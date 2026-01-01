Zarządzanie stanem bezpieczeństwa SI (AI-SPM) odnosi się do proaktywnego podejścia do monitorowania i ograniczania ryzyka, w tym luk w zabezpieczeniach, problemów ze zgodnością i wycieków danych. Broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB) firmy Cloudflare stale monitoruje zatwierdzone narzędzia GenAI za pośrednictwem API, aby wykrywać błędne konfiguracje i narażone dane w stanie spoczynku. Ochrona przed wyciekiem danych (DLP), w połączeniu z Secure Web Gateway (SWG), zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym poprzez wykrywanie użycia Szara strefa SI i aktywne sprawdzanie Prompty użytkowników oraz odpowiedzi modeli. Dzięki temu organizacje mogą zapobiegać wyciekom poufnych danych podczas interakcji z modelami AI, egzekwować szczegółowe zasady kontroli dostępu we wszystkich aplikacjach GenAI oraz zarządzać ryzykiem w całym cyklu życia danych AI.