Uso seguro de la IA generativa por parte de los usuarios

Capacita a tus equipos para utilizar cualquier herramienta de IA de forma segura con la plataforma SASE de Cloudflare

Cloudflare acelera la adopción de la IA al ampliar la visibilidad, mitigar los riesgos y proteger los datos en las herramientas GenAI públicas y privadas.

Beneficios

Recuperar el control, aumentar la productividad de la IA generativa

Proteger la nueva superficie de ataque

Recupera la visibilidad y protege la información en todas las aplicaciones de IA generativa, ya sean autorizadas o no autorizadas (Shadow AI).

Innovar de forma segura con la IA

Incorpora nuevas herramientas de IA generativa con seguridad y transforma la protección en un motor de productividad.

Simplificar la gestión de la IA

Configura y aplica controles de uso de la IA generativa con un panel y un plano de control unificados.

Cómo funciona

Controles de uso de IA generativa

La plataforma secure access service edge (SASE) de Cloudflare actúa como intermediaria entre tu personal y las herramientas de IA para unificar las protecciones en la comunicación entre humanos e IA.

  • Visibilidad : analiza el uso de Shadow AI y evalúa los riesgos de las aplicaciones relacionadas con la IA con una puntuación transparente.
  • Controles de acceso: bloquea, aísla, redirecciona o autoriza las conexiones de usuarios con reglas Zero Trust basadas en la identidad.
  • Protección de prompts y medidas de seguridad : las detecciones con tecnología de IA bloquean los prompts de usuario según los datos confidenciales y la intención (p. ej., intentos de jailbreak, abuso de código, solicitudes de información de identificación personal).
  • Seguridad de los datos: evita la exposición de datos confidenciales con detecciones de prevención de pérdida de datos (DLP) impulsadas por IA para información de identificación personal, código fuente y más.
  • Gestión del estado de seguridad de la IA (AI-SPM) : se integra con herramientas de GenAI a través de la API (disponible ahora para ChatGPT, Claude, Google Gemini) para detectar errores de configuración.
¿Te interesa conocer cómo Cloudflare puede proteger tu uso de la IA?

Pruébalo

Reduce el riesgo de fugas de datos a las herramientas de IA

La visibilidad que ofrece Cloudflare ayuda a Indeed a identificar qué aplicaciones de IA no autorizadas (conocidas como "Shadow AI") están usando los empleados y a establecer controles adecuados para evitar que se exponga información.

Indeed - Logotipo (200 px)

"Cloudflare nos ayuda a detectar los riesgos de shadow AI y a bloquear aplicaciones y bots de chat de IA no autorizados".

Gerente sénior de seguridad de la información, Indeed

Por qué Cloudflare

Protección integral del ciclo de desarrollo de la IA

A diferencia de otros proveedores de SASE, Cloudflare protege los entornos de IA públicos y privados mediante la aplicación de controles en línea. Cloudflare AI Security Suite ofrece protección unificada en la comunicación de IA generativa y agéntica.

ABM - Stryker - Protege tus iniciativas de IA con Cloudflare - 6 iconos - Tarjeta 1 - Icono
Arquitectura global preparada para el futuro

Una red global de servicios modulares, nativos de nube para escalar las protecciones de la IA.

Protege las apps con IA

Protege las aplicaciones y los sitios web que integran funciones de IA (como los bots de chat) de la pérdida de datos y los ataques.

Protege el acceso a la IA agéntica

Protege las interacciones entre los agentes de IA y los recursos empresariales (p. ej., servidores MCP).

Desarrolla IA de forma segura

Desarrolla aplicaciones de IA y agentes de IA para uso interno o de los clientes.

Recursos

DEMOS

See AI security in action
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Uso seguro de la IA por parte del equipo de trabajo

Capacita a tus equipos para utilizar cualquier herramienta de IA de forma segura con las protecciones implementadas por la plataforma SASE de Cloudflare.

Seminario web

Seguridad de IA unificada

Este seminario web explora una estrategia para adoptar de manera segura la adopción de la IA, asegurando además el uso responsable de las herramientas de IA generativa.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Seguridad integra, de la IA con Cloudflare One

Consulta las guías técnicas sobre cómo implementar los controles SASE de Cloudflare para proteger el uso de GenAI.

Preguntas frecuentes

Empieza con la conectividad cloud

Empieza gratis

Accede de manera fácil e inmediata a los servicios de seguridad y de Cloudflare.

Habla con un experto

¿Tienes dudas o quieres una demostración? Ponte en contacto con uno de nuestros expertos.

Te ayudamos

