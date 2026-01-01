註冊

確保員工安全使用生成式 AI

透過 Cloudflare 的 SASE 平台，讓您的團隊能夠安全地使用任何 AI 工具

Cloudflare 透過擴展可見性、降低風險以及保護公用和私人 GenAI 工具中的資料，加速 AI 的採用。

優點

重獲控制權，釋放生成式 AI 的生產力

Cloudflare-zero-trust
保護新的攻擊面

重獲對 GenAI 工具（無論是批准的 AI 還是影子 AI）的可見性並保護資料。

效能箭頭向上 - 圖示
透過 AI 安全地創新

滿懷信心地採用全新的 GenAI 工具，並將安全性轉化為生產力的助力。

易於使用 - 圖塊
簡化 AI 治理

透過單一儀表板和控制平面，設定並實施 GenAI 使用控制措施。

運作方式

GenAI 使用控制

Cloudflare 的安全存取服務邊緣 (SASE) 平台位於您的員工和 AI 工具之間，統一保護人與 AI 之間的通訊安全。

  • 可見性 ：分析影子 AI 的使用情況，並透過透明評分來評估與 AI 相關的應用程式風險。
  • 存取控制 ：透過基於身分的 Zero Trust 規則，封鎖、隔離、重新導向或允許使用者連線。
  • 提示保護和防護機制 ：AI 驅動的偵測會根據敏感性資料和意圖（例如，越獄嘗試、程式碼濫用、PII 請求）封鎖使用者提示。
  • 資料安全 ：透過針對 PII、原始程式碼等執行採用 AI 技術的資料丟失預防 (DLP) 偵測，阻止敏感性資料暴露。
  • AI 安全狀態管理 (AI-SPM) ：透過 API（現可用於 ChatGPTClaudeGoogle Gemini）與 GenAI 工具整合，以掃描設定錯誤。
確保員工安全使用 GenAI - 運作方式影像

準備好探索 Cloudflare 如何確保您安全使用 AI 了嗎？

與專家討論
試用

降低資料洩漏至 AI 工具的風險

Cloudflare 提供的可見度有助於 Indeed 識別員工正在使用哪些未經批准的 AI 應用程式（稱為「影子 AI」），並在適當的時候建立控制措施以防止資訊外洩。

ZT Access - 客戶見證 - 內容 - 影像
Indeed - 標誌 (200px)

「Cloudflare 幫助我們找到存在的影子 AI 風險，並封鎖未經批准的 AI 應用程式和聊天機器人。」

Indeed 資訊安全資深經理

詳閱案例研究
選擇 Cloudflare 的原因

全面的 AI 生命週期保護

與其他 SASE 廠商不同，Cloudflare 透過內聯強制執行，來保護面向公眾和私人的 AI 環境。我們的 AI Security Suite 為生成式和自主式 AI 通訊提供統一的保護。

瞭解更多
ABM - Stryker - Secure your AI initiatives with Cloudflare - 6 icons - Card 1 - Icon
與時俱進的全球架構

一個由可組合的雲端原生服務組成的全球網路，用於擴展 AI 保護能力。

安全護盾保護核取標誌 - 圖示
保護採用 AI 技術的應用程式

保護整合 AI 功能（例如聊天機器人）的應用程式和網站，以防資料遺失和遭受攻擊。

機器學習 AI - 圖示
保護自主式 AI 存取

確保 AI 智慧體與企業資源（例如 MCP 伺服器）之間的互動安全。

Workers platform - Tile
安全建置 AI

建置供內部或客戶使用的 AI 應用程式和 AI 智慧體。

資源

提交此表單，即表示您同意接收關於 Cloudflare 產品、活動和特別優惠的資訊。您可以隨時取消訂閱此類郵件。我們重視您的隱私選擇，絕不會出售您的資料。請參閱我們的隱私權政策以瞭解相關資訊。