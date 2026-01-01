Sichere Nutzung generativer KI durch die Belegschaft
Ermöglichen Sie Ihren Teams die sichere Nutzung beliebiger KI-Tools mit der SASE-Plattform von Cloudflare
Cloudflare beschleunigt die Einführung von KI, indem es die Transparenz erweitert, Risiken mindert und Daten in öffentlichen und privaten GenAI-Tools schützt.
Vorteile
Kontrolle zurückgewinnen, generative KI-Produktivität freisetzen
Neue Angriffsfläche schützen
Stellen Sie die Übersichtlichkeit wieder her, und schützen Sie Daten in GenAI-Tools, sanktionierter oder Schatten-KI.
Sicher mit KI Innovationen entwickeln
Nutzen Sie neue GenAI-Tools mit Zuversicht und machen Sie Sicherheit zu einem Produktivitätsfaktor.
KI-Steuerung vereinfachen
Konfigurieren und Durchsetzen von GenAI-Nutzungskontrollen mit einem einzigen Dashboard und einer zentralen Steuerungsebene.
So funktioniert’s
GenAI-Nutzungskontrollen
Die Secure Access Service Edge (SASE)-Plattform von Cloudflare befindet sich zwischen Ihren Mitarbeitenden und KI-Tools, um den Schutz der Mensch-KI-Kommunikation zu vereinheitlichen.
- Sichtbarkeit : Analysieren Sie die Nutzung von Schatten-KI und evaluieren Sie KI-bezogene App-Risiken mit transparenter Bewertung.
- Zugriffskontrollen :Blockieren, isolieren, umleiten oder genehmigen Sie Benutzerverbindungen mit identitätsbasierten Zero-Trust-Regeln pro App.
- Prompt-Schutz und -Leitplanken : KI-gestützte Erkennungen blockieren Benutzerprompts basierend auf sensiblen Daten und der Intention (z. B. Jailbreak-Versuche, Code-Missbrauch, PII-Anfragen).
- Datensicherheit: Verhindern Sie die Offenlegung sensibler Daten mit KI-gestützten Data Loss Prevention (DLP)-Erkennungen für PII, Quellcode und mehr.
- KI-Sicherheitsstatusverwaltung (AI-SPM) : Integration mit GenAI-Tools über API (jetzt verfügbar für ChatGPT, Claude, Google Gemini) zum Scannen auf Fehlkonfigurationen.
Sind Sie bereit herauszufinden, wie Cloudflare Ihre KI-Nutzung sichern kann?
Reduzieren Sie das Risiko von Datenlecks an KI-Tools
Die Transparenz, die Cloudflare bietet, hilft Indeed dabei, zu erkennen, welche nicht genehmigten KI-Apps („Schatten-KI“) von Mitarbeitenden verwendet werden, und gegebenenfalls Kontrollen einzurichten, um die Offenlegung von Informationen zu verhindern.
„Cloudflare hilft uns dabei, die Risiken von Schatten-KI herauszufinden und nicht genehmigte KI-Apps und -Chatbots zu blockieren.“
Senior Manager Information Security, Indeed
Was spricht für Cloudflare?
Umfassender Schutz des KI-Lebenszyklus
Anders als andere SASE-Anbieter schützt Cloudflare sowohl öffentlich zugängliche als auch private KI-Umgebungen durch Inline-Durchsetzung. Unsere AI Security Suite bietet einen einheitlichen Schutz für die generative und agentenbasierte KI-Kommunikation.
Zukunftssichere globale KI-Architektur
Ein globales Netzwerk aus zusammensetzbaren, Cloud-nativen Diensten zur Skalierung von KI-Schutzmaßnahmen.
Schützen Sie KI-gestützte Anwendungen
Schützen Sie Apps und Websites, die KI-Funktionen (wie Chatbots) integrieren, vor Datenverlust und Angriffen.
Agentic AI-Zugriff schützen
Sichere Interaktionen zwischen KI-Agenten und Unternehmensressourcen (z. B. MCP-Server).
KI sicher entwickeln
Erstellen Sie KI-Anwendungen und KI-Agenten für den internen oder Kundengebrauch.
Weitere Informationen
DEMOS
See AI security in action
KURZDARSTELLUNG
Sichere KI-Nutzung durch die Belegschaft
Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, jedes KI-Tool sicher zu nutzen, und zwar mit dem Schutz, der durch die SASE-Plattform von Cloudflare durchgesetzt wird.
Webinar
Einheitliche KI-Sicherheit
Dieses Webinar untersucht eine Strategie, um die Einführung von KI sicher zu beschleunigen, einschließlich der sicheren Nutzung von GenAI-Tools.
IMPLEMENTIERUNGSLEITFADEN
Ganzheitliche KI-Sicherheit mit Cloudflare One
Sehen Sie sich technische Leitfäden zur Implementierung der SASE-Kontrollen von Cloudflare an, um die Nutzung von GenAI zu schützen.
FAQs
Wie hilft Cloudflare, Belegschaften zu schützen, die generative KI nutzen?
Was ist „Schatten-KI“ und wie hilft Cloudflare Unternehmen, die damit verbundenen Arbeitsplatzrisiken zu managen?
Wie hilft Cloudflare bei der Verwaltung des KI-Sicherheitsstatus?
Was ist „Prompt-Schutz“ („Prompt Protection“) und wie schützt dieser Daten, die in GenAI-Tools ein- und ausgehen?
Mit der Connectivity Cloud loslegen
Kostenlos loslegen
Sie erhalten unkomplizierten, sofortigen Zugang zu den Sicherheits- und Performance-Diensten von Cloudflare.
Einen Experten sprechen
Sie haben noch Fragen oder möchten eine Demo? Unsere kompetenten Mitarbeitenden sind für Sie da.