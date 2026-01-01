Acelera el rendimiento web con Cloudflare
Optimización del rendimiento y de la entrega de contenido global para los servicios web
Los servicios de funcionamiento de Cloudflare aceleran las aplicaciones, mejoran la entrega móvil y aseguran la disponibilidad para propiedades de Internet.
La diferencia de Cloudflare
Rendimiento web más rápido
Cloudflare enruta el tráfico a través de las rutas más fiables y entrega los activos lo más cerca posible de los usuarios finales (con una mejora promedio del rendimiento de hasta el 35 %).
Mayor disponibilidad
Cloudflare te ayuda a aumentar la disponibilidad de tus sitios web y tus aplicaciones con el equilibrio de carga siempre activo, el enrutamiento inteligente, la gestión del tráfico global y local, y mucho más.
Fácil escalabilidad
Cloudflare te permite implementar de inmediato código sin servidor desde nuestra red global, con un rendimiento excepcional y escalabilidad automática integrada.
CÓMO FUNCIONA
Acelera tu rendimiento web con la red global de Cloudflare
Cloudflare ayuda a maximizar el rendimiento de los activos en línea con nuestra CDN global, DNS administrado de primera categoría, el equilibrio de carga siempre activo, Stream Delivery en vivo y mucho más.
Cada uno de nuestros servicios de rendimiento web se ejecuta en la red de Cloudflare, abarcando más de 330+ centros de datos en todo el mundo, para reducir aún más la latencia y garantizar tiempos de respuesta extremadamente rápidos.
Tecnología de Cloudflare en acción
Pacsun utiliza Cloudflare para acelerar el rendimiento de su sitio
Pacsun necesitaba garantizar el 100 % de tiempo activo para sus clientes, incluso durante los picos de tráfico y ciberataques persistentes.
Pasaron el 95 % de su tráfico a la red global de Cloudflare y obtuvieron beneficios inmediatos de rendimiento, por lo que pudieron acelerar las cargas de página y detectar y resolver proactivamente los aumentos del ancho de banda.
"Cuando recurrimos a Cloudflare, nuestro sistema se aceleró un 27 % de la noche a la mañana. Mejoramos nuestro rendimiento de inmediato. La proporción de aciertos de caché aumentó de repente y todo empezó a fluir".
¿Por qué Cloudflare?
La conectividad cloud de Cloudflare te ayuda a mejorar el rendimiento y la fiabilidad web
Los servicios en la nube unificados de Cloudflare, basados en una red global, proporcionan seguridad, rendimiento, visibilidad y fiabilidad inigualables:
Acelerar la entrega de contenido
Entrega el contenido lo más cerca posible a tus usuarios finales (a unos 50 milisegundos de aproximadamente el95 % de la población conectada a Internet) para acelerar la carga y mejorar la experiencia web.
Maximiza la disponibilidad de las aplicaciones
Benefíciate de una conmutación por error casi en tiempo real entre varios servidores en todo el mundo. Esto mejora la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones, al mismo tiempo que reduce la carga excesiva y elimina los costes relacionados con el hardware.
Optimiza la entrega de vídeo y de la transmisión en directo
Crea, proporciona, almacena y analiza funciones de vídeo en directo y a petición desde una única plataforma, sin necesidad de configuración ni mantenimiento de la infraestructura.
Recursos
Conoce tu sitio web, y descubre qué lo está ralentizando
Consulta los factores que más habitualmente afectan al rendimiento web, y descubre las medidas que puedes tomar para evaluar y acelerar tus aplicaciones.
Mejora el rendimiento y la fiabilidad de la red con el equilibrio de carga
Descubre cómo el equilibrio de carga en la nube puede ayudar a minimizar la latencia y el tiempo de inactividad, y encuentra una solución que se adapte a tus necesidades.