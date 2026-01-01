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Accélérez vos performances web avec Cloudflare

Diffusion de contenu et optimisations des performances à l'échelle mondiale pour les services web

Cloudflare Performance Services accélère les applications, améliore la distribution mobile et garantit la disponibilité des propriétés Internet.

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La différence Cloudflare

Fusée Accélération des performances
Meilleures performances web

Cloudflare achemine le trafic sur les liaisons les plus fiables et diffuse vos ressources aussi près des utilisateurs finaux que possible afin de vous permettre de bénéficier d'une amélioration de vos performances de jusqu'à 35 % en moyenne.

Icône Performances, flèche vers le haut
Disponibilité améliorée

Cloudflare vous aide à accroître la disponibilité de vos sites web et de vos applications grâce à des fonctionnalités toujours actives d'équilibrage de charge, de routage intelligent et de gestion locale du trafic, parmi bien d'autres.

Échelle d'optimisation — Icône
L'évolutivité sans effort

Cloudflare vous permet de déployer instantanément du code serverless depuis notre réseau mondial, avec des performances exceptionnelles et des fonctions d'évolutivité automatique intégrées.

FONCTIONNEMENT

Accélérez vos performances web grâce au réseau mondial de Cloudflare

Cloudflare aide à maximiser les performances des ressources en ligne grâce à de nombreux outils : CDN mondial, DNS géré de pointe, équilibrage de charge toujours actif, diffusion de vidéos et de flux en direct et bien plus encore.

Chacun de nos services d'amélioration des performances web s'exécute sur le réseau Cloudflare, qui couvre plus de 330 datacenters à travers le monde, afin de réduire encore la latence et d'assurer un temps de réponse ultrarapide.

Mise à jour concernant les performances réseau

La technologie Cloudflare en action

Pacsun utilise les services Cloudflare pour dynamiser les performances de son site

Image produit Pacsun
Pacsun

Pacsun devait assurer une disponibilité de 100 % à ses clients, même pendant les périodes de pic de trafic et de cyberattaques persistantes.

L'entreprise a migré plus de 95 % de son trafic vers le réseau mondial de Cloudflare et a constaté des gains immédiats en termes de performances, qui lui ont permis d'accélérer le chargement des pages, mais aussi de détecter de manière proactive les pics de bande passante et d'y remédier.

« Après le passage à Cloudflare, notre système s'est trouvé accéléré de 27 %, du jour au lendemain. Nous avons amélioré nos performances dès le départ, les taux de réponses pertinentes du cache ont bondi immédiatement et les tâches ont commencé à s'effectuer en toute fluidité. »

Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
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Boostez vos performances web avec Cloudflare

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Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité Cloudflare vous aide à stimuler vos performances web et votre fiabilité

Soutenue par un réseau mondial, la plateforme de Cloudflare assure une sécurité, des performances, une visibilité et une fiabilité inégalées :

Icône — Tuile — Performances — Cloud — Vitesse
Accélérez la diffusion de contenu

Diffusez votre contenu aussi près que possible de vos utilisateurs finaux, à environ 50 millisecondes de près de 95 % de la population connectée à Internet, pour un temps de chargement plus rapide et une meilleure expérience web.

Performances, clé à molette — Icône
Optimisez la disponibilité de vos applications

Bénéficiez d'un basculement en quasi-temps réel sur plusieurs serveurs à travers le monde afin de vous aider à améliorer la disponibilité et les performances de vos applications, tout en réduisant la charge sur le serveur et en éliminant les coûts liés aux équipements physiques.

Icône de navigateur vidéo
Optimisez la diffusion de vidéos et la diffusion en direct

Développez, diffusez, stockez et analysez à l'aide de fonctionnalités vidéo en direct et à la demande disponibles depuis une plateforme unique, sans devoir configurer ni gérer une infrastructure.

Ressources

Miniature — Rapport — Modèle 1, graphiques
Connaître votre site web et savoir ce qui le ralentit

Passez en revue les facteurs qui affectent le plus couramment les performances web et découvrez quelles étapes vous pouvez mettre en œuvre pour évaluer et accélérer vos applications.

Consulter le livre blanc  
Miniature — Idée — Modèle 5, graphiques
Améliorez les performances et la fiabilité du web avec l'équilibrage de charge

Découvrez comment l'équilibrage de charge reposant sur le cloud peut contribuer à la réduction de la latence et des temps d'arrêt, et trouvez une solution qui vous convient.

Consulter le livre blanc  