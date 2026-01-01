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借助 Cloudflare 加速 Web 性能

适用于 Web 服务的全球内容分发和性能优化

Cloudflare 性能服务可加快应用程序的速度，改善移动交付，并确保 Internet 资产的可用性。

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Cloudflare 的独特优势

性能加速火箭
加快 Web 性能

Cloudflare 通过最可靠的路径调度流量，并尽可能靠近最终用户的位置交付资源——平均性能提升高达 35%。

性能上箭头 - 图标
提高可用性

Cloudflare 提供始终在线的负载平衡、智能路由、全球及本地流量管理等功能，帮助提升网站和应用的正常运行时间。

优化规模-图标
轻松扩展

Cloudflare 让您能够从我们的全球网络即时部署无服务器代码——提供卓越性能和自动扩展能力。

工作原理

借助 Cloudflare 全球网络加速您的 Web 性能

Cloudflare 凭借其全球 CDN、一流的托管 DNS、始终开启的负载平衡视频和实时流式传输等服务，帮助最大限度地提高在线资产的性能。

我们的每一项网络性能服务均在 Cloudflare 网络上运行，该网络覆盖全球超过 330+ 个数据中心，将进一步降低延迟并确保极速响应。

网络性能更新

Cloudflare 技术实战演示

Pacsun 借助 Cloudflare 显著提升网站性能

产品 pacsun 图像
Pacsun

Pacsun 需要确保为客户提供 100% 的系统可用性——即使在流量高峰期和持续遭受网络攻击的情况下也不例外。

他们将超过 95% 的流量迁移至 Cloudflare 全球网络，立即提升了性能，不仅加快了页面加载速度，还能主动检测和缓解带宽突增。

“切换到 Cloudflare后，我们的系统在一夜之间提速了 27%。我们的性能立即得到提升——缓存命中率迅速提高，系统运行更加流畅。”

日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
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Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色
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利用 Cloudflare 加速您的 Web 性能

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选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 全球连通云助力提升 Web 性能和可靠性

Cloudflare 的一站式云服务由一个全球网络驱动，提供无与伦比的安全性、性能、可见性和可靠性：

图标磁贴性能云速度
加速内容分发

在尽可能靠近最终用户的位置提供内容，确保约50 的互联网用户能在 ~95 毫秒内获得内容，从而实现更快的加载速度和更好的网络体验。

性能扳手 - 图标
最大化应用的可用性

实现全球多服务器间的准实时故障转移，帮助提升应用的正常运行时间和性能，同时降低服务器负载并消除硬件相关成本。

视频浏览器图标
优化视频和直播交付

在单一平台上构建、交付、存储和分析直播及点播视频功能——无需配置或维护基础设施。

资源

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了解您的网站，找出影响性能的因素

了解影响网站性能的最常见的因素，并学习如何评估和提升应用性能。

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通过负载平衡改善 Web 性能和可靠性

了解基于云的负载平衡如何帮助减少延迟和宕机，并找到适合您的解决方案。

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