Protege la utilización de la IA generativa por parte de tu equipo

Facilita a tus equipos la utilización segura de cualquier herramienta de IA con la plataforma SASE de Cloudflare.

Cloudflare acelera la adopción de la IA gracias a la ampliación de la visibilidad, la mitigación de riesgos y la protección de datos en todas las herramientas de IA generativa, ya sean públicas y privadas.

Beneficios

Recupera el control y aumenta la productividad de la IA generativa

Protege la nueva superficie de ataque

Restaura la visibilidad y protege los datos en todas las herramientas de IA generativa, IA autorizada o shadow IA.

Innova con la IA de forma segura

Adopta con confianza las nuevas herramientas de IA generativa y convierte la seguridad en un instrumento para la productividad.

Simplifica la gobernanza de la IA

Configura y aplica controles de uso de la IA generativa con un solo panel y plano de control.

Cómo funciona

Controles de uso de la IA generativa

La plataforma de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) de Cloudflare se sitúa entre tu equipo y las herramientas de IA a fin de unificar las medidas de protección para la comunicación entre humanos e IA.

  • Visibilidad : analiza el uso de la shadow AI y evalúa los riesgos de las aplicaciones relacionados con la IA con una puntuación transparente.
  • Controles de acceso : bloquea, aísla, redirige o permite las conexiones de usuario con reglas Zero Trust basadas en la identidad.
  • Protección de instrucciones y medidas de seguridad : las detecciones basadas en IA bloquean las instrucciones de los usuarios en función de si contienen datos confidenciales y la intención (p. ej., intentos de jailbreak, abuso de código, solicitudes de información de identificación personal).
  • Seguridad de los datos: evita la exposición de datos confidenciales con la detección de la prevención de pérdida de datos (DLP) basada en IA de la información de identificación personal, el código fuente y mucho más.
  • Gestión de la postura de seguridad de la IA (AI-SPM) : se integra con las herramientas de IA generativa a través de la API (disponible ahora para ChatGPT, Claude y Google Gemini) para buscar errores de configuración.
¿Te interesa descubrir cómo Cloudflare puede ayudarte a proteger el uso de la IA?

Pruébalo

Reduce el riesgo de fugas de datos a las herramientas de IA

La visibilidad que proporciona Cloudflare ayuda a Indeed a identificar qué aplicaciones de IA no autorizadas (es decir, la "shadow AI") utilizan los empleados y a implementar los controles adecuados para bloquear la exposición de información.

Indeed - Logotipo (200 px)

"Cloudflare nos ayuda a detectar los riesgos de la shadow AI y a bloquear las aplicaciones y los bots de chat de IA no autorizados".

Gerente sénior de seguridad de la información, Indeed

¿Por qué Cloudflare?

Protección integral del ciclo de vida de la IA

A diferencia de otros proveedores SASE, Cloudflare aplica la protección en línea para proteger todos los entornos de IA, tanto públicos como privados. AI Security Suite ofrece protección unificada en la comunicación de la IA generativa y la IA agéntica.

Arquitectura global preparada para el futuro

Una red global de servicios componibles, nativos de nube, para ampliar las medidas de protección de la IA.

Protege las aplicaciones de IA

Protege las aplicaciones y los sitios web que integran funciones de IA (como los bots de chat) contra la pérdida de datos y los ataques.

Protege el acceso a la IA agéntica

Protege las interacciones entre los agentes de IA y los recursos corporativos (por ejemplo, los servidores MCP).

Desarrolla IA segura

Desarrolla aplicaciones y agentes de IA para uso interno o de los clientes.

Recursos

DEMOS

See AI security in action
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Protege la utilización de la IA por parte de tu equipo

Facilita a tus equipos la utilización segura de cualquier herramienta de IA gracias a las medidas de protección que te ofrece la plataforma SASE de Cloudflare.

Seminario web

Seguridad de la IA unificada

Este seminario web analiza una estrategia para acelerar de forma segura la adopción de la IA, incluida la protección de la utilización de las herramientas de IA generativa.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Seguridad integral de la IA con Cloudflare One

Consulta las guías técnicas sobre cómo implementar los controles SASE de Cloudflare para proteger el uso de la IA generativa.

Preguntas frecuentes

Descubre la conectividad cloud

Empieza gratis

Consigue acceso fácil e inmediato a los servicios de seguridad y rendimiento de Cloudflare.

Te ayudamos

¿Tienes dudas o te gustaría ver una demostración? Ponte en contacto con uno de nuestros expertos.

Te ayudamos

