Przyspiesz działanie sieci dzięki Cloudflare

Globalne dostarczanie treści i optymalizacje wydajności usług internetowych

Usługi poprawiające wydajność Cloudflare przyspieszają działanie aplikacji, poprawiają działanie na urządzeniach przenośnych i zwiększają dostępność zasobów internetowych

Czym wyróżnia się Cloudflare?

Większa wydajność sieci

Cloudflare kieruje ruch najbardziej niezawodnymi ścieżkami i dostarcza zasoby jak najbliżej użytkowników końcowych, co przekłada się na poprawę wydajności średnio nawet o 35%.

Zwiększona dostępność

Cloudflare pomaga wydłużyć czas działania Twoich witryn i aplikacji dzięki zawsze aktywnemu równoważeniu obciążenia ruchem, inteligentnemu routingowi, globalnemu i lokalnemu zarządzaniu ruchem oraz nie tylko.

Bezproblemowa skalowalność

Cloudflare umożliwia natychmiastowe wdrażanie bezserwerowego kodu z naszej globalnej sieci — z wyjątkową wydajnością i wbudowanym automatycznym skalowaniem.

JAK TO DZIAŁA

Zwiększanie wydajności sieci dzięki globalnej sieci Cloudflare

Cloudflare pomaga zmaksymalizować wydajność zasobów online dzięki naszej globalnej sieci CDN, najlepszemu w swojej klasie zarządzanemu systemowi DNS, zawsze aktywnemu równoważeniu obciążenia ruchem, strumieniowaniu wideo i transmisjom na żywo i nie tylko.

Każda z naszych usług poprawiających wydajność sieci działa w sieci Cloudflare — obejmującej 330+ centra danych na całym świecie — aby jeszcze bardziej zmniejszyć opóźnienia i zapewnić wyjątkowo szybki czas reakcji.

Aktualności dotyczące wydajności sieci

Technologia Cloudflare w akcji

Pacsun korzysta z Cloudflare, aby znacząco zwiększyć wydajność swojej witryny

Pacsun

Firma Pacsun musiała zapewnić swoim klientom 100% dostępność — nawet w okresach szczytowego ruchu i uporczywych cyberataków.

Ponad 95% ich ruchu zostało skierowane do globalnej sieci Cloudflare, co od razu przyniosło wzrost wydajności, pozwalając przyspieszyć ładowanie stron oraz proaktywnie wykrywać i niwelować skoki przepustowości.

„Po przejściu na rozwiązania Cloudflare nasz system z dnia na dzień stał się o 27% szybszy. Poprawiliśmy naszą wydajność natychmiastowo — wskaźniki pamięci podręcznej natychmiast uległy poprawie i wszystko szło po naszej myśli”.

Zwiększanie wydajności sieci dzięki Cloudflare

Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud Cloudflare pomaga zwiększyć wydajność i niezawodność sieci

Obsługiwane przez sieć globalną, ujednolicone usługi chmurowe Cloudflare zapewniają niezrównane bezpieczeństwo, wydajność, widoczność i niezawodność:

Przyspiesz dostarczanie treści

Serwuj treści tak blisko użytkowników końcowych, jak to tylko możliwe – w ciągu około 50 milisekund od ~95% populacji podłączonej do Internetu – aby zapewnić krótsze czasy ładowania i lepsze wrażenia z korzystania z sieci.

Maksymalizuj dostępność aplikacji

Uzyskaj przełączanie awaryjne wielu serwerów na całym świecie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, pomagając poprawić dostępność i wydajność aplikacji, jednocześnie zmniejszając obciążenie serwerów i eliminując koszty związane ze sprzętem.

Optymalizacja wideo i transmisji na żywo

Twórz, dostarczaj, przechowuj i analizuj funkcje wideo na żywo i na żądanie z jednej platformy — bez potrzeby konfigurowania lub utrzymywania infrastruktury.

Zasoby

Poznaj swoją witrynę internetową i dowiedz się, co ją spowalnia

Przejrzyj czynniki, które najczęściej wpływają na wydajność sieci, i dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć, aby ocenić i przyspieszyć swoje aplikacje.

Poprawa wydajności i niezawodności sieci dzięki równoważeniu obciążenia ruchem

Dowiedz się, jak równoważenie obciążenia w chmurze może pomóc zminimalizować opóźnienia i przestoje - i znajdź rozwiązanie, które będzie dla Ciebie odpowiednie.

