직원의 생성형 AI 사용 보호

Cloudflare의 SASE 플랫폼을 통해 팀이 모든 AI 도구를 안전하게 사용할 수 있도록 지원하세요

Cloudflare는 퍼블릭 및 프라이빗 생성형 AI 도구 전반에서 가시성을 확장하고, 위험을 완화하며, 데이터를 보호함으로써 AI 도입을 가속화합니다.

이점

제어력 회복, 생성형 AI 생산성 증대

새로운 공격면 보호

승인된 AI나 섀도우 AI를 포함한 생성형 AI 도구 전반에서 가시성을 복원하고 데이터를 보호하세요.

AI를 통한 안전한 혁신

자신 있게 새로운 생성형 AI 도구를 도입하고 보안을 생산성을 위한 조력자로 전환하세요.

AI 거버넌스 간소화

하나의 대시보드와 제어판으로 생성형 AI 사용 제어를 구성하고 시행하세요.

작동 방식

생성형 AI 사용 제어

Cloudflare의 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 플랫폼은 직원과 AI 도구 사이에 위치하여 사람과 AI 간의 통신을 위한 보호 기능을 통합합니다.

  • 가시성 : 섀도우 AI 사용을 분석하고 투명한 점수 책정으로 AI 관련 애플리케이션의 위험을 평가합니다.
  • 액세스 제어 : ID 기반의 애플리케이션별 Zero Trust 규칙을 통해 사용자 연결을 차단, 격리, 리디렉션 또는 허용합니다.
  • 프롬프트 보호 및 가드레일 : AI 기반 감지 기능은 중요한 데이터인지 여부 및 의도(예: 탈옥 시도, 코드 남용, PII 요청)에 따라 사용자 프롬프트를 차단합니다.
  • 데이터 보안: PII, 소스 코드 등에 대한 AI 기반 데이터 손실 방지(DLP) 감지 기능으로 중요한 데이터 노출을 방지합니다.
  • AI 보안 상태 관리(AI-SPM) : API(ChatGPT, Claude, Google Gemini에서 지금 사용 가능)를 통해 생성형 AI 도구와 통합하여 잘못된 구성을 검사합니다.
Cloudflare를 통해 AI를 더욱 안전하게 사용하는 방법을 알아보고 싶으신가요?

사용해 보기

AI 도구로의 데이터 유출 위험 감소

Cloudflare가 제공하는 가시성을 통해 Indeed는 직원들이 어떤 승인되지 않은 AI 애플리케이션(일명 "섀도우 AI")을 사용하고 있는지 식별하고, 필요한 경우 정보 유출을 방지하기 위한 제어 방안을 수립할 수 있습니다.

Indeed - 로고 (200픽셀)

“Cloudflare는 당사가 존재하는 섀도우 AI 위험을 찾아내고, 승인되지 않은 AI 애플리케이션과 챗봇을 차단하는 데 도움이 됩니다.”

Indeed 정보 보안 선임 관리자

Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색
왜 Cloudflare를 사용해야 할까요?

포괄적인 AI 수명 주기 보호

다른 SASE 공급업체와는 달리, Cloudflare는 인라인 실행을 통해 퍼블릭 및 프라이빗 AI 환경을 모두 보호합니다. Cloudflare AI Security Suite는 생성형 AI 및 에이전트형 AI 커뮤니케이션 전반에서 통합된 보호 기능을 제공합니다.

ABM - Stryker - Cloudflare로 AI 이니셔티브 보호 - 아이콘 6개 - 카드 1 - 아이콘
미래를 대비한 글로벌 아키텍처

AI 보호 범위를 확장하기 위한 구성 가능하고 클라우드 네이티브 서비스로 이루어진 단일 글로벌 네트워크.

AI 기반 애플리케이션 보호

챗봇과 같은 AI 기능을 통합하는 애플리케이션과 웹사이트를 데이터 손실 및 공격으로부터 보호합니다.

에이전트 AI 액세스 보호

AI 에이전트와 기업 리소스(예: MCP 서버) 간의 상호 작용을 보호합니다.

안전한 AI 구축

내부 또는 고객 사용을 위한 AI 애플리케이션 및 AI 에이전트 구축

리소스

DEMOS

See AI security in action
솔루션 요약

직원의 AI 사용 보호

Cloudflare SASE 플랫폼에서 제공하는 보호 기능으로 팀이 모든 AI 도구를 안전하게 사용할 수 있도록 지원하세요.

웨비나

통합 AI 보안

본 웨비나에서는 생성형 AI 도구의 보안 사용을 포함하여 AI 도입을 안전하게 가속화하는 전략을 살펴봅니다.

구현 가이드

Cloudflare One을 통한 전체적인 AI 보안

Cloudflare의 SASE 제어 기능을 구현하여 생성형 AI 사용을 보호하는 방법에 대한 기술 가이드를 확인하세요.

FAQ

클라우드 연결성으로 시작하기

무료로 시작하기

Cloudflare 보안 및 성능 서비스를 즉시 손쉽게 이용하세요.

전문가 상담

궁금한 점이 있거나 데모가 필요하신가요? Cloudflare 전문가와 상담해 보세요.

