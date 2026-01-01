Zapewnij bezpieczeństwo korzystania przez pracowników z generatywnej SI
Udostępnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego korzystania z dowolnych narzędzi SI dzięki platformie SASE firmy Cloudflare.
Cloudflare przyspiesza wdrażanie sztucznej inteligencji, zwiększając widoczność, minimalizując ryzyko i chroniąc dane w publicznych i prywatnych narzędziach GenAI.
Korzyści
Odzyskaj kontrolę i odblokuj produktywność generatywnej sztucznej inteligencji
Zabezpiecz nową powierzchnię narażenia na atak
Przywróć widoczność i chroń dane w narzędziach GenAI, zarówno zatwierdzonych, jak i szarej strefie SI.
Bezpiecznie wprowadzaj innowacje dzięki AI
Pewnie wdrażaj nowe narzędzia GenAI i przekształć zabezpieczenia w czynnik zwiększający produktywność.
Uprość nadzór nad SI
Skonfiguruj i wymuś kontrolę nad użyciem GenAI za pomocą jednego panelu i płaszczyzny sterowania.
Jak to działa?
Kontrola wykorzystania GenAI
Platforma krawędzi usługi bezpiecznego dostępu (Secure Access Service Edge, SASE) firmy Cloudflare umiejscawia się pomiędzy Twoimi pracownikami a narzędziami SI, aby ujednolicić zabezpieczenia komunikacji człowiek-SI.
- Widoczność : analizuj korzystanie z szarej strefy SI i oceń związane z nią zagrożenia w aplikacjach dzięki przejrzystej punktacji.
- Kontrola dostępu Blokuj, izoluj i przekierowuj połączenia użytkowników lub zezwalaj na nie za pomocą reguł Zero Trust opartych na tożsamości dla każdej aplikacji.
- Ochrona i zabezpieczenia promptów : wykrywanie oparte na SI blokuje prompty użytkowników na podstawie danych wrażliwych i intencji (np. próby złamania zabezpieczeń, nadużycia kodu, żądania danych umożliwiających identyfikację osoby).
- Bezpieczeństwo danych: zatrzymaj ujawnianie poufnych danych dzięki wspomaganej przez SI ochronie przed wyciekiem danych (DLP) obejmującej zakresem dane umożliwiające identyfikację osoby, kod źródłowy i inne.
- Zarządzanie stanem bezpieczeństwa SI (AI-SPM) : wykonaj integrację z narzędziami generatywnej SI za pośrednictwem interfejsu API (dostępne teraz dla ChatGPT, Claude, Google Gemini) w celu skanowania pod kątem błędnych konfiguracji.
Chcesz dowiedzieć się, jak Cloudflare może Cię zabezpieczyć podczas korzystania z SI?
Zmniejsz ryzyko wycieku danych do narzędzi SI
Dzięki zapewnionej przez Cloudflare widoczności Indeed może ustalać, z jakich niezatwierdzonych aplikacji z szarej strefy AI korzystają pracownicy, oraz w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie mechanizmy kontroli, aby zapobiec ujawnieniu informacji.
„Rozwiązanie firmy Cloudflare pomaga nam wykrywać zagrożenia związane z ukrytą sztuczną inteligencją oraz blokować niezatwierdzone aplikacje SI i chatboty”.
Starszy kierownik ds. bezpieczeństwa informacji, Indeed
Dlaczego Cloudflare?
Kompleksowa ochrona w całym cyklu życia SI
W odróżnieniu od innych dostawców SASE, Cloudflare chroni zarówno publiczne, jak i prywatne środowiska AI poprzez wymuszanie zasad w czasie rzeczywistym. Nasz pakiet AI Security Suite zapewnia kompleksową ochronę komunikacji generatywnej i agentowej AI.
Globalna architektura SI odporna na przyszłe wyzwania
Jedna globalna sieć komponowalnych, natywnych chmurowych usług do skalowania ochrony AI.
Chroń aplikacje oparte na SI
Chroń aplikacje i strony internetowe integrujące funkcje AI (takie jak chatbot) przed utratą danych i atakami.
Ochrona dostępu do agentów AI
Zabezpiecz interakcje między agentami SI a zasobami korporacyjnymi (np. serwerami MCP).
Bezpieczne tworzenie SI
Twórz aplikacje i agentów AI do użytku wewnętrznego lub na potrzeby klientów.
Zasoby
DEMOS
See AI security in action
KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA
Zapewnij bezpieczeństwo korzystania przez pracowników z SI
Udostępnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego korzystania z dowolnych narzędzi SI dzięki zabezpieczeniom dostępnym na platformie SASE firmy Cloudflare.
Webinarium
Ujednolicone zabezpieczenia AI
Ten webinar omawia strategię bezpiecznego przyspieszenia wdrażania sztucznej inteligencji, w tym zabezpieczenie korzystania z narzędzi GenAI.
PRZEWODNIK WDRAŻANIA
Kompleksowe zabezpieczenia SI dzięki Cloudflare One
Zapoznaj się z przewodnikami technicznymi dotyczącymi wdrażania zabezpieczeń SASE Cloudflare w celu ochrony wykorzystania GenAI.
