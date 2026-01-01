Acelera el rendimiento web con Cloudflare
Optimización del rendimiento y de la distribución de contenido global para los servicios web
Los servicios de rendimiento de Cloudflare aceleran las aplicaciones, mejoran la entrega móvil y aseguran la disponibilidad de las propiedades de Internet.
Ventajas de Cloudflare
Rendimiento web más rápido
Cloudflare enruta el tráfico a través de las rutas más fiables y distribuye los recursos lo más cerca posible de los usuarios finales (con una mejora promedio del rendimiento de hasta el 35 %).
Mayor disponibilidad
Cloudflare te ayuda a aumentar la disponibilidad de tus sitios web y tus aplicaciones con el equilibrio de carga siempre activo, el enrutamiento inteligente, la gestión del tráfico global y local, y mucho más.
Fácil escalabilidad
Cloudflare te permite implementar de inmediato código sin servidor desde nuestra red global, con un rendimiento excepcional y una escalabilidad automática integrada.
CÓMO FUNCIONA
Acelera tu rendimiento web con la red global de Cloudflare
Cloudflare ayuda a maximizar el rendimiento de los recursos en línea con nuestra CDN global, el mejor DNS administrado, el equilibrio de carga siempre activo, la entrega de video y transmisión en vivo, y más.
Cada uno de nuestros servicios de rendimiento web se ejecuta en la red de Cloudflare, que abarca más de 330 centros de datos en todo el mundo, para reducir aún más la latencia y garantizar tiempos de respuesta sumamente rápidos.
La tecnología de Cloudflare en acción
Pacsun utiliza Cloudflare para acelerar el rendimiento de su sitio
Pacsun necesitaba garantizar el 100 % de tiempo activo para sus clientes, incluso durante picos de tráfico y ciberataques persistentes.
Pasaron el 95 % de su tráfico a la red global de Cloudflare y obtuvieron beneficios de rendimiento inmediatos, por lo tanto, pudieron acelerar las cargas de página, y detectar y resolver de manera preventiva los aumentos del ancho de banda.
"Cuando recurrimos a Cloudflare, nuestro sistema se aceleró un 27 % de la noche a la mañana. Mejoramos nuestro rendimiento de inmediato. La proporción de aciertos de caché aumentó de repente y todo empezó a fluir".
¿Por qué Cloudflare?
La conectividad cloud de Cloudflare te ayuda a mejorar el rendimiento y la fiabilidad web
Los servicios en la nube unificados de Cloudflare, basados en una red global, ofrecen seguridad, rendimiento, visibilidad y fiabilidad inigualables:
Acelerar la entrega de contenido
Entrega el contenido lo más cerca posible a tus usuarios finales (a unos 50 milisegundos de aproximadamente el95 % de la población conectada a Internet) para acelerar la carga y mejorar la experiencia web.
Maximiza la disponibilidad de las aplicaciones
Aprovecha una conmutación por error casi en tiempo real entre varios servidores en todo el mundo. Esto mejora la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones, y al mismo tiempo reduce la carga excesiva y elimina los costos de hardware.
Optimiza la distribución de video y la transmisión en directo
Crea, distribuye, almacena y analiza funciones de video en directo y a pedido desde una única plataforma, sin necesidad de configurar ni mantener la infraestructura.
Recursos
Conoce tu sitio web, y descubre qué lo está ralentizando
Consulta los factores que más habitualmente afectan el rendimiento web, y conoce las medidas que puedes tomar para evaluar y acelerar tus aplicaciones.
Mejora el rendimiento y la fiabilidad de la red con el equilibrio de carga
Descubre cómo el equilibrio de carga en la nube puede ayudar a minimizar la latencia y el tiempo de inactividad, y encuentra una solución que se adapte a tus necesidades.