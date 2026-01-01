La gestione della condizione di sicurezza dell'IA (o AI-SPM) si riferisce a un approccio proattivo per monitorare e mitigare i rischi, tra cui vulnerabilità, problemi di conformità e perdite di dati. Cloud Access Security Broker (CASB) di Cloudflare monitora costantemente gli strumenti GenAI approvati tramite API per rilevare configurazioni errate e dati a riposo esposti. La prevenzione della perdita di dati (DLP), combinata con Secure Web Gateway (SWG), fornisce protezione in tempo reale rilevando l'utilizzo della shadow AI e ispezionando attivamente i prompt degli utenti e le risposte dei modelli. Ciò consente alle organizzazioni di prevenire la fuga di dati sensibili durante l'interazione con i modelli di intelligenza artificiale, di applicare criteri di controllo degli accessi granulari in tutte le applicazioni GenAI e di gestire i rischi durante l'intero ciclo di vita dei dati di intelligenza artificiale.