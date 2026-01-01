AI 安全态势管理（AI-SPM）是指一种主动监测和缓解风险的方法，包括漏洞、合规问题和数据泄露等风险。Cloudflare 的云访问安全代理 (CASB) 通过 API 持续监控获得批准的生成式 AI 工具，以检测错误配置和静态的暴露数据。数据丢失防护 (DLP) 与安全 Web Gateway (SWG) 结合使用，通过发现影子 AI 使用情况并主动检查用户提示词和模型响应，提供实时保护。这使组织能够在与 AI 模型交互时防止敏感数据泄露，在所有生成式 AI 应用中实施精细化的访问控制策略，并在整个 AI 数据生命周期内管理风险。