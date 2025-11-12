Exploitant des jeux pour le compte de leurs concepteurs, Mynet s'est constituée un catalogue de haute volée comptant plus de 80 titres. Lorsque l'entreprise est passée au travail hybride, Mynet s'est vue contrainte de proposer un accès sécurisé à ses applications SaaS et à ses autres ressources sans devoir s'appuyer sur un VPN.

L'entreprise a adopté Cloudflare Access pour assurer l'accès sécurisé à la console cloud et aux applications SaaS, ainsi qu'aux outils de back-office, le tout basé sur une authentification unique (Single Sign On, SSO). En conséquence, Mynet a rationalisé l'accès à distance, amélioré les performances pour ses utilisateurs et renforcé sa sécurité.