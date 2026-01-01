確保員工安全使用生成式 AI

優點
重獲控制權，釋放生成式 AI 的生產力
保護新的攻擊面
重獲對 GenAI 工具（無論是批准的 AI 還是影子 AI）的可見性並保護資料。
透過 AI 安全地創新
滿懷信心地採用全新的 GenAI 工具，並將安全性轉化為生產力的助力。
簡化 AI 治理
透過單一儀表板和控制平面，設定並實施 GenAI 使用控制措施。
運作方式
GenAI 使用控制
Cloudflare 的安全存取服務邊緣 (SASE) 平台位於您的員工和 AI 工具之間，統一保護人與 AI 之間的通訊安全。
- 可見性 ：分析影子 AI 的使用情況，並透過透明評分來評估與 AI 相關的應用程式風險。
- 存取控制 ：透過基於身分的 Zero Trust 規則，封鎖、隔離、重新導向或允許使用者連線。
- 提示保護和防護機制 ：AI 驅動的偵測會根據敏感性資料和意圖（例如，越獄嘗試、程式碼濫用、PII 請求）封鎖使用者提示。
- 資料安全 ：透過針對 PII、原始程式碼等執行採用 AI 技術的資料丟失預防 (DLP) 偵測，阻止敏感性資料暴露。
- AI 安全狀態管理 (AI-SPM) ：透過 API（現可用於 ChatGPT、Claude 和 Google Gemini）與 GenAI 工具整合，以掃描設定錯誤。
降低資料洩漏至 AI 工具的風險
Cloudflare 提供的可見度有助於 Indeed 識別員工正在使用哪些未經批准的 AI 應用程式（稱為「影子 AI」），並在適當的時候建立控制措施以防止資訊外洩。
「Cloudflare 幫助我們找到存在的影子 AI 風險，並封鎖未經批准的 AI 應用程式和聊天機器人。」
Indeed 資訊安全資深經理
選擇 Cloudflare 的原因
全面的 AI 生命週期保護
與其他 SASE 廠商不同，Cloudflare 透過內聯強制執行，來保護面向公眾和私人的 AI 環境。我們的 AI Security Suite 為生成式和自主式 AI 通訊提供統一的保護。
與時俱進的全球架構
一個由可組合的雲端原生服務組成的全球網路，用於擴展 AI 保護能力。
保護採用 AI 技術的應用程式
保護整合 AI 功能（例如聊天機器人）的應用程式和網站，以防資料遺失和遭受攻擊。
保護自主式 AI 存取
確保 AI 智慧體與企業資源（例如 MCP 伺服器）之間的互動安全。
安全建置 AI
建置供內部或客戶使用的 AI 應用程式和 AI 智慧體。
