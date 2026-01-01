Zarejestruj się

Zapewnij bezpieczeństwo korzystania przez pracowników z generatywnej SI

Udostępnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego korzystania z dowolnych narzędzi SI dzięki platformie SASE firmy Cloudflare.

Cloudflare przyspiesza wdrażanie sztucznej inteligencji, zwiększając widoczność, minimalizując ryzyko i chroniąc dane w publicznych i prywatnych narzędziach GenAI.

Korzyści

Odzyskaj kontrolę i odblokuj produktywność generatywnej sztucznej inteligencji

Cloudflare-zero-trust
Zabezpiecz nową powierzchnię narażenia na atak

Przywróć widoczność i chroń dane w narzędziach GenAI, zarówno zatwierdzonych, jak i szarej strefie SI.

Ikona rosnącej wydajności
Bezpiecznie wprowadzaj innowacje dzięki AI

Pewnie wdrażaj nowe narzędzia GenAI i przekształć zabezpieczenia w czynnik zwiększający produktywność.

Łatwość użycia – kafelek
Uprość nadzór nad SI

Skonfiguruj i wymuś kontrolę nad użyciem GenAI za pomocą jednego panelu i płaszczyzny sterowania.

Jak to działa?

Kontrola wykorzystania GenAI

Platforma krawędzi usługi bezpiecznego dostępu (Secure Access Service Edge, SASE) firmy Cloudflare umiejscawia się pomiędzy Twoimi pracownikami a narzędziami SI, aby ujednolicić zabezpieczenia komunikacji człowiek-SI.

  • Widoczność : analizuj korzystanie z szarej strefy SI i oceń związane z nią zagrożenia w aplikacjach dzięki przejrzystej punktacji.
  • Kontrola dostępu Blokuj, izoluj i przekierowuj połączenia użytkowników lub zezwalaj na nie za pomocą reguł Zero Trust opartych na tożsamości dla każdej aplikacji.
  • Ochrona i zabezpieczenia promptów : wykrywanie oparte na SI blokuje prompty użytkowników na podstawie danych wrażliwych i intencji (np. próby złamania zabezpieczeń, nadużycia kodu, żądania danych umożliwiających identyfikację osoby).
  • Bezpieczeństwo danych: zatrzymaj ujawnianie poufnych danych dzięki wspomaganej przez SI ochronie przed wyciekiem danych (DLP) obejmującej zakresem dane umożliwiające identyfikację osoby, kod źródłowy i inne.
  • Zarządzanie stanem bezpieczeństwa SI (AI-SPM) : wykonaj integrację z narzędziami generatywnej SI za pośrednictwem interfejsu API (dostępne teraz dla ChatGPT, Claude, Google Gemini) w celu skanowania pod kątem błędnych konfiguracji.
Zabezpieczone wykorzystanie generatywnej SI przez pracowników — obraz jak to działa

Chcesz dowiedzieć się, jak Cloudflare może Cię zabezpieczyć podczas korzystania z SI?

Wypróbuj

Zmniejsz ryzyko wycieku danych do narzędzi SI

Dzięki zapewnionej przez Cloudflare widoczności Indeed może ustalać, z jakich niezatwierdzonych aplikacji z szarej strefy AI korzystają pracownicy, oraz w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie mechanizmy kontroli, aby zapobiec ujawnieniu informacji.

ZT Access – Opinia – Treść – obraz
Logo Indeed (200 px)

„Rozwiązanie firmy Cloudflare pomaga nam wykrywać zagrożenia związane z ukrytą sztuczną inteligencją oraz blokować niezatwierdzone aplikacje SI i chatboty”.

Starszy kierownik ds. bezpieczeństwa informacji, Indeed

Zapoznaj się ze studium przypadku
Dlaczego Cloudflare?

Kompleksowa ochrona w całym cyklu życia SI

W odróżnieniu od innych dostawców SASE, Cloudflare chroni zarówno publiczne, jak i prywatne środowiska AI poprzez wymuszanie zasad w czasie rzeczywistym. Nasz pakiet AI Security Suite zapewnia kompleksową ochronę komunikacji generatywnej i agentowej AI.

ABM – Stryker – Zabezpiecz swoje inicjatywy AI dzięki Cloudflare – 6 ikon – Karta 1 – Ikona
Globalna architektura SI odporna na przyszłe wyzwania

Jedna globalna sieć komponowalnych, natywnych chmurowych usług do skalowania ochrony AI.

Znacznik wyboru ochrony tarczy bezpieczeństwa - Icon
Chroń aplikacje oparte na SI

Chroń aplikacje i strony internetowe integrujące funkcje AI (takie jak chatbot) przed utratą danych i atakami.

SI z uczeniem maszynowym — ikona
Ochrona dostępu do agentów AI

Zabezpiecz interakcje między agentami SI a zasobami korporacyjnymi (np. serwerami MCP).

Platforma Workers — kafelek
Bezpieczne tworzenie SI

Twórz aplikacje i agentów AI do użytku wewnętrznego lub na potrzeby klientów.

Zasoby

Miniatura wideo

DEMOS

See AI security in action
Miniatura analizy — rakieta

KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA

Zapewnij bezpieczeństwo korzystania przez pracowników z SI

Udostępnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego korzystania z dowolnych narzędzi SI dzięki zabezpieczeniom dostępnym na platformie SASE firmy Cloudflare.

Webinaria Cloudflare

Webinarium

Ujednolicone zabezpieczenia AI

Ten webinar omawia strategię bezpiecznego przyspieszenia wdrażania sztucznej inteligencji, w tym zabezpieczenie korzystania z narzędzi GenAI.

Miniatura — Informacje — Szablon 1 — żarówka

PRZEWODNIK WDRAŻANIA

Kompleksowe zabezpieczenia SI dzięki Cloudflare One

Zapoznaj się z przewodnikami technicznymi dotyczącymi wdrażania zabezpieczeń SASE Cloudflare w celu ochrony wykorzystania GenAI.

FAQ

Rozpocznij korzystanie z platformy connectivity cloud

Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę
Rozpocznij bezpłatnie

Uzyskaj łatwy, natychmiastowy dostęp do usług Cloudflare z kategorii zabezpieczeń i poprawy wydajności.

Ikona innowacyjnego myślenia
Porozmawiaj z ekspertem

Masz pytania lub chcesz umówić się na prezentację? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Skontaktuj się z nami

