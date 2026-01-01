Cloudflareの差別化要因
Webパフォーマンスの高速化
Cloudflareは最も信頼性の高いパスでトラフィックをルーティングし、エンドユーザーにできるだけ近い場所からアセットを配信して、パフォーマンスを平均35%も改善します。
可用性を向上
Cloudflareは、常時オンの負荷分散、インテリジェントルーティング、グローバルとローカルのトラフィック管理などによって、お客様のWebサイトとアプリケーションの稼働率向上に役立ちます。
拡張が容易
Cloudflareなら、当社グローバルネットワークからサーバーレスコードを瞬時にデプロイでき、優れたパフォーマンス機能と自動拡張機能が組み込まれています。
仕組み
CloudflareのグローバルネットワークでWebパフォーマンスを高速化しましょう
Cloudflareは、グローバルCDN、クラス最高のマネージドDNS、常時オンの負荷分散、動画・ライブストリーム配信などによって、オンラインアセットのパフォーマンス最大化に貢献します。
各Webパフォーマンスサービスは、世界中に330+ か所のデータセンターを擁するCloudflareネットワークで稼働しており、さらなる遅延低減と超高速の応答を実現します。
Cloudflareテクノロジーの活用例
PacsunはCloudflareでサイトパフォーマンスを大幅に強化
Pacsunは顧客のために100%稼働を保証する必要がありました。トラフィックのピーク時も持続的サイバー攻撃の最中もです。
そこで、トラフィックの95%以上をCloudflareのグローバルネットワークへ移行したところ、すぐにパフォーマンス向上効果が表れ、ページ読み込みが高速化し、帯域幅消費の急増を先制的に検出して修正することができるようになりました。
「Cloudflareへの切り換え直後にシステムが27%高速化しました。パフォーマンスが即座に向上したのです。キャッシュヒット率がいきなり跳ね上がり、流れがスムーズになりました。」
Cloudflareを選ぶ理由
Cloudflareのコネクティビティクラウドは、Webパフォーマンスと信頼性の向上に役立ちます
グローバルネットワークで稼働するCloudflareの統合クラウドサービスは、比類ないセキュリティ、パフォーマンス、可視性、信頼性を提供します。
コンテンツ配信を高速化
エンドユーザーにできる限り近いところ（インターネット人口の95%から約50ミリ秒以内）からコンテンツを配信し、高速読み込みと優れたWeb体験を実現します。
アプリケーションの可用性を最大化
世界中に分散配置された複数のサーバー間でほぼリアルタイムでフェイルオーバーするため、アプリケーションの稼働率とパフォーマンスの向上、サーバー負荷の低減、ハードウェア関連費の排除に役立ちます。
動画ストリーミングやライブストリーミングの配信を最適化
ライブやオンデマンドの動画機能の構築、配信、保存、分析を単一プラットフォームで行いましょう。インフラストラクチャの設定や保守は不要です。
リソース
自社Webサイトを知り、遅延の原因を探る
Webパフォーマンスに影響を及ぼす最も一般的な要因のレビューを実施し、アプリケーションの評価と高速化のためにとれる措置を考えましょう。
負荷分散でWebパフォーマンスと信頼性を向上
クラウド型の負荷分散が遅延とダウンタイムの最小化に役立つ仕組みを知り、お客様に合ったソリューションを見つけてください。