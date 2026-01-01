Sicurezza Web per chi lavora da remoto con Cloudflare
Una semplice protezione contro il malware applicata con una velocità e una coerenza eccezionali, in tutto il mondo
Proteggi gli utenti che lavorano ovunque da malware, ransomware e altre minacce online, salvaguardando i dati, il patrimonio finanziario e la reputazione della tua organizzazione.
Rafforza la tua difesa dalle minacce iniziando con il filtro DNS e stratificando progressivamente i controlli e la visibilità del Secure Web Gateway (SWG) ovunque si trovino i tuoi utenti, senza interferire con la loro produttività.
Cloudflare fa la differenza
Mitiga i rischi legati a Internet
Blocca le infezioni da malware, le fughe di dati, il phishing e molto altro. Resta al passo con l'evoluzione delle minacce grazie a un'intelligence delle minacce dinamica e integrata.
Promuovi la crescita e la produttività
Scala le protezioni per la tua forza lavoro remota e ibrida. Migliora l'esperienza utente con un filtraggio veloce e invisibile e garantisci il 100% di uptime.
Semplifica le operazioni di sicurezza
Riduci le attività manuali automatizzando i flussi di lavoro dei criteri. Riduci il tempo medio di rilevamento (MTTD) e di risposta (MTTR). Adotta una configurazione della quale ti dovrai occupare solo una volta.
Consolida per ridurre i costi
Sostituisci gli strumenti tradizionali con la sicurezza cloud-native. Riduci il numero di fornitori e contratti per abbattere i CapEx e il costo totale di proprietà (TCO).
COME FUNZIONA
Filtra e ispeziona le attività Web
Riacquista visibilità e applica protezioni omogenee alla tua forza lavoro remota: modernizza la sicurezza di Internet con le funzionalità della piattaforma Security Service Edge (SSE) di Cloudflare.
- Filtro DNS: Blocca i contenuti dannosi e inappropriati per ridurre i rischi e applicare i criteri di utilizzo accettabile.
- SWG: Esegui il proxy e ispeziona tutto il traffico internet L4–L7 in un unico passaggio con filtri DNS/IP/porta/protocollo e controlli dei contenuti HTTPS/SSH.
- Isolamento del browser remoto integrato in modo nativo (Browser Isolation remoto): Isola i dispositivi locali dal malware eseguendo tutto il codice del browser sulla rete globale a bassa latenza di Cloudflare.
- Prevenzione della perdita di dati (DLP) integrata in modo nativo: Rileva e blocca i dati sensibili nel traffico HTTP(S) e nei file.
LA TECNOLOGIA CLOUDFLARE IN AZIONE
Bouvet utilizza Cloudflare per proteggere l'accesso a Internet e al cloud
Bouvet, azienda scandinava di consulenza informatica e comunicazione digitale, cercava un approccio più semplice e consolidato per proteggere la sua forza lavoro ibrida.
Oggi l'azienda utilizza Cloudflare per proteggere gli utenti che lavorano da remoto e in ufficio dalle minacce online con servizi quali filtro DNS, ispezione SWG, RBI e altro ancora.
Nel percorso di implementazione, Bouvet ha potuto sostituire gli strumenti tradizionali e applicare criteri di sicurezza Internet omogenei a 2.300 dipendenti e 17 sedi in Norvegia e Svezia con un unico fornitore.
"Ci basiamo su Cloudflare per ridurre la nostra superficie d'attacco proteggendo le nostre porte, filtrando le minacce e ripulendo il traffico."
- Security Operations Lead, Bouvet
Vuoi semplificare il modo in cui proteggi i tuoi lavoratori remoti sul Web?
Perché Cloudflare?
Sicurezza Web semplice e rapida, supportata da un'intelligence delle minacce su larga scala
Migra a Cloudflare iniziando con il filtro DNS per ottenere un rapido time to value, quindi costruisci il tuo approccio alla sicurezza Web su queste basi.
Gestione semplice e flessibile
Diverse opzioni di distribuzione con e senza un client del dispositivo. Un unico gestore di criteri per DNS, HTTP, DLP e isolamento.
Applicazione omogenea
Offri esperienze utente migliori con una rete globale che si trova quasi a 50 ms dal95% degli utenti di Internet.
Intelligence delle minacce su larga scala
Modelli di ricerca delle minacce basati sull'IA e informati dalla visibilità di Cloudflare su circa 61 migliaia di miliardi di query al giorno.
Una sola piattaforma, una sola rete
Consolida le funzionalità SSE/Zero Trust sulla piattaforma unificata e sul piano di controllo di Cloudflare.
Risorse
Proteggi il tuo traffico Internet e le tue app SaaS
Scopri come fornire agli utenti e alle reti un percorso sicuro, flessibile e ad alte prestazioni verso Internet attraverso una guida pratica all'implementazione.
Una roadmap verso l'architettura Zero Trust
Esplora un'architettura Zero Trust indipendente dal fornitore ed esamina un esempio di calendario di implementazione, che inizia con la distribuzione del filtro DNS a livello globale per proteggere il traffico Internet.
Panoramica del prodotto Secure Web Gateway
Scopri come puoi proteggere gli utenti e i dati dalle minacce informatiche con il filtro Internet sensibile all'identità di Cloudflare Gateway, un servizio componibile all'interno della piattaforma SASE di Cloudflare.