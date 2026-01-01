Cloudflare Zero Trust

Une protection simple contre les logiciels malveillants, mise en œuvre avec une rapidité et une cohérence exceptionnelles dans le monde entier

Protégez les utilisateurs déployés en travail hybride contre les logiciels malveillants, les rançongiciels et autres menaces en ligne, tout en préservant les données, les finances et la réputation de votre entreprise.

Renforcez votre défense contre les menaces : commencez par le filtrage DNS, puis ajoutez progressivement les contrôles complets de la passerelle Secure Web Gateway (SWG) et une visibilité partout où se trouvent vos utilisateurs – et cela, sans grever leur productivité.