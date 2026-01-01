Pacsun aveva bisogno di garantire ai propri clienti un uptime del 100%, anche durante i periodi di traffico intenso e gli attacchi informatici persistenti.

Hanno trasferito oltre il 95% del loro traffico sulla rete globale di Cloudflare e hanno riscontrato miglioramenti immediati nelle prestazioni, che hanno consentito loro di accelerare i caricamenti delle pagine e di rilevare e correggere in modo proattivo i picchi di larghezza di banda.

"Passando a Cloudflare, il nostro sistema è stato più veloce del 27% durante la notte. Abbiamo migliorato le nostre prestazioni fin da subito: la velocità della cache è aumentata immediatamente e tutto ha ricominciato a funzionare alla perfezione."