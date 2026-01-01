Segurança da web para trabalhadores remotos com a Cloudflare
Proteção simples contra malware aplicada com velocidade e consistência excepcionais em todo o mundo
Proteja usuários "trabalhando de qualquer lugar" contra malware, ransomware e outras ameaças on-line, ao mesmo tempo em que protege os dados, as finanças e a reputação de sua organização.
Reforce sua defesa contra ameaças começando com a filtragem de DNS e progressivamente coloque controles e visibilidade completos do gateway seguro da web (SWG) onde quer que seus usuários estejam, tudo isso sem interromper a produtividade deles.
A diferença da Cloudflare
Reduza os riscos da internet
Acabe com infecções por malware, vazamentos de dados, phishing e muito mais. Fique à frente das ameaças em evolução com inteligência contra ameaças dinâmica e integrada.
Habilite o crescimento e a produtividade
Escale proteções em toda a sua força de trabalho remota e híbrida. Melhore as experiências do usuário com filtragem rápida e não intrusiva e ofereça 100% de tempo de atividade.
Simplifique as operações de segurança
Diminua o esforço manual automatizando os fluxos de trabalho de políticas. Reduza o tempo médio de detecção (MTTD) e de resposta (MTTR). Adote uma configuração "configurar e esquecer".
Consolide para reduzir custos
Substitua ferramentas legadas por segurança nativa de nuvem. Reduza o número de fornecedores e contratos para diminuir o CapEx e o custo total de propriedade (TCO).
COMO FUNCIONA
Filtre e inspecione a atividade da web
Recupere a visibilidade e aplique proteções consistentes em toda a sua força de trabalho remota, modernize a segurança da internet com recursos da plataforma de serviço seguro de borda (SSE) da Cloudflare.
- Filtragem de DNS: bloqueie conteúdo prejudicial e inapropriado para mitigar riscos e aplicar políticas de uso aceitáveis.
- SWG: faça proxy e inspecione todo o tráfego da internet nas camadas 4 a 7 em uma única passagem com filtros de DNS/IP/porta/protocolo e controles de conteúdo HTTPS/SSH.
- Isolamento do navegador remoto (RBI) integrado nativamente: isole dispositivos locais de malware executando todo o código do navegador na rede global de baixa latência da Cloudflare.
- Prevenção contra perda de dados (DLP) integrada nativamente: detecte e bloqueie dados confidenciais em tráfego e arquivos HTTP(S).
TECNOLOGIA DA CLOUDFLARE EM AÇÃO
A Bouvet usa a Cloudflare para proteger o acesso à internet e à nuvem
A Bouvet, uma consultoria escandinava de TI e comunicações digitais, buscou uma abordagem mais simples e consolidada para proteger sua força de trabalho híbrida.
Hoje, a empresa usa a Cloudflare para proteger usuários remotos e de escritório de ameaças on-line com serviços como filtragem de DNS, inspeção SWG, isolamento do navegador remoto e muito mais.
No processo, a Bouvet conseguiu substituir ferramentas legadas e aplicar políticas consistentes de segurança da internet entre 2.300 funcionários e 17 escritórios na Noruega e Suécia com um único fornecedor.
“Dependemos da Cloudflare para reduzir nossa superfície de ataque, protegendo nossas portas, filtrando ameaças e limpando nosso tráfego.”
— Security Operations Lead, Bouvet
Pronto para simplificar como você protege seus trabalhadores remotos na web?
Por que usar a Cloudflare
Segurança da web simples e rápida apoiada por inteligência contra ameaças em grande escala
Migre para a Cloudflare começando com a filtragem de DNS para obter um tempo de valorização rápido, e então crie sua abordagem de segurança da web com base nisso.
Gerenciamento simples e flexível
Várias opções de implantação com e sem um cliente de dispositivo. Um gerenciador de políticas para políticas de DNS, HTTP, DLP e isolamento.
Aplicação consistente
Experiências do usuário remoto superiores com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de aproximadamente 95% dos usuários da internet.
Inteligência contra ameaças em grande escala
Modelos de caça a ameaças com suporte de IA informados pela visibilidade da Cloudflare em aproximadamente 61 trilhões de consultas por dia.
Uma plataforma, uma rede
Consolide os recursos SSE/Zero Trust na plataforma unificada e no plano de controle da Cloudflare.
Recursos
Proteja seu tráfego de internet e aplicativos SaaS
Saiba como fornecer aos usuários e redes um caminho seguro, de alto desempenho e flexível para a internet por meio de um guia de implementação prático.
Um roteiro para arquitetura Zero Trust
Explore uma arquitetura Zero Trust independente de fornecedor e analise um exemplo de cronograma de implementação, que começa com a implantação da filtragem de DNS globalmente para proteger o tráfego da internet.
Visão geral do produto Gateway seguro da web
Leia como você pode proteger usuários e dados de ameaças cibernéticas com filtragem de internet com reconhecimento de identidade do Cloudflare Gateway, um serviço combinável dentro da plataforma SASE da Cloudflare.