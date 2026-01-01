S'inscrire

Sécuriser la manière dont les collaborateurs utilisent l'IA générative

Donnez à vos équipes les moyens d'utiliser n'importe quel outil d'IA en toute sécurité avec la plateforme SASE de Cloudflare

Cloudflare accélère l’adoption de l’IA en améliorant la visibilité, en atténuant les risques et en protégeant les données dans les outils GenAI publics et privés.

Parlez au service des ventes
Consulter la présentation de solution
Sécuriser la manière dont les collaborateurs utilisent l'IA générative - Image principale

Avantages

Reprenez le contrôle, gagnez en productivité grâce à l’IA générative

Cloudflare Zero Trust
Protégez la nouvelle surface d'attaque

Restaurez la visibilité et protégez les données de vos outils d'IA générative, qu'ils soient approuvés ou non (IA fantôme).

Icône Performances, flèche vers le haut
Innover en toute sécurité grâce à l'IA

Adoptez en toute confiance les nouveaux outils d'IA générative et faites de la sécurité en un catalyseur de productivité.

Facilité d'utilisation — Miniature
Simplifier la gouvernance de l'IA

Configurez et appliquez des contrôles d'utilisation de l'IA générative avec un tableau de bord et un plan de contrôle unifiés.

Fonctionnement

Contrôles d’utilisation de l'IA générative

La plateforme SASE (Service d’accès sécurisé en périphérie) de Cloudflare opère entre vos équipes et les outils d’IA avec comme objectif l'unification des protections de la communication homme-IA.

  • Visibilité : analysez l’utilisation de l’IA fantôme et évaluez les risques liés aux applications d’IA grâce à une notation transparente.
  • Contrôles des accès : Bloquez, isolez, redirigez ou autorisez les connexions utilisateur à l'aide de règles Zero Trust basées sur l'identité, par application.
  • Protection des invites et garde-fous : les détections basées sur l’IA bloquent les invites des utilisateurs en fonction des données sensibles et de l’intention (p. ex. tentatives de piratage, utilisation abusive du code, demandes d’informations d’identification personnelle).
  • Sécurité des données : empêchez l'exposition des données sensibles grâce aux détections de la prévention des pertes de données (DLP) basées sur l'IA pour les informations d'identification personnelle, le code source, et plus encore.
  • Gestion du niveau de sécurité de l'IA (AI-SPM) : intégrez les outils GenAI via API (disponible dès maintenant pour ChatGPT, Claude, Google Gemini) afin de rechercher les erreurs de configuration.
Sécuriser l’utilisation de l’IA générative par les employés - Image du fonctionnement

Prêt à découvrir comment Cloudflare peut sécuriser votre utilisation de l’IA ?

Contacter un expert
Essayer

Réduisez les risques de fuites de données vers les outils d'IA

La visibilité qu'offre Cloudflare aide Indeed à identifier les applications d'IA non autorisées (appelées « IA fantôme ») que les employés utilisent et à établir des contrôles, le cas échéant, afin d'empêcher l'exposition des informations.

Accès Zero Trust — Témoignage — Contenu — Image
Indeed - Logo (200px)

« Cloudflare nous aide à identifier les risques liés à l'IA fantôme, mais aussi à bloquer les applications IA non autorisées et les chatbots. »

Senior Manager Information Security, Indeed

Consulter l'étude de cas
Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc
Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc

Pourquoi Cloudflare ?

Protection complète du cycle de vie de l'IA

Contrairement aux autres fournisseurs SASE, Cloudflare protège les environnements d'IA publics et privés grâce à l'application en ligne. Notre AI Security Suite offre une protection unifiée pour les communications d'IA générative et agentique.

En savoir plus
ABM — Stryker — Sécurisez vos initiatives en matière d'IA grâce à Cloudflare — 6 icônes — Carte 1 — Icône
Architecture IA mondiale et pérenne

Un réseau mondial de services composables cloud-natifs pour adapter les protections de l'IA.

Coche Protection Security Shield — Icône
Protégez vos applications IA

Protégez les applications et sites web qui intègrent des fonctionnalités d'IA (telles que les chatbots) contre la perte de données et les attaques.

IA et apprentissage automatique — Icône
Protégez l’accès à l’IA agentique

Sécuriser les interactions entre les agents IA et les ressources de l'entreprise (par exemple, les serveurs MCP).

Plateforme Workers — Tuile
Créez de l'IA sans risque

Développez des applications d'IA et des agents d'IA pour un usage interne ou pour les clients.

Ressources

Miniature de la vidéo

DEMOS

See AI security in action
Watch demos
Miniature Perspectives — Fusée

PRÉSENTATION DE SOLUTION

Sécurisez la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA

Donnez à vos équipes les moyens d'utiliser n'importe quel outil d'IA en toute sécurité grâce aux mesures de protection mises en œuvre par la plateforme SASE de Cloudflare.

Télécharger le PDF
Webinaires Cloudflare

Webinaire

Sécurité IA unifiée

Ce webinaire étudie une stratégie visant à accélérer l'adoption de l'IA en toute sécurité, tenant compte de la sécurisation de l'utilisation des outils d'IA générative.

Afficher à la demande
Miniature — Idée — Modèle 1, ampoule

GUIDE DE MISE EN OEUVRE

La sécurité globale de l'IA grâce à Cloudflare One

Consultez les guides techniques sur la mise en œuvre des contrôles SASE de Cloudflare pour protéger l'utilisation de l'IA générative.

Explorez nos parcours d'apprentissage

FAQ

Commencez à utiliser le cloud de connectivité

Bouclier de sécurité, protection, icône
Essayez l'offre gratuite

Accédez facilement et instantanément aux services d'amélioration de la sécurité et des performances de Cloudflare.

Essayer l'offre gratuite
Souci de l'innovation, icône
Contacter un expert

Vous avez des questions ou souhaitez bénéficier d'une démo ? Contactez l'un de nos experts.

Nous contacter

Contacter un expert
Sélectionnez votre niveau de poste… *
Autre
Cadre supérieur
Collaborateur individuel
Directeur
Étudiant
Gestionnaire
Vice-président
Sélectionnez votre rôle… *
Autre
Cadre
DevOps
Étudiant
Finances/achats
Infrastructure
Ingénierie
IT
Presse/médias
Produit
Réseau
Sécurité
Ventes/marketing
Sélectionnez votre pays… *
Afghanistan
Afrique du Sud
Åland
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Eswatini
État plurinational de Bolivie
États-Unis
Éthiopie
Fédération russe
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Guernesey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île de Man
Île Maurice
Île Norfolk
Îles Caïmans
Îles Coco (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard-et-MacDonald
Îles Malouines
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques
Îles vierges britanniques
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République de Moldavie
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao (Laos)
République dominicaine
République Tchèque
République unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Marin
Saint-Martin (partie française)
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Siège (État du Vatican)
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Svalbard et Jan Mayen
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tchad
Territoire britannique de l'océan Indien
Territoires d'outre-mer français
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe

En envoyant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des informations concernant les produits, les événements et les offres spéciales de Cloudflare. Vous pouvez vous désabonner de ces messages à tout moment. Nous respectons vos choix en matière de confidentialité et ne vendrons jamais vos données. Nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.