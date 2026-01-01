Registrieren

Sichere Nutzung generativer KI durch die Belegschaft

Ermöglichen Sie Ihren Teams die sichere Nutzung beliebiger KI-Tools mit der SASE-Plattform von Cloudflare

Cloudflare beschleunigt die Einführung von KI, indem es die Transparenz erweitert, Risiken mindert und Daten in öffentlichen und privaten GenAI-Tools schützt.

Sichere GenAI-Nutzung durch Mitarbeitende – Hero-Abbildung

Vorteile

Kontrolle zurückgewinnen, generative KI-Produktivität freisetzen

Cloudflare-zero-trust
Neue Angriffsfläche schützen

Stellen Sie die Übersichtlichkeit wieder her, und schützen Sie Daten in GenAI-Tools, sanktionierter oder Schatten-KI.

Performance-Pfeil nach oben – Symbol
Sicher mit KI Innovationen entwickeln

Nutzen Sie neue GenAI-Tools mit Zuversicht und machen Sie Sicherheit zu einem Produktivitätsfaktor.

Benutzerfreundlichkeit – Kachel
KI-Steuerung vereinfachen

Konfigurieren und Durchsetzen von GenAI-Nutzungskontrollen mit einem einzigen Dashboard und einer zentralen Steuerungsebene.

So funktioniert’s

GenAI-Nutzungskontrollen

Die Secure Access Service Edge (SASE)-Plattform von Cloudflare befindet sich zwischen Ihren Mitarbeitenden und KI-Tools, um den Schutz der Mensch-KI-Kommunikation zu vereinheitlichen.

  • Sichtbarkeit : Analysieren Sie die Nutzung von Schatten-KI und evaluieren Sie KI-bezogene App-Risiken mit transparenter Bewertung.
  • Zugriffskontrollen :Blockieren, isolieren, umleiten oder genehmigen Sie Benutzerverbindungen mit identitätsbasierten Zero-Trust-Regeln pro App.
  • Prompt-Schutz und -Leitplanken : KI-gestützte Erkennungen blockieren Benutzerprompts basierend auf sensiblen Daten und der Intention (z. B. Jailbreak-Versuche, Code-Missbrauch, PII-Anfragen).
  • Datensicherheit: Verhindern Sie die Offenlegung sensibler Daten mit KI-gestützten Data Loss Prevention (DLP)-Erkennungen für PII, Quellcode und mehr.
  • KI-Sicherheitsstatusverwaltung (AI-SPM) : Integration mit GenAI-Tools über API (jetzt verfügbar für ChatGPT, Claude, Google Gemini) zum Scannen auf Fehlkonfigurationen.
Sichere GenAI-Nutzung durch Mitarbeitende – Funktionsweise (Abbildung)

Sind Sie bereit herauszufinden, wie Cloudflare Ihre KI-Nutzung sichern kann?

Sachkundige Beratung
Probieren Sie es aus

Reduzieren Sie das Risiko von Datenlecks an KI-Tools

Die Transparenz, die Cloudflare bietet, hilft Indeed dabei, zu erkennen, welche nicht genehmigten KI-Apps („Schatten-KI“) von Mitarbeitenden verwendet werden, und gegebenenfalls Kontrollen einzurichten, um die Offenlegung von Informationen zu verhindern.

ZT Access – Erfahrungsbericht – Inhalt – Abbildung
Indeed – Logo (200 px)

„Cloudflare hilft uns dabei, die Risiken von Schatten-KI herauszufinden und nicht genehmigte KI-Apps und -Chatbots zu blockieren.“

Senior Manager Information Security, Indeed

Zur Fallstudie
Was spricht für Cloudflare?

Umfassender Schutz des KI-Lebenszyklus

Anders als andere SASE-Anbieter schützt Cloudflare sowohl öffentlich zugängliche als auch private KI-Umgebungen durch Inline-Durchsetzung. Unsere AI Security Suite bietet einen einheitlichen Schutz für die generative und agentenbasierte KI-Kommunikation.

Mehr dazu
ABM – Stryker – Sichern Sie Ihre KI-Initiativen mit Cloudflare – 6 Symbole – Karte 1 – Symbol
Zukunftssichere globale KI-Architektur

Ein globales Netzwerk aus zusammensetzbaren, Cloud-nativen Diensten zur Skalierung von KI-Schutzmaßnahmen.

Security Shield Protection Checkmark – Symbol
Schützen Sie KI-gestützte Anwendungen

Schützen Sie Apps und Websites, die KI-Funktionen (wie Chatbots) integrieren, vor Datenverlust und Angriffen.

Machine Learning KI – Symbol
Agentic AI-Zugriff schützen

Sichere Interaktionen zwischen KI-Agenten und Unternehmensressourcen (z. B. MCP-Server).

Workers-Plattform – Tile
KI sicher entwickeln

Erstellen Sie KI-Anwendungen und KI-Agenten für den internen oder Kundengebrauch.

Weitere Informationen

Video-Vorschaubild

DEMOS

See AI security in action
Watch demos
Einblick-Miniatur - Rakete

KURZDARSTELLUNG

Sichere KI-Nutzung durch die Belegschaft

Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, jedes KI-Tool sicher zu nutzen, und zwar mit dem Schutz, der durch die SASE-Plattform von Cloudflare durchgesetzt wird.

PDF herunterladen
Cloudflare-Webinare

Webinar

Einheitliche KI-Sicherheit

Dieses Webinar untersucht eine Strategie, um die Einführung von KI sicher zu beschleunigen, einschließlich der sicheren Nutzung von GenAI-Tools.

On-Demand ansehen
Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 1 Glühbirne

IMPLEMENTIERUNGSLEITFADEN

Ganzheitliche KI-Sicherheit mit Cloudflare One

Sehen Sie sich technische Leitfäden zur Implementierung der SASE-Kontrollen von Cloudflare an, um die Nutzung von GenAI zu schützen.

Lernpfade erkunden

FAQs

Mit der Connectivity Cloud loslegen

Icon Security-Shield-Schutz
Kostenlos loslegen

Sie erhalten unkomplizierten, sofortigen Zugang zu den Sicherheits- und Performance-Diensten von Cloudflare.

Innovation Thinking – Symbol
Einen Experten sprechen

Sie haben noch Fragen oder möchten eine Demo? Unsere kompetenten Mitarbeitenden sind für Sie da.

