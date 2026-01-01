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Acelera el rendimiento web con Cloudflare

Optimización del rendimiento y de la entrega de contenido global para los servicios web

Los servicios de funcionamiento de Cloudflare aceleran las aplicaciones, mejoran la entrega móvil y aseguran la disponibilidad para propiedades de Internet.

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La diferencia de Cloudflare

Cohete aceleración de rendimiento
Rendimiento web más rápido

Cloudflare enruta el tráfico a través de las rutas más fiables y entrega los activos lo más cerca posible de los usuarios finales (con una mejora promedio del rendimiento de hasta el 35 %).

Flecha de rendimiento hacia arriba - Icono
Mayor disponibilidad

Cloudflare te ayuda a aumentar la disponibilidad de tus sitios web y tus aplicaciones con el equilibrio de carga siempre activo, el enrutamiento inteligente, la gestión del tráfico global y local, y mucho más.

Escala de optimización - Icono
Fácil escalabilidad

Cloudflare te permite implementar de inmediato código sin servidor desde nuestra red global, con un rendimiento excepcional y escalabilidad automática integrada.

CÓMO FUNCIONA

Acelera tu rendimiento web con la red global de Cloudflare

Cloudflare ayuda a maximizar el rendimiento de los activos en línea con nuestra CDN global, DNS administrado de primera categoría, el equilibrio de carga siempre activo, Stream Delivery en vivo y mucho más.

Cada uno de nuestros servicios de rendimiento web se ejecuta en la red de Cloudflare, abarcando más de 330+ centros de datos en todo el mundo, para reducir aún más la latencia y garantizar tiempos de respuesta extremadamente rápidos.

Actualización del rendimiento de red

Tecnología de Cloudflare en acción

Pacsun utiliza Cloudflare para acelerar el rendimiento de su sitio

Producto - Pacsun - Imagen
Pacsun

Pacsun necesitaba garantizar el 100 % de tiempo activo para sus clientes, incluso durante los picos de tráfico y ciberataques persistentes.

Pasaron el 95 % de su tráfico a la red global de Cloudflare y obtuvieron beneficios inmediatos de rendimiento, por lo que pudieron acelerar las cargas de página y detectar y resolver proactivamente los aumentos del ancho de banda.

"Cuando recurrimos a Cloudflare, nuestro sistema se aceleró un 27 % de la noche a la mañana. Mejoramos nuestro rendimiento de inmediato. La proporción de aciertos de caché aumentó de repente y todo empezó a fluir".

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco
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Logotipo de Indeed - blanco
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Logotipo de Jetblue blanco

Acelera el rendimiento de tu web con Cloudflare

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¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare te ayuda a mejorar el rendimiento y la fiabilidad web

Los servicios en la nube unificados de Cloudflare, basados en una red global, proporcionan seguridad, rendimiento, visibilidad y fiabilidad inigualables:

Icono - Mosaico - Rendimiento - Velocidad de la nube
Acelerar la entrega de contenido

Entrega el contenido lo más cerca posible a tus usuarios finales (a unos 50 milisegundos de aproximadamente el95 % de la población conectada a Internet) para acelerar la carga y mejorar la experiencia web.

Llave inglesa de rendimiento - Icono
Maximiza la disponibilidad de las aplicaciones

Benefíciate de una conmutación por error casi en tiempo real entre varios servidores en todo el mundo. Esto mejora la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones, al mismo tiempo que reduce la carga excesiva y elimina los costes relacionados con el hardware.

Icono del navegador de vídeo
Optimiza la entrega de vídeo y de la transmisión en directo

Crea, proporciona, almacena y analiza funciones de vídeo en directo y a petición desde una única plataforma, sin necesidad de configuración ni mantenimiento de la infraestructura.

Recursos

Miniatura - Informe - Plantilla 1 - Gráficos
Conoce tu sitio web, y descubre qué lo está ralentizando

Consulta los factores que más habitualmente afectan al rendimiento web, y descubre las medidas que puedes tomar para evaluar y acelerar tus aplicaciones.

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Miniatura - Información - Plantilla 5 - Gráficos
Mejora el rendimiento y la fiabilidad de la red con el equilibrio de carga

Descubre cómo el equilibrio de carga en la nube puede ayudar a minimizar la latencia y el tiempo de inactividad, y encuentra una solución que se adapte a tus necesidades.

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