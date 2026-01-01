Bouvet, azienda scandinava di consulenza informatica e comunicazione digitale, cercava un approccio più semplice e consolidato per proteggere la sua forza lavoro ibrida.

Oggi l'azienda utilizza Cloudflare per proteggere gli utenti che lavorano da remoto e in ufficio dalle minacce online con servizi quali filtro DNS, ispezione SWG, RBI e altro ancora.

Nel percorso di implementazione, Bouvet ha potuto sostituire gli strumenti tradizionali e applicare criteri di sicurezza Internet omogenei a 2.300 dipendenti e 17 sedi in Norvegia e Svezia con un unico fornitore.

"Ci basiamo su Cloudflare per ridurre la nostra superficie d'attacco proteggendo le nostre porte, filtrando le minacce e ripulendo il traffico."

- Security Operations Lead, Bouvet