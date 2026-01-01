Inscreva-se

Uso seguro de IA generativa pela força de trabalho

Capacite suas equipes para usar qualquer ferramenta de IA com segurança com a plataforma SASE da Cloudflare

A Cloudflare acelera a adoção da IA, ampliando a visibilidade, mitigando riscos e protegendo dados em ferramentas de GenAI públicas e privadas.

Fale com a equipe de vendas
Leia o resumo da solução
Uso seguro de GenAI pela força de trabalho - Imagem principal

Vantagens

Recupere o controle, desbloqueie a produtividade da IA generativa

Cloudflare-zero-trust
Proteja a nova superfície de ataque

Restaure a visibilidade e proteja os dados nas ferramentas de GenAI, autorizadas ou IA não autorizada.

Seta de desempenho para cima - Ícone
Inove com segurança usando IA

Adote novas ferramentas de GenAI com confiança e transforme a segurança em um facilitador da produtividade.

Facilidade de uso - Bloco
Simplificar a governança da IA

Configure e imponha controles de uso da GenAI com um painel e plano de controle unificados.

Como funciona

Controles de uso de GenAI

A plataforma de serviço de acesso seguro de borda (SASE) da Cloudflare se situa entre sua força de trabalho e as ferramentas de IA para unificar as proteções para a comunicação entre humanos e IA.

  • Visibilidade : analise o uso de IA não autorizada e avalie os riscos de aplicativos relacionados à IA com pontuação transparente.
  • Controles de acesso : bloqueie, isole, redirecione ou permita conexões de usuários com regras Zero Trust baseadas em identidade.
  • Proteção e salvaguardas para prompts : detecções com tecnologia de IA bloqueiam prompts de usuários com base em dados confidenciais e intenção (por exemplo, tentativas de jailbreak, violação de código, solicitações de informações de identificação pessoal).
  • Segurança de dados: acabe com a exposição de dados confidenciais com detecções de DLP (prevenção contra perda de dados) com tecnologia de IA para informações de identificação pessoal, código-fonte e muito mais.
  • Gerenciamento da postura de segurança de IA (AI-SPM) : integre com as ferramentas de GenAI via API (disponível agora para ChatGPT, Claude, Google Gemini) para verificar se há erros de configuração.
Uso seguro da GenAI pela força de trabalho - Imagem de como funciona

Quer descobrir como a Cloudflare pode proteger seu uso de IA?

Fale com um especialista
Experimente

Reduza o risco de vazamentos de dados para ferramentas de IA

A visibilidade que a Cloudflare oferece ajuda a Indeed a identificar quais aplicativos de IA não autorizados ("IA não autorizada") os funcionários estão usando e a estabelecer controles quando apropriado para evitar a exposição de informações.

Acesso ZT - Depoimento - Conteúdo - imagem
Indeed - Logotipo (200 px)

"A Cloudflare nos ajuda a descobrir quais riscos de IA não autorizada existem e a bloquear aplicativos de IA e chatbots não autorizados.”

Senior Manager Information Security, Indeed

Ler o estudo de caso
Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
Logotipo da Knauf branco
Logotipo da Jetblue branco
Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
Logotipo da Knauf branco
Logotipo da Jetblue branco

Por que usar a Cloudflare

Proteção abrangente do ciclo de vida da IA

Ao contrário de outros fornecedores de SASE, a Cloudflare protege ambientes de IA públicos e privados por meio de aplicação in-line. Nosso AI Security Suite oferece proteções unificadas em toda a comunicação entre IA generativa e IA agêntica.

Saiba mais
ABM - Stryker - Proteja suas iniciativas de IA com a Cloudflare - 6 ícones - Cartão 1 - Ícone
Arquitetura global de IA preparada para o futuro

Uma rede global de serviços combináveis e nativos de nuvem para escalar as proteções de IA.

Marca de proteção do escudo de segurança - ícone
Proteja aplicativos com tecnologia de IA

Proteja aplicativos e sites que integram recursos de IA (como chatbots) contra perda de dados e ataques.

IA de aprendizado de máquina - Ícone
Proteger o acesso da IA agêntica

Proteja as interações entre agentes de IA e recursos corporativos (por exemplo, servidores MCP).

Plataforma Workers - Bloco
Crie IA com segurança

Crie aplicativos de IA e agentes de IA para uso interno ou para uso de clientes.

Recursos

Miniatura de vídeo

DEMOS

See AI security in action
Watch demos
Miniatura de insight - foguete

RESUMO DA SOLUÇÃO

Uso seguro de IA pela força de trabalho

Capacite suas equipes para usar ferramentas de IA com segurança, com proteções impostas pela plataforma SASE da Cloudflare

Baixar PDF
Webinar da Cloudflare

Webinar

Segurança de IA unificada

Este webinar explora uma estratégia para acelerar com segurança a adoção da IA, incluindo a proteção do uso de ferramentas de GenAI.

