Производительность Cloudflare

Сервисы обеспечения производительности Cloudflare ускоряют работу приложений, улучшают мобильную доставку и обеспечивают доступность интернет-ресурсов.

Проблемы

Ускорение интернет-приложений

Чем тяжелее страницы и больше расстояние от источника, тем медленнее работают веб-сайты, приложения и API. Сделайте свои интернет-приложения более быстрыми и интерактивными — это поможет оптимизировать взаимодействие, повысить процент конверсий и сократить расходы.

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Ускорение мобильного контента

Клиенты для мобильных устройств накладывают ограничения в плане производительности и доставки контента, и это плохо сказывается на удобстве использования. Обеспечьте высокую скорость контента на мобильных устройствах — это поможет наладить взаимодействие и увеличить количество конверсий. И такого результата можно добиться вне зависимости от расстояния до сервера-источника, типа устройства или состояния сети.

Узнать больше об оптимизации для мобильных устройств

Обеспечение доступности приложений

Если инфраструктура перегружена или недоступна, пользователи не могут получить доступ к приложениям. Поддерживайте высокую скорость, доступность и масштабируемость интернет-приложений даже при неожиданных пиках трафика или сбоях в работе инфраструктуры.

Узнайте больше о мониторинге работоспособности приложений

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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