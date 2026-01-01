Cloudflare 的獨特優勢
更快的 Web 效能
Cloudflare 透過最可靠的路徑路由傳送流量，並在盡可能靠近終端使用者的位置交付資產，平均效能提升高達 35%。
提高可用性
Cloudflare 透過永遠開啟的負載平衡、智慧型路由、全域和區域流量管理等，協助增加網站和應用程式的正常運作時間。
可輕鬆擴展
使用 Cloudflare，您可以透過我們效能卓越且可自動擴展的全球網路，立即部署無伺服器程式碼。
運作方式
使用 Cloudflare 全球網路加速 Web 效能
Cloudflare 利用我們的全球 CDN、一流的受管理 DNS、永遠開啟的負載平衡、影片和即時 Stream Delivery等，協助最大限度提升線上資產的效能。
我們的每一項 Web 效能服務均在覆蓋全球 330+ 個資料中心）的 Cloudflare 網路上執行，可進一步降低延遲，並確保快如閃電的回應速度。
Cloudflare 技術實例
Pacsun 使用 Cloudflare 增強網站效能
Pacsun 需要確保為客戶提供 100% 的正常運作時間，甚至在流量高峰期和面對持續網路攻擊時亦是如此。
他們將 95% 的流量轉移到了 Cloudflare 的全球網路，效能立即獲得提升，這讓他們能夠在加速網頁載入的同時，主動偵測頻寬激增並進行補救。
「改為使用 Cloudflare 後，我們的系統一夜之間加快了 27%。我們立刻就改善了效能，快取率立即躍升，工作也開始順暢起來。」
選擇 Cloudflare 的原因
Cloudflare 的全球連通雲有助於增強 Web 效能和可靠性
憑藉全球網路的強大支援，Cloudflare 的統一雲端服務可提供無與倫比的安全性、效能、可見度和可靠性：
加快內容傳遞速度
在盡可能靠近終端使用者的位置（只需約 50 毫秒即可連線至大約 95% 的網際網路連線人口）提供內容，以實現更快的載入速度和更好的 Web 體驗。
最大限度提高應用程式可用性
在全球多台伺服器之間實現近乎即時的容錯移轉，從而幫助提高應用程式的正常運作時間和效能，同時減輕伺服器負擔並消除硬體相關的成本。
最佳化影片和即時串流傳遞
從單一平台構建、傳遞、儲存和分析即時和點播影片功能，而無需設定或維護基礎架構。