Ver sob demanda
Miniatura - Insight - Modelo 1 Lâmpada

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Segurança holística de IA com o Cloudflare One

Consulte os guias técnicos sobre como implementar os controles SASE da Cloudflare para proteger o uso de GenAI.

Explore o caminho de aprendizagem

Perguntas frequentes

Comece com a nuvem de conectividade

Ícone de escudo de proteção de segurança
Comece gratuitamente

Obtenha acesso fácil e instantâneo aos serviços de segurança e desempenho da Cloudflare.

Comece gratuitamente
Ícone pensamento inovador
Fale com um especialista

Tem dúvidas ou quer uma demonstração? Entre em contato com um dos nossos especialistas.

Fale conosco

Fale com um especialista
Selecione seu nível de cargo... *
Contribuidor individual
Diretor
Estudante
Gerente
Nível C
Outros
VP
Selecione sua função de trabalho... *
DevOps
Engenharia
Estudante
Executivo
Financeiro/compras
Imprensa/mídia
Infraestrutura
Outros
Produto
Rede
Segurança
TI
Vendas/marketing
Selecione seu país... *
Afeganistão
África do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Angola
Anguila
Antártica
Antígua e Barbuda
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Armênia
Aruba
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
Bélgica
Belize
Benim
Bermuda
Bolívia
Bonaire, Santo Eustáquio e Saba
Bósnia e Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgária
Burquina Faso
Burundi
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Canadá
Catar
Cazaquistão
Chade
Chile
China
Chipre
Cingapura
Colômbia
Comores
Congo
Coreia do Norte
Coreia do Sul
Costa do Marfim
Costa Rica
Croácia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibuti
Dominica
Egito
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Eritreia
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Etiópia
Federação Russa
Fiji
Filipinas
Finlândia
França
Gabão
Gâmbia
Gana
Geórgia
Gibraltar
Granada
Grécia
Groenlândia
Guadalupe
Guatemala
Guiana
Guiana Francesa
Guiné
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungria
Iêmen
Ilha Bouvet
Ilha Christmas
Ilha de Man
Ilha Guernsey
Ilha Heard e Ilhas McDonald
Ilha Norfolk
Ilhas Aland
Ilhas Cayman
Ilhas Cocos (Keeling)
Ilhas Cook
Ilhas Faroé
Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
Ilhas Malvinas
Ilhas Maurício
Ilhas Pitcairn
Ilhas Salomão
Ilhas Turcas e Caicos
Ilhas Virgens Britânicas
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Jamaica
Japão
Jersey
Jordânia
Kuwait
Laos
Lesoto
Letônia
Líbano
Libéria
Líbia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macau
Macedônia do Norte
Madagascar
Malásia
Malauí
Maldivas
Mali
Malta
Marrocos
Martinica
Mauritânia
Mayotte
México
Moçambique
Moldávia
Mônaco
Mongólia
Monserrate
Montenegro
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigéria
Niue
Noruega
Nova Caledônia
Nova Zelândia
Omã
Países Baixos
Palestina
Panamá
Papua Nova Guiné
Paquistão
Paraguai
Peru
Polinésia Francesa
Polônia
Porto Rico
Portugal
Quênia
Quirguistão
Quiribati
Reino Unido
República Centro-Africana
República Democrática do Congo
República Dominicana
República Tcheca
Reunião
Romênia
Ruanda
Saara Ocidental
Samoa
San Marino
Santa Helena, Ilha de Ascensão e Tristão da Cunha
Santa Lúcia
Santa Sé (Cidade Estado do Vaticano)
São Bartolomeu
São Cristóvão e Nevis
São Martinho (parte francesa)
São Martinho (parte holandesa)
São Pedro e Miquelão
São Tomé e Príncipe
São Vicente e Granadinas
Seicheles
Senegal
Serra Leoa
Sérvia
Síria
Somália
Sri Lanka
Suazilândia
Sudão
Sudão do Sul
Suécia
Suíça
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Tailândia
Taiwan
Tajiquistão
Tanzânia
Território Britânico do Oceano Índico
Territórios Franceses do Sul
Timor-Leste
Togo
Tonga
Toquelau
Trindade e Tobago
Tunísia
Turquemenistão
Turquia
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Vietnã
Wallis e Futuna
Zâmbia
Zimbábue

 
Ao enviar este formulário, você concorda em receber informações da Cloudflare relacionadas aos nossos produtos, eventos e ofertas especiais. Você pode cancelar o recebimento dessas mensagens a qualquer momento. Nunca venderemos seus dados e valorizamos suas opções de privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade para obter mais informações.