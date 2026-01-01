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Acelere o desempenho na web com a Cloudflare

Distribuição de conteúdo global e otimizações de desempenho para serviços da web

Os serviços de desempenho da Cloudflare aceleram aplicativos, aprimoram a entrega a dispositivos móveis e garantem a disponibilidade de APIs e ativos da Internet.

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A diferença da Cloudflare

Foguete de aceleração de desempenho
Desempenho na web mais rápido

A Cloudflare roteia o tráfego pelos caminhos mais confiáveis e entrega os ativos o mais próximo possível dos usuários finais, para melhorias de desempenho de até 35% em média.

Seta de desempenho para cima - Ícone
Mais disponibilidade

A Cloudflare ajuda a aumentar o tempo de atividade dos seus sites e aplicativos com balanceamento de carga sempre ativo, roteamento inteligente, gerenciamento de tráfego global e local e muito mais.

Escala de otimização - Ícone
Escalabilidade sem esforço

A Cloudflare permite que você implante instantaneamente código sem servidor a partir de nossa rede global, com desempenho excepcional e escala automática integrados.

COMO FUNCIONA

Acelere seu desempenho na web com a rede global da Cloudflare

A Cloudflare ajuda a maximizar o desempenho de ativos on-line com nossa CDN global, DNS gerenciado de primeira classe, balanceamento de carga sempre ativo, distribuição de vídeos e streaming ao vivo e muito mais.

Todos os nossos serviços de desempenho na web são executados na rede da Cloudflare, abrangendo mais de 330 data centers no mundo todo, para reduzir ainda mais a latência e garantir tempos de resposta extremamente rápidos.

Atualização de desempenho de rede

Tecnologia da Cloudflare em ação

A Pacsun usa a Cloudflare para turbinar o desempenho de seu site

Imagem do produto Pacsun
Pacsun

A Pacsun precisava garantir 100% de tempo de atividade para seus clientes, mesmo durante períodos de pico de tráfego e ataques cibernéticos persistentes.

Eles moveram mais de 95% de seu tráfego para a rede global da Cloudflare e viram ganhos imediatos de desempenho, permitindo que acelerassem o carregamento de páginas e detectassem e corrigissem proativamente picos de largura de banda.

“Ao mudarmos para a Cloudflare, nosso sistema ficou 27% mais rápido de um dia para outro. Melhoramos nosso desempenho imediatamente, as taxas de cache aumentaram imediatamente e as coisas começaram a fluir.”

Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
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Logotipo da Jetblue branco
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Acelere seu desempenho na web com a Cloudflare

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Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare ajuda a aumentar o desempenho e a confiabilidade da web

Alimentados por uma rede global, os serviços de nuvem unificados da Cloudflare fornecem segurança, desempenho, visibilidade e confiabilidade inigualáveis:

Bloco de ícones de desempenho em nuvem
Acelere a distribuição de conteúdo

Nossa CDN fornece conteúdo o mais próximo possível dos usuários finais, em aproximadamente 50 milissegundos de cerca de 95% da população conectada à internet, para tempos de carregamento mais rápidos e uma melhor experiência na web.

Chave de desempenho - Ícone
Maximize a disponibilidade dos aplicativos

Obtenha failover quase em tempo real em vários servidores em todo o mundo, ajudando a melhorar o tempo de atividade e o desempenho de aplicativos, ao mesmo tempo em que reduz a sobrecarga do servidor e elimina custos relacionados ao hardware.

Ícone do navegador de vídeo
Otimize a distribuição de vídeos e streaming ao vivo

Crie, distribua, armazene e analise recursos de vídeo ao vivo e sob demanda a partir de uma única plataforma, sem a necessidade de configurar ou manter a infraestrutura.

Recursos

Miniatura - Relatório - Modelo 1 Gráficos
Conheça seu site e saiba o que o torna mais lento

Analise os fatores que mais comumente afetam o desempenho da web e veja quais medidas você pode tomar para avaliar e acelerar seus aplicativos.

Leia o artigo técnico  
Miniatura - Insight - Modelo 5 Gráficos
Melhore o desempenho e a confiabilidade da web com balanceamento de carga

Saiba como o balanceamento de carga baseado em nuvem pode ajudar a minimizar a latência e o tempo de inatividade e encontre uma solução que funcione para você.

Leia o artigo técnico  