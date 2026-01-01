サインアップ

ワークフォースによる生成AIのセキュアな利用

CloudflareのSASEプラットフォームで、あらゆるAIツールのセキュアな利用が実現

Cloudflareは、パブリックおよびプライベートのGenAIツール全体にわたる可視性の拡張、リスクの軽減、データ保護を通じて、AI導入を加速。

従業員による生成AIの利用を保護 - Hero Image

メリット

生成AIを制御しながら生産性を解放

新たな攻撃対象領域の保護

生成AIツール、承認済みAI、シャドーAIすべてのデータを可視化・保護します。

AIで安全なイノベーション

新たな生成AIツールを導入する際の不安を排除。セキュリティは生産性向上の推進力へと変わります。

AIガバナンスの簡略化

単一のダッシュボードとコントロールプレーンで、生成AIの利用ルールを設定・適用します。

仕組み

生成AIの利用を制御する

Cloudflareのセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）プラットフォームは、従業員とAIツールの間に位置し、従業員とAI間の通信保護を一元化します。

  • 可視性： シャドーAIの利用を分析し、透明性の高いスコアリングでAI関連のアプリリスクを評価。
  • アクセス制御 ：アプリケーションごとにIDベースのゼロトラストルールを使用して、ユーザーの接続を「ブロック」、「隔離」、「リダイレクト」、「許可」で振り分け。
  • プロンプト保護とガードレール ：AI搭載の検出機能により、機微データや意図（ジェイルブレイクの試み、コードの不正使用、PIIリクエストなど）に基づいてユーザープロンプトをブロック。
  • データセキュリティ ：AI駆動のデータ損失防止（DLP）検出機能により、PII、ソースコードなどの機微データの露出を阻止。
  • AIセキュリティ体制管理（AI-SPM） ：生成AIツールとAPI連携し（現在、ChatGPTClaudeGoogle Geminiに対応）、スキャンして設定ミスを検出。
CloudflareがAI利用をどう保護できるか、ご確認ください。

ぜひお試しください

AIツールへのデータ漏洩リスクを軽減

Cloudflareが提供する可視性により、Indeedは従業員が使用している未承認のAIアプリ（「シャドーAI」と呼ばれる）を特定し、情報の漏洩を防ぐために必要に応じて制御確立。

Indeed - ロゴ (200px)

「CloudflareはシャドーAIのリスクを検出し、未承認AIアプリやチャットボットをブロックしてくれます。」

Indeed、情報セキュリティシニアマネージャー

導入事例を読む
Cloudflareを選ぶ理由

AIライフサイクルの包括的な保護

Cloudflareは他のSASEベンダーと異なり、インライン適用によって、公開されているAI環境とプライベートなAI環境の両方を保護します。当社のAI Security Suiteは、生成AIやエージェント型AIと行われる通信全体を一元的に保護します。

ABM - Stryker - CloudflareでAIイニシアチブを保護 - 6つのアイコン - カード1 - アイコン
将来を見据えたグローバルアーキテクチャ

AI保護を拡張するために、コンポーザブルなクラウドネイティブサービスから構成される単一のグローバルネットワーク。

セキュリティシールド保護チェックマーク - アイコン
AI搭載アプリを保護

AI機能（チャットボットなど）を組み込んだアプリやWebサイトを、データ損失や攻撃から保護。

機械学習AI - アイコン
エージェント型AIアクセスを保護する

AIエージェントと企業リソース（MCPサーバーなど）間のインタラクションを保護。

Workersプラットフォーム - タイル
AIの安全な構築

社内または顧客向けに、AIアプリとAIエージェント構築。

リソース

DEMOS

See AI security in action
ソリューション概説

従業員によるAIのセキュアな利用

Cloudflare SASEプラットフォームの保護機能によりどんなAIツールでもセキュアに利用可能。

ウェビナー

統合型AIセキュリティ

このウェビナーでは、生成AIツールの安全な利用を含む、AI導入を安全かつ迅速に進めるための戦略を紹介します。

実装ガイド

Cloudflare Oneによる包括的AIセキュリティ

GenAIの利用を保護するために、CloudflareのSASE制御を実装する方法に関するテクニカルガイドをご覧ください。

よくある質問

コネクティビティクラウドの利用を開始しましょう

無料で始めましょう

Cloudflareのセキュリティサービスとパフォーマンスサービスに、今すぐ簡単にアクセス。

Innovation Thinkingアイコン
専門担当者へのご相談

ご質問やデモのご依頼については、当社専門担当者までお問い合わせください。

