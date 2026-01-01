Beschleunigte Webperformance mit Cloudflare
Globale Bereitstellung von Inhalten und Performance-Optimierung für Webdienste
Die Cloudflare Performance Services beschleunigen Anwendungen, verbessern die mobile Bereitstellung und stellen die Verfügbarkeit von Internet-Websites sicher.
Cloudflare macht den Unterschied
Schnellere Web-Performance
Cloudflare leitet den Traffic über die zuverlässigsten Pfade und stellt die Assets so nah wie möglich an den Nutzern bereit – für eine durchschnittliche Verbesserung der Performance von bis zu 35 %.
Verbesserte Verfügbarkeit
Cloudflare hilft Ihnen, die Verfügbarkeit Ihrer Websites und Anwendungen zu erhöhen, indem es einen ständigen Lastausgleich, intelligentes Routing, globales und lokales Traffic-Management und vieles mehr bietet.
Mühelose Skalierbarkeit
Cloudflare ermöglicht Ihnen die sofortige Bereitstellung von Serverless Code über unser globales Netzwerk – mit außergewöhnlicher Performance und integrierter automatischer Skalierung.
FUNKTIONSWEISE
Beschleunigen Sie Ihre Webperformance mit dem globalen Cloudflare-Netzwerk
Cloudflare hilft, die Performance von Online-Assets zu maximieren – mit unserem globalen CDN, erstklassigem verwalteten DNS, immer aktiver Lastverteilung, Video- und Live-Stream-Bereitstellung und vielem mehr.
Jeder unserer Webperformance-Services läuft über das Cloudflare-Netzwerk – das sich über 330+ Rechenzentren auf der ganzen Welt erstreckt – um Latenzzeiten weiter zu reduzieren und blitzschnelle Reaktionszeiten zu gewährleisten.
Cloudflare-Technologie in Aktion
Pacsun nutzt Cloudflare, um die Performance seiner Website zu steigern
Pacsun musste eine 100%ige Verfügbarkeit für seine Kunden sicherstellen – selbst in Zeiten mit hohem Traffic und anhaltenden Cyberangriffen.
Sie verlagerten mehr als 95 % ihres Traffics in das globale Netzwerk von Cloudflare und sahen sofortige Performance-Verbesserungen, die es ihnen ermöglichten, das Laden von Seiten zu beschleunigen und Bandbreitenüberlastungen proaktiv zu erkennen und zu beheben.
„Durch den Wechsel zu Cloudflare war unser System sofort 27 % schneller. Wir konnten unsere Performance auf Anhieb verbessern – die Cache-Raten stiegen sofort an und alles lief wie am Schnürchen.“
Was spricht für Cloudflare?
Die Connectivity Cloud von Cloudflare steigert die Performance und Zuverlässigkeit des Internets
Die einheitlichen Cloud-Services von Cloudflare werden von einem globalen Netzwerk unterstützt und bieten unübertroffene Sicherheit, Performance, Transparenz und Zuverlässigkeit:
Beschleunigte Bereitstellung von Inhalten
Stellen Sie Inhalte so nah wie möglich an Ihren Nutzern bereit – innerhalb von ca. 50 Millisekunden von ~95 % aller Menschen mit Internetanschluss weltweit – für schnellere Ladezeiten und ein besseres Weberlebnis.
Anwendungsverfügbarkeit maximieren
Nutzen Sie Failover nahezu in Echtzeit über mehrere Server weltweit und verbessern Sie so die Verfügbarkeit und Performance von Anwendungen, während Sie gleichzeitig die Serverbelastung reduzieren und hardwarebedingte Kosten vermeiden.
Video- und Live-Streaming-Bereitstellung optimieren
Erstellen, übermitteln, speichern und analysieren Sie Live- und On-Demand-Videofunktionen von einer einzigen Plattform aus – ohne die Notwendigkeit, die Infrastruktur zu konfigurieren oder zu warten.
Weitere Informationen
Nehmen Sie Ihre Website in den Blick – und erfahren Sie, was sie ausbremst
Sehen Sie sich die Faktoren an, die sich am häufigsten auf die Webperformance auswirken – und erfahren Sie, welche Schritte Sie unternehmen können, um Ihre Anwendungen zu bewerten und zu beschleunigen.
Verbessern Sie die Web-Performance und -Zuverlässigkeit mit Lastverteilung
Erfahren Sie, wie eine cloudbasierte Lastverteilung dazu beitragen kann, Latenzzeiten und Ausfallzeiten zu minimieren – und finden Sie eine Lösung, die für Sie geeignet ist.