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Accelerare le prestazioni Web con Cloudflare

Ottimizzazione globale della distribuzione dei contenuti e delle prestazioni per i servizi Web

I servizi di Cloudflare per le prestazioni consentono di accelerare le applicazioni, migliorare l'esperienza degli utenti sui dispositivi mobili e garantire la disponibilità delle proprietà Internet.

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Cloudflare fa la differenza

Propellente di accelerazione delle prestazioni
Prestazioni Web più rapide

Cloudflare indirizza il traffico attraverso i percorsi più affidabili e distribuisce le risorse il più vicino possibile agli utenti finali, con miglioramenti delle prestazioni fino al 35% in media.

Icona freccia su prestazioni
Maggiore disponibilità

Cloudflare ti aiuta ad aumentare i tempi di attività dei tuoi siti Web e delle tue applicazioni grazie al bilanciamento del carico sempre attivo, al routing intelligente, alla gestione del traffico globale e locale e molto altro.

Scala ottimizzazione - Icona
Scalabilità senza sforzo

Cloudflare ti consente di distribuire istantaneamente codice serverless dalla nostra rete globale, con prestazioni eccezionali e scalabilità automatica integrata.

COME FUNZIONA

Accelera le tue prestazioni Web con la rete globale di Cloudflare

Cloudflare aiuta a massimizzare le prestazioni per le risorse online con la nostra CDN globale, il migliore DNS gestito, il bilanciamento del carico sempre attivo, video e "Stream Delivery" in diretta e altro ancora.

Ciascuno dei nostri servizi di prestazioni web funziona sulla rete Cloudflare — che abbraccia 330+ datacenter in tutto il mondo — per ridurre ulteriormente la latenza e garantire tempi di risposta rapidissimi.

Aggiornamento delle prestazioni di rete

Tecnologia Cloudflare in azione

Pacsun utilizza Cloudflare per potenziare le prestazioni del proprio sito

Immagine del prodotto pacsun
Pacsun

Pacsun aveva bisogno di garantire ai propri clienti un uptime del 100%, anche durante i periodi di traffico intenso e gli attacchi informatici persistenti.

Hanno trasferito oltre il 95% del loro traffico sulla rete globale di Cloudflare e hanno riscontrato miglioramenti immediati nelle prestazioni, che hanno consentito loro di accelerare i caricamenti delle pagine e di rilevare e correggere in modo proattivo i picchi di larghezza di banda.

"Passando a Cloudflare, il nostro sistema è stato più veloce del 27% durante la notte. Abbiamo migliorato le nostre prestazioni fin da subito: la velocità della cache è aumentata immediatamente e tutto ha ricominciato a funzionare alla perfezione."

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Accelera le tue prestazioni Web con Cloudflare

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Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare aiuta a migliorare le prestazioni e l'affidabilità del Web

Grazie a una rete globale, i servizi cloud unificati di Cloudflare offrono sicurezza, prestazioni, visibilità e affidabilità senza pari:

Icona riquadro velocità prestazioni del cloud
Accelerare la distribuzione dei contenuti

Fornisci contenuti il più vicino possibile ai tuoi utenti finali, entro circa 50 millisecondi dal 95% dell'intera popolazione connessa a Internet per tempi di caricamento più rapidi e una migliore esperienza Web.

Chiave per le prestazioni - Icona
Aumenta al massimo la disponibilità dell'applicazione

Ottieni un failover quasi in tempo reale su più server in tutto il mondo, contribuendo a migliorare i tempi di attività e le prestazioni delle applicazioni, riducendo al contempo il carico del server ed eliminando i costi correlati all'hardware.

Icona del browser video
Ottimizza la trasmissione di video e streaming live

Crea, distribuisci, archivia e analizza funzionalità video live e on-demand da un'unica piattaforma, senza dover configurare o gestire l'infrastruttura.

Risorse

Miniatura - Report - Modello 1 Grafici
Analizza il tuo sito Web e scopri cosa lo rallenta

Esamina i fattori che più comunemente incidono sulle prestazioni Web e scopri quali misure puoi adottare per valutare e velocizzare le tue applicazioni.

Approfondimento  
Miniatura - Insight - Modello 5 grafici
Migliora le prestazioni e l'affidabilità del Web con il bilanciamento del carico

Scopri come il bilanciamento del carico basato sul cloud può aiutarti a ridurre al minimo la latenza e i tempi di inattività e trova la soluzione più adatta a te.

Approfondimento  