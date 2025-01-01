Сервисы обеспечения производительности Cloudflare ускоряют работу приложений, улучшают мобильную доставку и обеспечивают доступность интернет-ресурсов.
Чем тяжелее страницы и больше расстояние от источника, тем медленнее работают веб-сайты, приложения и API. Сделайте свои интернет-приложения более быстрыми и интерактивными — это поможет оптимизировать взаимодействие, повысить процент конверсий и сократить расходы.
Клиенты для мобильных устройств накладывают ограничения в плане производительности и доставки контента, и это плохо сказывается на удобстве использования. Обеспечьте высокую скорость контента на мобильных устройствах — это поможет наладить взаимодействие и увеличить количество конверсий. И такого результата можно добиться вне зависимости от расстояния до сервера-источника, типа устройства или состояния сети.
Если инфраструктура перегружена или недоступна, пользователи не могут получить доступ к приложениям. Поддерживайте высокую скорость, доступность и масштабируемость интернет-приложений даже при неожиданных пиках трафика или сбоях в работе инфраструктуры.