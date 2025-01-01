Клиенты для мобильных устройств накладывают ограничения в плане производительности и доставки контента, и это плохо сказывается на удобстве использования. Обеспечьте высокую скорость контента на мобильных устройствах — это поможет наладить взаимодействие и увеличить количество конверсий. И такого результата можно добиться вне зависимости от расстояния до сервера-источника, типа устройства или состояния сети.