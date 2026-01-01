Cloudflare의 차별성
더 빠른 웹 성능
Cloudflare에서는 트래픽을 가장 신뢰할 수 있는 경로로 라우팅하고, 최종 사용자에게 최대한 가까운 위치에서 자산을 전달하여 평균적으로 최대 35%의 성능 향상을 지원합니다.
가용성 향상
Cloudflare에서는 상시 가동되는 부하 분산, 지능형 라우팅, 글로벌 및 로컬 트래픽 관리 등을 통해 웹 사이트와 애플리케이션의 가동 시간을 개선하도록 지원합니다.
손쉬운 확장 가능성
Cloudflare에서는 당사의 전역 네트워크를 통해 서버리스 코드를 즉시 배포할 수 있도록 지원하며, 뛰어난 성능과 자동 확장 기능이 내장되어 있습니다.
작동 방식
Cloudflare 전역 네트워크를 통한 웹 성능 가속화
Cloudflare는 글로벌 CDN, 동급 최고의 관리형 DNS, 상시 가동되는 부하 분산, 동영상 및 라이브 스트림 전송 등 강력한 기능으로 온라인 자산의 성능을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
각각의 웹 성능 서비스가 전 세계 330+ 개 데이터 센터에 걸쳐 있는 Cloudflare 네트워크에서 실행되는 덕분에, 대기 시간이 더욱 줄어들고 초고속 응답 시간이 보장됩니다.
Cloudflare 기술 활용 사례
Pacsun, Cloudflare를 이용하여 사이트 성능 극대화
Pacsun에서는 최고 트래픽 시간대와 지속적인 사이버 공격 중에도 고객을 위해 100% 가동 시간을 보장해야 했습니다.
Pacsun에서는 트래픽의 95% 이상을 Cloudflare의 전역 네트워크로 이전하고 즉각적인 성능 개선을 경험했습니다. 이를 통해 페이지 로딩 속도를 가속화하며, 대역폭 급증을 사전에 감지하고 대응할 수 있었습니다.
“Cloudflare로 전환한 후, 당사 시스템은 하루아침에 27% 더 빨라졌습니다. 즉시 성능이 개선되었으며 즉각적으로 캐시 비율이 늘어나고 모든 것이 원활하게 진행되기 시작했습니다.”
왜 Cloudflare를 사용해야 할까요?
웹 성능과 신뢰성을 개선하는 데 도움이 되는 Cloudflare 클라우드 연결성
Cloudflare의 통합 클라우드 서비스는 전역 네트워크를 기반으로 타의 추종을 불허하는 보안, 성능, 가시성, 안정성을 제공합니다.
콘텐츠 전송 속도 향상
최종 사용자에게 최대한 가까운 곳에서(인터넷에 연결된 인구의 약 95%에게 약 50밀리초 이내에) 콘텐츠를 제공하여 로드 시간을 단축하고 웹 경험을 개선합니다.
애플리케이션 가용성 극대화
전 세계 여러 서버에서 거의 실시간으로 장애 조치를 제공하여 애플리케이션의 가동 시간과 성능을 개선하고, 서버 부담을 줄이며, 하드웨어 관련 비용을 없애는 데 기여합니다.
동영상 및 라이브 스트리밍 전송 최적화
인프라를 구성하거나 유지할 필요 없이 단일 플랫폼에서 라이브 및 온디맨드 비디오 기능을 구축, 전송, 저장, 분석하도록 지원합니다.