AIセキュリティ態勢管理（AI-SPM）は、脆弱性、コンプライアンスの問題、データ漏洩などのリスクを監視および軽減するためのプロアクティブなアプローチです。Cloudflareのクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）は、APIを通じて承認済みの生成AIツールを継続的に監視し、設定ミスや保存データの露出を検出します。データ損失防止（DLP）とSecure Web Gateway（SWG）を組み合わせることで、シャドーAIの利用状況を把握し、ユーザーのプロンプトやモデルの応答をリアルタイムに検査して保護します。これにより組織は、AIモデルとの対話中に発生し得る機密データの流出の防止、すべての生成AIアプリケーションの詳細なアクセス制御ポリシーの適用、AIデータライフサイクル全体を通したリスク管理を実現できます。