Sécurité des données : empêchez l'exposition des données sensibles grâce aux détections de la prévention des pertes de données (DLP) basées sur l'IA pour les informations d'identification personnelle, le code source, et plus encore.
- Gestion du niveau de sécurité de l'IA (AI-SPM) : intégrez les outils GenAI via API (disponible dès maintenant pour ChatGPT, Claude, Google Gemini) afin de rechercher les erreurs de configuration.
Prêt à découvrir comment Cloudflare peut sécuriser votre utilisation de l’IA ?
Réduisez les risques de fuites de données vers les outils d'IA
La visibilité qu'offre Cloudflare aide Indeed à identifier les applications d'IA non autorisées (appelées « IA fantôme ») que les employés utilisent et à établir des contrôles, le cas échéant, afin d'empêcher l'exposition des informations.
« Cloudflare nous aide à identifier les risques liés à l'IA fantôme, mais aussi à bloquer les applications IA non autorisées et les chatbots. »
Senior Manager Information Security, Indeed
Pourquoi Cloudflare ?
Protection complète du cycle de vie de l'IA
Contrairement aux autres fournisseurs SASE, Cloudflare protège les environnements d'IA publics et privés grâce à l'application en ligne. Notre AI Security Suite offre une protection unifiée pour les communications d'IA générative et agentique.
Architecture IA mondiale et pérenne
Un réseau mondial de services composables cloud-natifs pour adapter les protections de l'IA.
Protégez vos applications IA
Protégez les applications et sites web qui intègrent des fonctionnalités d'IA (telles que les chatbots) contre la perte de données et les attaques.
Protégez l’accès à l’IA agentique
Sécuriser les interactions entre les agents IA et les ressources de l'entreprise (par exemple, les serveurs MCP).
Créez de l'IA sans risque
Développez des applications d'IA et des agents d'IA pour un usage interne ou pour les clients.
Ressources
DEMOS
See AI security in action
PRÉSENTATION DE SOLUTION
Sécurisez la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA
Donnez à vos équipes les moyens d'utiliser n'importe quel outil d'IA en toute sécurité grâce aux mesures de protection mises en œuvre par la plateforme SASE de Cloudflare.
Webinaire
Sécurité IA unifiée
Ce webinaire étudie une stratégie visant à accélérer l'adoption de l'IA en toute sécurité, tenant compte de la sécurisation de l'utilisation des outils d'IA générative.
GUIDE DE MISE EN OEUVRE
La sécurité globale de l'IA grâce à Cloudflare One
Consultez les guides techniques sur la mise en œuvre des contrôles SASE de Cloudflare pour protéger l'utilisation de l'IA générative.
FAQ
Comment Cloudflare contribue à protéger les équipes utilisant l'IA générative ?
Qu'est-ce que l'« IA fantôme » (Shadow AI) et comment Cloudflare aide-t-elle les entreprises à gérer les risques professionnels qui en découlent ?
Comment Cloudflare contribue-t-elle à la gestion de la stratégie de sécurité de l'IA ?
Qu'est-ce que la « protection des invites » et comment protège-t-elle les données qui entrent et sortent des outils d'IA générative ?
Commencez à utiliser le cloud de connectivité
Essayez l'offre gratuite
Accédez facilement et instantanément aux services d'amélioration de la sécurité et des performances de Cloudflare.
Contacter un expert
Vous avez des questions ou souhaitez bénéficier d'une démo ? Contactez l'un de nos experts.