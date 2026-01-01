ワークフォースによる生成AIのセキュアな利用
CloudflareのSASEプラットフォームで、あらゆるAIツールのセキュアな利用が実現
Cloudflareは、パブリックおよびプライベートのGenAIツール全体にわたる可視性の拡張、リスクの軽減、データ保護を通じて、AI導入を加速。
メリット
生成AIを制御しながら生産性を解放
新たな攻撃対象領域の保護
生成AIツール、承認済みAI、シャドーAIすべてのデータを可視化・保護します。
AIで安全なイノベーション
新たな生成AIツールを導入する際の不安を排除。セキュリティは生産性向上の推進力へと変わります。
AIガバナンスの簡略化
単一のダッシュボードとコントロールプレーンで、生成AIの利用ルールを設定・適用します。
仕組み
生成AIの利用を制御する
Cloudflareのセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）プラットフォームは、従業員とAIツールの間に位置し、従業員とAI間の通信保護を一元化します。
- 可視性： シャドーAIの利用を分析し、透明性の高いスコアリングでAI関連のアプリリスクを評価。
- アクセス制御 ：アプリケーションごとにIDベースのゼロトラストルールを使用して、ユーザーの接続を「ブロック」、「隔離」、「リダイレクト」、「許可」で振り分け。
- プロンプト保護とガードレール ：AI搭載の検出機能により、機微データや意図（ジェイルブレイクの試み、コードの不正使用、PIIリクエストなど）に基づいてユーザープロンプトをブロック。
- データセキュリティ ：AI駆動のデータ損失防止（DLP）検出機能により、PII、ソースコードなどの機微データの露出を阻止。
- AIセキュリティ体制管理（AI-SPM） ：生成AIツールとAPI連携し（現在、ChatGPT、Claude、Google Geminiに対応）、スキャンして設定ミスを検出。
AIツールへのデータ漏洩リスクを軽減
Cloudflareが提供する可視性により、Indeedは従業員が使用している未承認のAIアプリ（「シャドーAI」と呼ばれる）を特定し、情報の漏洩を防ぐために必要に応じて制御確立。
「CloudflareはシャドーAIのリスクを検出し、未承認AIアプリやチャットボットをブロックしてくれます。」
Indeed、情報セキュリティシニアマネージャー
Cloudflareを選ぶ理由
AIライフサイクルの包括的な保護
Cloudflareは他のSASEベンダーと異なり、インライン適用によって、公開されているAI環境とプライベートなAI環境の両方を保護します。当社のAI Security Suiteは、生成AIやエージェント型AIと行われる通信全体を一元的に保護します。
将来を見据えたグローバルアーキテクチャ
AI保護を拡張するために、コンポーザブルなクラウドネイティブサービスから構成される単一のグローバルネットワーク。
AI搭載アプリを保護
AI機能（チャットボットなど）を組み込んだアプリやWebサイトを、データ損失や攻撃から保護。
エージェント型AIアクセスを保護する
AIエージェントと企業リソース（MCPサーバーなど）間のインタラクションを保護。
AIの安全な構築
社内または顧客向けに、AIアプリとAIエージェント構築。
リソース
DEMOS
See AI security in action
ソリューション概説
従業員によるAIのセキュアな利用
Cloudflare SASEプラットフォームの保護機能によりどんなAIツールでもセキュアに利用可能。
ウェビナー
統合型AIセキュリティ
このウェビナーでは、生成AIツールの安全な利用を含む、AI導入を安全かつ迅速に進めるための戦略を紹介します。
実装ガイド
Cloudflare Oneによる包括的AIセキュリティ
GenAIの利用を保護するために、CloudflareのSASE制御を実装する方法に関するテクニカルガイドをご覧ください。