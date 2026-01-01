Protege la utilización de la IA generativa por parte de tu equipo

El término "gestión de la postura de seguridad de la IA" (o AI-SPM) se refiere a un enfoque proactivo de la supervisión y la mitigación de riesgos, como las vulnerabilidades, los problemas de cumplimiento y las fugas de datos. El agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) de Cloudflare supervisa continuamente las herramientas de IA generativa autorizadas a través de las API para detectar los errores de configuración y la exposición de datos en reposo. La prevención de pérdida de datos (DLP), junto con nuestra puerta de enlace web segura (SWG), proporciona protección en tiempo real al identificar el uso de la shadow AI e inspeccionar activamente las instrucciones de los usuarios y las respuestas de los modelos. Esto permite a las organizaciones evitar la fuga de datos confidenciales en las interacciones con los modelos de IA, aplicar políticas de control de acceso detalladas en todas las aplicaciones de IA generativa y gestionar los riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos de IA.