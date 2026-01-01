Pacsunは顧客のために100%稼働を保証する必要がありました。トラフィックのピーク時も持続的サイバー攻撃の最中もです。

そこで、トラフィックの95%以上をCloudflareのグローバルネットワークへ移行したところ、すぐにパフォーマンス向上効果が表れ、ページ読み込みが高速化し、帯域幅消費の急増を先制的に検出して修正することができるようになりました。

「Cloudflareへの切り換え直後にシステムが27%高速化しました。パフォーマンスが即座に向上したのです。キャッシュヒット率がいきなり跳ね上がり、流れがスムーズになりました。」