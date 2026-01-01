Przyspiesz działanie sieci dzięki Cloudflare
Globalne dostarczanie treści i optymalizacje wydajności usług internetowych
Usługi poprawiające wydajność Cloudflare przyspieszają działanie aplikacji, poprawiają działanie na urządzeniach przenośnych i zwiększają dostępność zasobów internetowych
Czym wyróżnia się Cloudflare?
Większa wydajność sieci
Cloudflare kieruje ruch najbardziej niezawodnymi ścieżkami i dostarcza zasoby jak najbliżej użytkowników końcowych, co przekłada się na poprawę wydajności średnio nawet o 35%.
Zwiększona dostępność
Cloudflare pomaga wydłużyć czas działania Twoich witryn i aplikacji dzięki zawsze aktywnemu równoważeniu obciążenia ruchem, inteligentnemu routingowi, globalnemu i lokalnemu zarządzaniu ruchem oraz nie tylko.
Bezproblemowa skalowalność
Cloudflare umożliwia natychmiastowe wdrażanie bezserwerowego kodu z naszej globalnej sieci — z wyjątkową wydajnością i wbudowanym automatycznym skalowaniem.
JAK TO DZIAŁA
Zwiększanie wydajności sieci dzięki globalnej sieci Cloudflare
Cloudflare pomaga zmaksymalizować wydajność zasobów online dzięki naszej globalnej sieci CDN, najlepszemu w swojej klasie zarządzanemu systemowi DNS, zawsze aktywnemu równoważeniu obciążenia ruchem, strumieniowaniu wideo i transmisjom na żywo i nie tylko.
Każda z naszych usług poprawiających wydajność sieci działa w sieci Cloudflare — obejmującej 330+ centra danych na całym świecie — aby jeszcze bardziej zmniejszyć opóźnienia i zapewnić wyjątkowo szybki czas reakcji.
Technologia Cloudflare w akcji
Pacsun korzysta z Cloudflare, aby znacząco zwiększyć wydajność swojej witryny
Firma Pacsun musiała zapewnić swoim klientom 100% dostępność — nawet w okresach szczytowego ruchu i uporczywych cyberataków.
Ponad 95% ich ruchu zostało skierowane do globalnej sieci Cloudflare, co od razu przyniosło wzrost wydajności, pozwalając przyspieszyć ładowanie stron oraz proaktywnie wykrywać i niwelować skoki przepustowości.
„Po przejściu na rozwiązania Cloudflare nasz system z dnia na dzień stał się o 27% szybszy. Poprawiliśmy naszą wydajność natychmiastowo — wskaźniki pamięci podręcznej natychmiast uległy poprawie i wszystko szło po naszej myśli”.
Dlaczego Cloudflare?
Connectivity cloud Cloudflare pomaga zwiększyć wydajność i niezawodność sieci
Obsługiwane przez sieć globalną, ujednolicone usługi chmurowe Cloudflare zapewniają niezrównane bezpieczeństwo, wydajność, widoczność i niezawodność:
Przyspiesz dostarczanie treści
Serwuj treści tak blisko użytkowników końcowych, jak to tylko możliwe – w ciągu około 50 milisekund od ~95% populacji podłączonej do Internetu – aby zapewnić krótsze czasy ładowania i lepsze wrażenia z korzystania z sieci.
Maksymalizuj dostępność aplikacji
Uzyskaj przełączanie awaryjne wielu serwerów na całym świecie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, pomagając poprawić dostępność i wydajność aplikacji, jednocześnie zmniejszając obciążenie serwerów i eliminując koszty związane ze sprzętem.
Optymalizacja wideo i transmisji na żywo
Twórz, dostarczaj, przechowuj i analizuj funkcje wideo na żywo i na żądanie z jednej platformy — bez potrzeby konfigurowania lub utrzymywania infrastruktury.
