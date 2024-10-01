向承包商、合作伙伴和其他外部用户提供应用访问权限可能会带来安全风险和管理上的麻烦。了解 Cloudflare 的全球连通云如何安全、简单地将第三方用户连接到关键应用。
根据 Zero Trust 原则，为外部用户实施应用特定的最小权限访问，保护关键资源和敏感数据。
避免设置 VPN 访问或发放公司设备。现在外部用户可以通过简单的无客户端访问流程，在未受管理的设备上进行身份验证。
减少访问管理的时间和成本。支持多个身份提供商，无需配置单点登录(SSO)企业身份即可提供第三方用户访问权限。
Cloudflare 的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 服务为第三方用户提供简单但安全的访问。您可以对所有应用实施最小权限访问，而不产生额外的管理负担。
避免将外部用户引入您的集中身份提供商。利用 ZTNA，您可以使用多个身份来源为每个应用授予用户访问权限。
支持承包商使用来自领英、GitHub、Google 或其他提供商的现有身份，实现无缝登录体验。
无需部署端点软件，简化入职流程。Cloudflare 的反向代理提供安全的无客户端访问，支持 Web 应用和浏览器内终端，即使在未受管设备上也能使用。
Cloudflare 的统一云原生服务平台为外部用户提供安全的应用访问，而不会增加管理负担。
充分利用广泛的互操作性和可定制的网络，以满足各种安全和网络连接需求。
利用与 95% 互联网用户距离约 50 ms 的全球网络，提供更好的用户体验。
在代理约 20% Web 和每日阻止 ~1580 亿次威胁的过程中收集丰富情报，从而阻止更多攻击。
将每项混合办公安全服务整合到单一界面中，减少工具泛滥和警报疲劳。