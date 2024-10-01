全球数千万用户使用 Canva 图形设计平台。随着公司雇佣更多员工并将更多工作外包给第三方开发者，IT 经理们需要一种更好的�方式来验证用户身份和跟踪应用使用情况。



Canva 采用 Cloudflare Access 来提供对内部应用的安全访问。该公司提高了安全性，消除了共享密码的低效使用，并避免了开发内部身份和访问管理系统。Cloudflare Access 还使员工和承包商的加入和退出变得更容易、更安全。