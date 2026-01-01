Uso seguro de IA generativa pela força de trabalho
Capacite suas equipes para usar qualquer ferramenta de IA com segurança com a plataforma SASE da Cloudflare
A Cloudflare acelera a adoção da IA, ampliando a visibilidade, mitigando riscos e protegendo dados em ferramentas de GenAI públicas e privadas.
Vantagens
Recupere o controle, desbloqueie a produtividade da IA generativa
Proteja a nova superfície de ataque
Restaure a visibilidade e proteja os dados nas ferramentas de GenAI, autorizadas ou IA não autorizada.
Inove com segurança usando IA
Adote novas ferramentas de GenAI com confiança e transforme a segurança em um facilitador da produtividade.
Simplificar a governança da IA
Configure e imponha controles de uso da GenAI com um painel e plano de controle unificados.
Como funciona
Controles de uso de GenAI
A plataforma de serviço de acesso seguro de borda (SASE) da Cloudflare se situa entre sua força de trabalho e as ferramentas de IA para unificar as proteções para a comunicação entre humanos e IA.
- Visibilidade : analise o uso de IA não autorizada e avalie os riscos de aplicativos relacionados à IA com pontuação transparente.
- Controles de acesso : bloqueie, isole, redirecione ou permita conexões de usuários com regras Zero Trust baseadas em identidade.
- Proteção e salvaguardas para prompts : detecções com tecnologia de IA bloqueiam prompts de usuários com base em dados confidenciais e intenção (por exemplo, tentativas de jailbreak, violação de código, solicitações de informações de identificação pessoal).
- Segurança de dados: acabe com a exposição de dados confidenciais com detecções de DLP (prevenção contra perda de dados) com tecnologia de IA para informações de identificação pessoal, código-fonte e muito mais.
- Gerenciamento da postura de segurança de IA (AI-SPM) : integre com as ferramentas de GenAI via API (disponível agora para ChatGPT, Claude, Google Gemini) para verificar se há erros de configuração.
Reduza o risco de vazamentos de dados para ferramentas de IA
A visibilidade que a Cloudflare oferece ajuda a Indeed a identificar quais aplicativos de IA não autorizados ("IA não autorizada") os funcionários estão usando e a estabelecer controles quando apropriado para evitar a exposição de informações.
"A Cloudflare nos ajuda a descobrir quais riscos de IA não autorizada existem e a bloquear aplicativos de IA e chatbots não autorizados.”
Senior Manager Information Security, Indeed
Por que usar a Cloudflare
Proteção abrangente do ciclo de vida da IA
Ao contrário de outros fornecedores de SASE, a Cloudflare protege ambientes de IA públicos e privados por meio de aplicação in-line. Nosso AI Security Suite oferece proteções unificadas em toda a comunicação entre IA generativa e IA agêntica.
Arquitetura global de IA preparada para o futuro
Uma rede global de serviços combináveis e nativos de nuvem para escalar as proteções de IA.
Proteja aplicativos com tecnologia de IA
Proteja aplicativos e sites que integram recursos de IA (como chatbots) contra perda de dados e ataques.
Proteger o acesso da IA agêntica
Proteja as interações entre agentes de IA e recursos corporativos (por exemplo, servidores MCP).
Crie IA com segurança
Crie aplicativos de IA e agentes de IA para uso interno ou para uso de clientes.
