保障员工安全使用生成式 AI

Cloudflare 的 SASE 平台赋能您的团队安全使用任何 AI 工具

Cloudflare 扩展可见性、降低风险并保护公共和私有生成式 AI 工具中的数据，从而加速 AI 落地。

优势

重获控制，释放生成式 AI 生产力

保护新的攻击面

恢复对生成式 AI 工具、已批准的 AI 或影子 AI 的可见性，并保护数据。

安全地利用 AI 进行创新

自信地采用新的生成式 AI 工具，并将安全转化为生产力的推动因素。

简化 AI 治理

通过统一的仪表板和控制平面，配置并强制执行生成式 AI 使用控制。

工作方式

生成式 AI 使用管控

Cloudflare 的 安全访问服务边缘（SASE）平台位于您的员工和 AI 工具之间，实现人机通信安全防护的统一。

  • 可见性 ：分析 影子 AI 使用，并通过透明评分评估 AI 相关应用风险。
  • 访问控制 ，通过应用基于身份的 Zero Trust 规则，阻止、隔离、重定向或允许用户连接。
  • 提示词保护和防护措施 ：AI 驱动的检测功能根据敏感数据和意图（例如，越狱尝试、代码滥用、PII 请求）阻止用户提示词。
  • 数据安全 ：利用 AI 驱动的数据丢失防护（DLP）检测，阻止 PII、源代码等敏感数据泄露。
  • AI 安全态势管理（AI-SPM） ：通过 API 与生成式 AI 工具集成（现已可用于 ChatGPTClaudeGoogle Gemini），以扫描配置错误。
准备好探索 Cloudflare 如何保障您的 AI 使用安全了吗？

立即试用

降低 AI 工具的数据泄露风险

Cloudflare 提供的可见性帮助 Indeed 识别员工正在使用的未经授权 AI 应用（即“影子 AI”），并在必要时建立管控机制，以防止信息泄露。

Indeed - 标识 (200px)

“Cloudflare 帮助我们找到存在的影子 AI 风险，并阻止未经批准的 AI 应用和聊天机器人。”

信息安全高级经理， Indeed

阅读案例研究
为什么选择 Cloudflare

全面的 AI 生命周期保护

与其他 SASE 供应商不同，Cloudflare 通过内联执行保护公共和私有 AI 环境。我们的 AI Security Suite 为生成式和自主 AI 通信提供统一的保护。

了解更多
ABM - Stryker - 使用 Cloudflare 保护您的 AI 计划 - 6 个图标 - 卡片 1 - 图标
面向未来的全球 AI 架构

一个由可组合、云原生服务构成的全球网络，旨在扩展 AI 防护能力。

安全盾牌防护对勾 - 图标
保护 AI 驱动的应用

保护集成 AI 功能（如聊天机器人）的应用和网站，防范数据丢失和攻击。

机器学习 AI - 图标
保护智能体式 AI 访问

保护 AI 智能体与企业资源（例如 MCP 服务器）之间的交互。

Workers 平台 - 磁贴
安全构建 AI

构建供内部或客户使用的 AI 应用和 AI 智能体。

资源

DEMOS

See AI security in action
Watch demos
解決方案简介

确保员工 AI 使用安全

通过 Cloudflare 的 SASE 平台提供的保护措施，助力您的团队安全地使用任何 AI 工具。

下载 PDF
网络研讨会

统一的 AI 安全性

本网络研讨会探讨一种安全地加速 AI 采用的策略，包括保护生成式 AI 工具的使用。

按需观看
实施指南

Cloudflare One 助力实现全方位 AI 安全

查看技术指南，了解如何实施 Cloudflare 的 SASE 控制，以保护生成式 AI 的使用。

探索学习路径

常见问题解答

立即开始使用全球连通云

免费开始使用

立即轻松获得 Cloudflare 的安全和性能服务。

联系专家

如有任何疑问或想要获取演示，欢迎联系我们。

联系专家
