Registrati

Proteggere l'uso dell'IA generativa per la forza lavoro

Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con la piattaforma SASE di Cloudflare

Cloudflare accelera l'adozione dell'IA estendendo la visibilità, mitigando i rischi e proteggendo i dati attraverso strumenti di GenAI pubblici e privati.

Contatta il reparto Vendite
Leggi la sintesi della soluzione
Utilizzo sicuro della GenAI da parte della forza lavoro - Immagine hero

Vantaggi

Riprendi il controllo, aumenta la produttività dell'IA generativa

Cloudflare-zero-trust
Proteggi la nuova superficie d'attacco

Ripristina la visibilità e proteggi i dati negli strumenti di GenAI, sia quelli autorizzati sia quelli shadow AI.

Icona freccia su prestazioni
Innova in modo sicuro con l'intelligenza artificiale

Adotta con sicurezza i nuovi strumenti di GenAI e trasforma la sicurezza in un fattore abilitante per la produttività.

Facilità d'uso - Riquadro
Semplifica la governance dell'IA

Configura e applica i controlli di utilizzo della GenAI con un unico dashboard e un unico piano di controllo.

Come funziona

Controlli di utilizzo GenAI

La piattaforma Secure Access Service Edge (SASE) di Cloudflare si posiziona tra la tua forza lavoro e gli strumenti di intelligenza artificiale per unificare le protezioni per la comunicazione uomo-IA.

  • Visibilità : analizza l'uso della shadow AI e valuta i rischi delle app correlate all'intelligenza artificiale con punteggi trasparenti.
  • Controlli degli accessi : blocca, isola, reindirizza o consenti le connessioni utente con regole Zero Trust basate sull'identità.
  • Protezione dei prompt e guardrail : i rilevamenti basati sull'intelligenza artificiale bloccano i prompt degli utenti in base ai dati sensibili e all'intento (ad esempio, tentativi di jailbreak, abuso di codice, richieste di informazioni di identificazione personale).
  • Sicurezza dei dati : impedisci l'esposizione di dati sensibili con rilevamenti di prevenzione della perdita di dati (DLP) basati sull'IA per informazioni di identificazione personale (PII), codice sorgente e altro.
  • Gestione dello stato di sicurezza IA (AI-SPM) : integra gli strumenti di GenAI tramite API (ora disponibile per ChatGPT, Claude, Google Gemini) per la scansione di errori di configurazione.
Utilizzo sicuro della GenAI da parte della forza lavoro - Immagine del funzionamento

Sei pronto a scoprire come Cloudflare può proteggere il tuo utilizzo dell'IA?

Parla con un esperto
Provalo

Riduci il rischio di fughe di dati verso strumenti di intelligenza artificiale

La visibilità offerta da Cloudflare aiuta Indeed a identificare le app IA non autorizzate (note come "shadow AI") utilizzate dai dipendenti e a stabilire i controlli per prevenire l'esposizione delle informazioni.

ZT Access - Testimonianze - Contenuto - immagine
Indeed - Logo (200px)

"Cloudflare ci aiuta a scoprire quali rischi esistono per la shadow AI e a bloccare app e chatbot di intelligenza artificiale non autorizzati".

Responsabile senior della sicurezza informatica, Indeed

Leggi il case study
Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco
Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco

Perché scegliere Cloudflare?

Protezione completa del ciclo di vita dell'IA

A differenza di altri fornitori SASE, Cloudflare protegge sia gli ambienti IA pubblici che quelli privati tramite l'applicazione in linea. La nostra AI Security Suite offre protezioni unificate per la comunicazione tra IA generativa e IA agentica.

Ulteriori informazioni
ABM - Stryker - Proteggi le tue iniziative di IA con Cloudflare - 6 icone - Scheda 1 - Icona
Architettura globale predisposta per il futuro

Una rete globale di servizi componibili, cloud native per scalare le protezioni dell'IA.

Segno di spunta di protezione dello scudo di sicurezza - Icona
Proteggi le app basate sull'IA

Difendi le app e i siti Web che integrano funzionalità di intelligenza artificiale (come i chatbot) da perdite di dati e attacchi.

IA machine learning - Icona
Proteggi l'accesso all'IA agentica

Proteggi le interazioni tra gli agenti IA e le risorse aziendali (ad esempio, i server MCP).

Piattaforma Workers - Riquadro
Costruisci l'IA in modo sicuro

Crea app e agenti di intelligenza artificiale per uso interno o dei clienti.

Risorse

Miniatura video

DEMOS

See AI security in action
Watch demos
Miniatura degli approfondimenti - razzo

SINTESI DELLA SOLUZIONE

Proteggi l'uso dell'IA da parte della forza lavoro

Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con le protezioni applicate dalla piattaforma SASE di Cloudflare.

Scarica il PDF
Webinar di Cloudflare

Webinar

Sicurezza IA unificata

Questo webinar esplora una strategia per accelerare in modo sicuro l'adozione dell'intelligenza artificiale, inclusa la protezione dell'uso degli strumenti di GenAI.

Visualizza on demand
Miniatura - Insight - Modello 1 Lampadina

Guida all'implementazione

Sicurezza IA olistica con Cloudflare One

Consulta le guide tecniche sull'implementazione dei controlli SASE di Cloudflare per la protezione dell'uso di GenAI.

Esplora i percorsi didattici

Domande frequenti

Inizia con la connettività cloud

Icona Protezione con scudo di sicurezza
Inizia gratis

Accedi in modo semplice e immediato ai servizi di sicurezza e prestazioni di Cloudflare.

Inizia gratuitamente
Icona Innovazione che pensa
Parla con un esperto

Hai domande o vuoi ottenere una demo? Mettiti in contatto con uno dei nostri esperti.

Contattaci

Parla con un esperto
Seleziona il tuo livello professionale... *
Altro
Contribuente individuale
Direttore
Dirigenti
Responsabile
Studente
Vicepresidente
Seleziona la tua funzione lavorativa... *
Altro
DevOps
Executive
Finanza/approvvigionamento
Infrastruttura
Ingegneria
IT
Prodotto
Rete
Sicurezza
Stampa/media
Studente
Vendite/Marketing
Seleziona il tuo paese... *
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia, Stato Plurinazionale di
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Congo, Repubblica Democratica del
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guernsey
Guiana francese
Guinea
Guinea equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola di Man
Isola di Natale
Isola Norfolk
Isole Aland
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Comore
Isole Cook
Isole Falkland (Malvinas)
Isole Faroe
Isole Heard e McDonald
Isole Solomon
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia, ex Repubblica jugoslava di
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Martinica
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Moldavia, Repubblica di
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palestina
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Pitcairn
Polinesia francese
Polonia
Portogallo
Portorico
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica Popolare del Laos
Repubblica Dominicana
Reunion
Romania
Ruanda
Sahara Occidentale
Saint Barthélemy
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (parte francese)
Saint Martin (parte olandese)
Saint Pierre e Miquelon
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
San Marino
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)
Sao Tome e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania, Repubblica Unita di
Territori della Francia del Sud
Territorio britannico dell'Oceano Indiano
Thailandia
Timor-Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, Repubblica Bolivariana di
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe

 
Inviando il presente modulo, accetti di ricevere informazioni da Cloudflare in relazione ai nostri prodotti, eventi e offerte speciali. Puoi annullare l'iscrizione a tali messaggi in qualsiasi momento. Non vendiamo in nessun caso i tuoi dati e rispettiamo le tue scelte in materia di privacy. Consulta a nostra Informativa sulla privacy per maggiori informazioni.