Pacsun devait assurer une disponibilité de 100 % à ses clients, même pendant les périodes de pic de trafic et de cyberattaques persistantes.

L'entreprise a migré plus de 95 % de son trafic vers le réseau mondial de Cloudflare et a constaté des gains immédiats en termes de performances, qui lui ont permis d'accélérer le chargement des pages, mais aussi de détecter de manière proactive les pics de bande passante et d'y remédier.

« Après le passage à Cloudflare, notre système s'est trouvé accéléré de 27 %, du jour au lendemain. Nous avons amélioré nos performances dès le départ, les taux de réponses pertinentes du cache ont bondi immédiatement et les tâches ont commencé à s'effectuer en toute fluidité. »