Acelere o desempenho na web com a Cloudflare
Distribuição de conteúdo global e otimizações de desempenho para serviços da web
Os serviços de desempenho da Cloudflare aceleram aplicativos, aprimoram a entrega a dispositivos móveis e garantem a disponibilidade de APIs e ativos da Internet.
A diferença da Cloudflare
Desempenho na web mais rápido
A Cloudflare roteia o tráfego pelos caminhos mais confiáveis e entrega os ativos o mais próximo possível dos usuários finais, para melhorias de desempenho de até 35% em média.
Mais disponibilidade
A Cloudflare ajuda a aumentar o tempo de atividade dos seus sites e aplicativos com balanceamento de carga sempre ativo, roteamento inteligente, gerenciamento de tráfego global e local e muito mais.
Escalabilidade sem esforço
A Cloudflare permite que você implante instantaneamente código sem servidor a partir de nossa rede global, com desempenho excepcional e escala automática integrados.
COMO FUNCIONA
Acelere seu desempenho na web com a rede global da Cloudflare
A Cloudflare ajuda a maximizar o desempenho de ativos on-line com nossa CDN global, DNS gerenciado de primeira classe, balanceamento de carga sempre ativo, distribuição de vídeos e streaming ao vivo e muito mais.
Todos os nossos serviços de desempenho na web são executados na rede da Cloudflare, abrangendo mais de 330 data centers no mundo todo, para reduzir ainda mais a latência e garantir tempos de resposta extremamente rápidos.
Tecnologia da Cloudflare em ação
A Pacsun usa a Cloudflare para turbinar o desempenho de seu site
A Pacsun precisava garantir 100% de tempo de atividade para seus clientes, mesmo durante períodos de pico de tráfego e ataques cibernéticos persistentes.
Eles moveram mais de 95% de seu tráfego para a rede global da Cloudflare e viram ganhos imediatos de desempenho, permitindo que acelerassem o carregamento de páginas e detectassem e corrigissem proativamente picos de largura de banda.
“Ao mudarmos para a Cloudflare, nosso sistema ficou 27% mais rápido de um dia para outro. Melhoramos nosso desempenho imediatamente, as taxas de cache aumentaram imediatamente e as coisas começaram a fluir.”
Por que usar a Cloudflare
A nuvem de conectividade da Cloudflare ajuda a aumentar o desempenho e a confiabilidade da web
Alimentados por uma rede global, os serviços de nuvem unificados da Cloudflare fornecem segurança, desempenho, visibilidade e confiabilidade inigualáveis:
Acelere a distribuição de conteúdo
Nossa CDN fornece conteúdo o mais próximo possível dos usuários finais, em aproximadamente 50 milissegundos de cerca de 95% da população conectada à internet, para tempos de carregamento mais rápidos e uma melhor experiência na web.
Maximize a disponibilidade dos aplicativos
Obtenha failover quase em tempo real em vários servidores em todo o mundo, ajudando a melhorar o tempo de atividade e o desempenho de aplicativos, ao mesmo tempo em que reduz a sobrecarga do servidor e elimina custos relacionados ao hardware.
Otimize a distribuição de vídeos e streaming ao vivo
Crie, distribua, armazene e analise recursos de vídeo ao vivo e sob demanda a partir de uma única plataforma, sem a necessidade de configurar ou manter a infraestrutura.
Recursos
Conheça seu site e saiba o que o torna mais lento
Analise os fatores que mais comumente afetam o desempenho da web e veja quais medidas você pode tomar para avaliar e acelerar seus aplicativos.
Melhore o desempenho e a confiabilidade da web com balanceamento de carga
Saiba como o balanceamento de carga baseado em nuvem pode ajudar a minimizar a latência e o tempo de inatividade e encontre uma solução que funcione para você.