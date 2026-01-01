Pacsun에서는 최고 트래픽 시간대와 지속적인 사이버 공격 중에도 고객을 위해 100% 가동 시간을 보장해야 했습니다.

Pacsun에서는 트래픽의 95% 이상을 Cloudflare의 전역 네트워크로 이전하고 즉각적인 성능 개선을 경험했습니다. 이를 통해 페이지 로딩 속도를 가속화하며, 대역폭 급증을 사전에 감지하고 대응할 수 있었습니다.

“Cloudflare로 전환한 후, 당사 시스템은 하루아침에 27% 더 빨라졌습니다. 즉시 성능이 개선되었으며 즉각적으로 캐시 비율이 늘어나고 모든 것이 원활하게 진행되기 시작했습니다.”