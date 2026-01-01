Pacsun 需要确保为客户提供 100% 的系统可用性——即使在流量高峰期和持续遭受网络攻击的情况下也不例外。

他们将超过 95% 的流量迁移至 Cloudflare 全球网络，立即提升了性能，不仅加快了页面加载速度，还能主动检测和缓解带宽突增。

“切换到 Cloudflare后，我们的系统在一夜之间提速了 27%。我们的性能立即得到提升——缓存命中率迅速提高，系统运行更加流畅。”