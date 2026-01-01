Accélérez vos performances web avec Cloudflare
Diffusion de contenu et optimisations des performances à l'échelle mondiale pour les services web
Cloudflare Performance Services accélère les applications, améliore la distribution mobile et garantit la disponibilité des propriétés Internet.
La différence Cloudflare
Meilleures performances web
Cloudflare achemine le trafic sur les liaisons les plus fiables et diffuse vos ressources aussi près des utilisateurs finaux que possible afin de vous permettre de bénéficier d'une amélioration de vos performances de jusqu'à 35 % en moyenne.
Disponibilité améliorée
Cloudflare vous aide à accroître la disponibilité de vos sites web et de vos applications grâce à des fonctionnalités toujours actives d'équilibrage de charge, de routage intelligent et de gestion locale du trafic, parmi bien d'autres.
L'évolutivité sans effort
Cloudflare vous permet de déployer instantanément du code serverless depuis notre réseau mondial, avec des performances exceptionnelles et des fonctions d'évolutivité automatique intégrées.
FONCTIONNEMENT
Accélérez vos performances web grâce au réseau mondial de Cloudflare
Cloudflare aide à maximiser les performances des ressources en ligne grâce à de nombreux outils : CDN mondial, DNS géré de pointe, équilibrage de charge toujours actif, diffusion de vidéos et de flux en direct et bien plus encore.
Chacun de nos services d'amélioration des performances web s'exécute sur le réseau Cloudflare, qui couvre plus de 330 datacenters à travers le monde, afin de réduire encore la latence et d'assurer un temps de réponse ultrarapide.
La technologie Cloudflare en action
Pacsun utilise les services Cloudflare pour dynamiser les performances de son site
Pacsun devait assurer une disponibilité de 100 % à ses clients, même pendant les périodes de pic de trafic et de cyberattaques persistantes.
L'entreprise a migré plus de 95 % de son trafic vers le réseau mondial de Cloudflare et a constaté des gains immédiats en termes de performances, qui lui ont permis d'accélérer le chargement des pages, mais aussi de détecter de manière proactive les pics de bande passante et d'y remédier.
« Après le passage à Cloudflare, notre système s'est trouvé accéléré de 27 %, du jour au lendemain. Nous avons amélioré nos performances dès le départ, les taux de réponses pertinentes du cache ont bondi immédiatement et les tâches ont commencé à s'effectuer en toute fluidité. »
Pourquoi Cloudflare ?
Le cloud de connectivité Cloudflare vous aide à stimuler vos performances web et votre fiabilité
Soutenue par un réseau mondial, la plateforme de Cloudflare assure une sécurité, des performances, une visibilité et une fiabilité inégalées :
Accélérez la diffusion de contenu
Diffusez votre contenu aussi près que possible de vos utilisateurs finaux, à environ 50 millisecondes de près de 95 % de la population connectée à Internet, pour un temps de chargement plus rapide et une meilleure expérience web.
Optimisez la disponibilité de vos applications
Bénéficiez d'un basculement en quasi-temps réel sur plusieurs serveurs à travers le monde afin de vous aider à améliorer la disponibilité et les performances de vos applications, tout en réduisant la charge sur le serveur et en éliminant les coûts liés aux équipements physiques.
Optimisez la diffusion de vidéos et la diffusion en direct
Développez, diffusez, stockez et analysez à l'aide de fonctionnalités vidéo en direct et à la demande disponibles depuis une plateforme unique, sans devoir configurer ni gérer une infrastructure.
Ressources
Connaître votre site web et savoir ce qui le ralentit
Passez en revue les facteurs qui affectent le plus couramment les performances web et découvrez quelles étapes vous pouvez mettre en œuvre pour évaluer et accélérer vos applications.
Améliorez les performances et la fiabilité du web avec l'équilibrage de charge
Découvrez comment l'équilibrage de charge reposant sur le cloud peut contribuer à la réduction de la latence et des temps d'arrêt, et trouvez une solution qui vous convient.