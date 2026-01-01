Proteggere l'uso dell'IA generativa per la forza lavoro
Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con la piattaforma SASE di Cloudflare
Cloudflare accelera l'adozione dell'IA estendendo la visibilità, mitigando i rischi e proteggendo i dati attraverso strumenti di GenAI pubblici e privati.
Vantaggi
Riprendi il controllo, aumenta la produttività dell'IA generativa
Proteggi la nuova superficie d'attacco
Ripristina la visibilità e proteggi i dati negli strumenti di GenAI, sia quelli autorizzati sia quelli shadow AI.
Innova in modo sicuro con l'intelligenza artificiale
Adotta con sicurezza i nuovi strumenti di GenAI e trasforma la sicurezza in un fattore abilitante per la produttività.
Semplifica la governance dell'IA
Configura e applica i controlli di utilizzo della GenAI con un unico dashboard e un unico piano di controllo.
Come funziona
Controlli di utilizzo GenAI
La piattaforma Secure Access Service Edge (SASE) di Cloudflare si posiziona tra la tua forza lavoro e gli strumenti di intelligenza artificiale per unificare le protezioni per la comunicazione uomo-IA.
- Visibilità : analizza l'uso della shadow AI e valuta i rischi delle app correlate all'intelligenza artificiale con punteggi trasparenti.
- Controlli degli accessi : blocca, isola, reindirizza o consenti le connessioni utente con regole Zero Trust basate sull'identità.
- Protezione dei prompt e guardrail : i rilevamenti basati sull'intelligenza artificiale bloccano i prompt degli utenti in base ai dati sensibili e all'intento (ad esempio, tentativi di jailbreak, abuso di codice, richieste di informazioni di identificazione personale).
- Sicurezza dei dati : impedisci l'esposizione di dati sensibili con rilevamenti di prevenzione della perdita di dati (DLP) basati sull'IA per informazioni di identificazione personale (PII), codice sorgente e altro.
- Gestione dello stato di sicurezza IA (AI-SPM) : integra gli strumenti di GenAI tramite API (ora disponibile per ChatGPT, Claude, Google Gemini) per la scansione di errori di configurazione.
Sei pronto a scoprire come Cloudflare può proteggere il tuo utilizzo dell'IA?
Riduci il rischio di fughe di dati verso strumenti di intelligenza artificiale
La visibilità offerta da Cloudflare aiuta Indeed a identificare le app IA non autorizzate (note come "shadow AI") utilizzate dai dipendenti e a stabilire i controlli per prevenire l'esposizione delle informazioni.
"Cloudflare ci aiuta a scoprire quali rischi esistono per la shadow AI e a bloccare app e chatbot di intelligenza artificiale non autorizzati".
Responsabile senior della sicurezza informatica, Indeed
Perché scegliere Cloudflare?
Protezione completa del ciclo di vita dell'IA
A differenza di altri fornitori SASE, Cloudflare protegge sia gli ambienti IA pubblici che quelli privati tramite l'applicazione in linea. La nostra AI Security Suite offre protezioni unificate per la comunicazione tra IA generativa e IA agentica.
Architettura globale predisposta per il futuro
Una rete globale di servizi componibili, cloud native per scalare le protezioni dell'IA.
Proteggi le app basate sull'IA
Difendi le app e i siti Web che integrano funzionalità di intelligenza artificiale (come i chatbot) da perdite di dati e attacchi.
Proteggi l'accesso all'IA agentica
Proteggi le interazioni tra gli agenti IA e le risorse aziendali (ad esempio, i server MCP).
Costruisci l'IA in modo sicuro
Crea app e agenti di intelligenza artificiale per uso interno o dei clienti.
Risorse
DEMOS
See AI security in action
SINTESI DELLA SOLUZIONE
Proteggi l'uso dell'IA da parte della forza lavoro
Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con le protezioni applicate dalla piattaforma SASE di Cloudflare.
Webinar
Sicurezza IA unificata
Questo webinar esplora una strategia per accelerare in modo sicuro l'adozione dell'intelligenza artificiale, inclusa la protezione dell'uso degli strumenti di GenAI.
Guida all'implementazione
Sicurezza IA olistica con Cloudflare One
Consulta le guide tecniche sull'implementazione dei controlli SASE di Cloudflare per la protezione dell'uso di GenAI.
