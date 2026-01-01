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透過 Cloudflare 加速 Web 效能

全球內容傳遞和 Web 服務效能最佳化

Cloudflare 效能服務可加速應用程式、改善行動傳遞，並確保網際網路資產的可用性。

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主圖

Cloudflare 的獨特優勢

效能加速火箭
更快的 Web 效能

Cloudflare 透過最可靠的路徑路由傳送流量，並在盡可能靠近終端使用者的位置交付資產，平均效能提升高達 35%。

效能箭頭向上 - 圖示
提高可用性

Cloudflare 透過永遠開啟的負載平衡、智慧型路由、全域和區域流量管理等，協助增加網站和應用程式的正常運作時間。

最佳化規模 - 圖示
可輕鬆擴展

使用 Cloudflare，您可以透過我們效能卓越且可自動擴展的全球網路，立即部署無伺服器程式碼。

運作方式

使用 Cloudflare 全球網路加速 Web 效能

Cloudflare 利用我們的全球 CDN、一流的受管理 DNS、永遠開啟的負載平衡影片和即時 Stream Delivery等，協助最大限度提升線上資產的效能。

我們的每一項 Web 效能服務均在覆蓋全球 330+ 個資料中心）的 Cloudflare 網路上執行，可進一步降低延遲，並確保快如閃電的回應速度。

網路效能更新

Cloudflare 技術實例

Pacsun 使用 Cloudflare 增強網站效能

產品 pacsun 影像
Pacsun

Pacsun 需要確保為客戶提供 100% 的正常運作時間，甚至在流量高峰期和面對持續網路攻擊時亦是如此。

他們將 95% 的流量轉移到了 Cloudflare 的全球網路，效能立即獲得提升，這讓他們能夠在加速網頁載入的同時，主動偵測頻寬激增並進行補救。

「改為使用 Cloudflare 後，我們的系統一夜之間加快了 27%。我們立刻就改善了效能，快取率立即躍升，工作也開始順暢起來。」

日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）
日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）

使用 Cloudflare 提升 Web 效能

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲有助於增強 Web 效能和可靠性

憑藉全球網路的強大支援，Cloudflare 的統一雲端服務可提供無與倫比的安全性、效能、可見度和可靠性：

效能雲端速度圖示圖塊
加快內容傳遞速度

在盡可能靠近終端使用者的位置（只需約 50 毫秒即可連線至大約 95% 的網際網路連線人口）提供內容，以實現更快的載入速度和更好的 Web 體驗。

效能扳手 - 圖示
最大限度提高應用程式可用性

在全球多台伺服器之間實現近乎即時的容錯移轉，從而幫助提高應用程式的正常運作時間和效能，同時減輕伺服器負擔並消除硬體相關的成本。

影片瀏覽器圖示
最佳化影片和即時串流傳遞

從單一平台構建、傳遞、儲存和分析即時和點播影片功能，而無需設定或維護基礎架構。

資源

縮圖 - 報告 - 範本 1 圖表
瞭解您的網站以及導致網站變慢的原因

檢查影響 Web 效能的常見因素，以瞭解可採取哪些措施來評估並加速應用程式。

閱讀白皮書  
縮圖 - 見解 - 範本 5 圖表
利用負載平衡來改進 Web 效能與可靠性

瞭解基於雲端的負載平衡如何協助將延遲及停機時間降至最低，同時找到適合您的解決方案。

閱讀白皮書  