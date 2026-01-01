Pacsun necesitaba garantizar el 100 % de tiempo activo para sus clientes, incluso durante picos de tráfico y ciberataques persistentes.

Pasaron el 95 % de su tráfico a la red global de Cloudflare y obtuvieron beneficios de rendimiento inmediatos, por lo tanto, pudieron acelerar las cargas de página, y detectar y resolver de manera preventiva los aumentos del ancho de banda.

"Cuando recurrimos a Cloudflare, nuestro sistema se aceleró un 27 % de la noche a la mañana. Mejoramos nuestro rendimiento de inmediato. La proporción de aciertos de caché aumentó de repente y todo empezó a fluir".