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Beschleunigte Webperformance mit Cloudflare

Globale Bereitstellung von Inhalten und Performance-Optimierung für Webdienste

Die Cloudflare Performance Services beschleunigen Anwendungen, verbessern die mobile Bereitstellung und stellen die Verfügbarkeit von Internet-Websites sicher.

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Cloudflare macht den Unterschied

Performance Beschleunigung Rakete
Schnellere Web-Performance

Cloudflare leitet den Traffic über die zuverlässigsten Pfade und stellt die Assets so nah wie möglich an den Nutzern bereit – für eine durchschnittliche Verbesserung der Performance von bis zu 35 %.

Performance-Pfeil nach oben – Symbol
Verbesserte Verfügbarkeit

Cloudflare hilft Ihnen, die Verfügbarkeit Ihrer Websites und Anwendungen zu erhöhen, indem es einen ständigen Lastausgleich, intelligentes Routing, globales und lokales Traffic-Management und vieles mehr bietet.

Optimierungsskala – Symbol
Mühelose Skalierbarkeit

Cloudflare ermöglicht Ihnen die sofortige Bereitstellung von Serverless Code über unser globales Netzwerk – mit außergewöhnlicher Performance und integrierter automatischer Skalierung.

FUNKTIONSWEISE

Beschleunigen Sie Ihre Webperformance mit dem globalen Cloudflare-Netzwerk

Cloudflare hilft, die Performance von Online-Assets zu maximieren – mit unserem globalen CDN, erstklassigem verwalteten DNS, immer aktiver Lastverteilung, Video- und Live-Stream-Bereitstellung und vielem mehr.

Jeder unserer Webperformance-Services läuft über das Cloudflare-Netzwerk – das sich über 330+  Rechenzentren auf der ganzen Welt erstreckt – um Latenzzeiten weiter zu reduzieren und blitzschnelle Reaktionszeiten zu gewährleisten.

Update zur Netzwerk-Performance

Cloudflare-Technologie in Aktion

Pacsun nutzt Cloudflare, um die Performance seiner Website zu steigern

Produkt pacsun Abbildung
Pacsun

Pacsun musste eine 100%ige Verfügbarkeit für seine Kunden sicherstellen – selbst in Zeiten mit hohem Traffic und anhaltenden Cyberangriffen.

Sie verlagerten mehr als 95 % ihres Traffics in das globale Netzwerk von Cloudflare und sahen sofortige Performance-Verbesserungen, die es ihnen ermöglichten, das Laden von Seiten zu beschleunigen und Bandbreitenüberlastungen proaktiv zu erkennen und zu beheben.

„Durch den Wechsel zu Cloudflare war unser System sofort 27 % schneller. Wir konnten unsere Performance auf Anhieb verbessern – die Cache-Raten stiegen sofort an und alles lief wie am Schnürchen.“

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Beschleunigen Sie Ihre Web-Performance mit Cloudflare

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Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare steigert die Performance und Zuverlässigkeit des Internets

Die einheitlichen Cloud-Services von Cloudflare werden von einem globalen Netzwerk unterstützt und bieten unübertroffene Sicherheit, Performance, Transparenz und Zuverlässigkeit:

Symbol: Performance Cloud Speed Kachel
Beschleunigte Bereitstellung von Inhalten

Stellen Sie Inhalte so nah wie möglich an Ihren Nutzern bereit – innerhalb von ca. 50 Millisekunden von ~95 % aller Menschen mit Internetanschluss weltweit – für schnellere Ladezeiten und ein besseres Weberlebnis.

Performance-Schraubenschlüssel – Symbol
Anwendungsverfügbarkeit maximieren

Nutzen Sie Failover nahezu in Echtzeit über mehrere Server weltweit und verbessern Sie so die Verfügbarkeit und Performance von Anwendungen, während Sie gleichzeitig die Serverbelastung reduzieren und hardwarebedingte Kosten vermeiden.

Videobrowser-Symbol
Video- und Live-Streaming-Bereitstellung optimieren

Erstellen, übermitteln, speichern und analysieren Sie Live- und On-Demand-Videofunktionen von einer einzigen Plattform aus – ohne die Notwendigkeit, die Infrastruktur zu konfigurieren oder zu warten.

Weitere Informationen

Miniaturansicht - Bericht - Vorlage 1 Diagramme
Nehmen Sie Ihre Website in den Blick – und erfahren Sie, was sie ausbremst

Sehen Sie sich die Faktoren an, die sich am häufigsten auf die Webperformance auswirken – und erfahren Sie, welche Schritte Sie unternehmen können, um Ihre Anwendungen zu bewerten und zu beschleunigen.

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Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 5 Diagramme
Verbessern Sie die Web-Performance und -Zuverlässigkeit mit Lastverteilung

Erfahren Sie, wie eine cloudbasierte Lastverteilung dazu beitragen kann, Latenzzeiten und Ausfallzeiten zu minimieren – und finden Sie eine Lösung, die für Sie geeignet ist.

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