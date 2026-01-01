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Seguridad web para los trabajadores remotos con Cloudflare

Sencilla protección contra el malware que se aplica con gran rapidez y coherencia en todo el mundo

Protege al equipo de trabajo remoto contra el malware, el ransomware y otras amenazas en línea, al mismo tiempo que proteges los datos, las finanzas y la reputación de tu organización.

Mejora tu protección contra amenazas empezando con el filtrado de DNS y añadiendo progresivamente controles integrales de puerta de enlace web segura (SWG) y visibilidad dondequiera que se encuentren tus usuarios, todo ello sin interrumpir su productividad.

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La diferencia de Cloudflare

Icono cuadrado - Phishing
Mitiga los riesgos de Internet

Evita las infecciones de malware, las fugas de datos, el phishing y mucho más. Anticípate a las amenazas en evolución con información sobre amenazas dinámica e integrada.

Escala de optimización - Icono
Impulsa el crecimiento y la productividad

Escala la protección en todo tu equipo de trabajo híbrido y remoto. Mejora la experiencia de los usuarios con un filtrado rápido y no intrusivo, y ofrece un 100 % de tiempo activo.

Icono - Mosaico - Optimización web
Simplifica las operaciones de seguridad

Reduce las tareas manuales automatizando los flujos de trabajo relacionados con políticas. Reduce el tiempo medio de detección (MTTD) y respuesta (MTTR). Adopta una configuración que puedas establecer y olvidar.

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Consolida para reducir los costes

Substituye las herramientas existentes por la seguridad nativa de nube. Reduce el número de proveedores y contratos para reducir los gastos de inversión y el coste total de propiedad (TCO).

CÓMO FUNCIONA

Filtra e inspecciona la actividad web

Recupera la visibilidad y aplica una protección coherente en todo tu equipo de trabajo remoto; moderniza la seguridad de Internet con funcionalidades de la plataforma de servicios de seguridad en el perímetro (SSE) de Cloudflare.

  • Filtrado de DNS: bloquea contenidos perjudiciales e inapropiados para mitigar riesgos y aplicar políticas de uso aceptable.
  • SWG: dirige mediante proxy e inspecciona todo el tráfico de Internet de las capas 4–7 en un único paso con filtros de DNS/IP/puerto/protocolo y controles de contenidos HTTPS/SSH.
  • Aislamiento remoto del navegador (RBI) integrado de forma nativa: aísla los dispositivos locales del malware ejecutando el código del navegador en la red global de baja latencia de Cloudflare.
  • Prevención de pérdida de datos (DLP) integrada de forma nativa: detecta y bloquea los datos confidenciales en los archivos y el tráfico HTTP(S).
Ver arquitectura de referencia SASE
Centro de seguridad - PRINCIPAL - Imagen

LA TECNOLOGÍA DE CLOUDFLARE EN LA PRÁCTICA

Bouvet utiliza Cloudflare para proteger el acceso a Internet y a la nube

Testimonio de informe - Miniatura
LOGOTIPO DE BOUVET

Bouvet, una empresa escandinava de consultoría de comunicaciones digitales y de TI, buscaba un enfoque más sencillo y consolidado para proteger a su equipo de trabajo híbrido.

Actualmente, la empresa utiliza Cloudflare para proteger a sus usuarios remotos y en la oficina contra las amenazas en línea con servicios como el filtrado de DNS, la inspección de SWG y el aislamiento remoto del navegador (RBI), entre otros.

En el proceso, Bouvet ha podido reemplazar las herramientas existentes y aplicar políticas de seguridad de Internet coherentes para los 2300 empleados y las 17 oficinas de Noruega y Suecia, todo ello con un único proveedor.

"Dependemos de Cloudflare para reducir nuestra superficie de ataque, proteger nuestros puertos, filtrar amenazas y mejorar nuestro tráfico".

— Director de operaciones de seguridad, Bouvet

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¿Por qué Cloudflare?

Seguridad web sencilla y rápida respaldada por la información sobre amenazas a gran escala

Migra a Cloudflare empezando con el filtrado de DNS para obtener una rápida rentabilidad, y a continuación desarrolla tu propio enfoque de la seguridad web sobre esa base.

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Gestión sencilla y flexible

Varias opciones de implementación con y sin un cliente de dispositivo. Un único administrador de políticas para políticas de DNS, HTTP, DLP y de aislamiento.

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Aplicación coherente

Mejores experiencias de los usuarios remotos con una red global que está a unos 50 ms de aproximadamente el 95 % de los usuarios de Internet.

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Información sobre amenazas a gran escala

Modelos de detección de amenazas respaldados por IA y basados en la visibilidad de Cloudflare de aproximadamente 61 billones de consultas por día.

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Una plataforma, una red

Consolida las funcionalidades SSE /Zero Trust en la plataforma y el plano de control unificados de Cloudflare.

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Protege tu tráfico de Internet y tus aplicaciones SaaS

Aprende a proporcionar a los usuarios y a las redes una ruta segura, eficaz y flexible a Internet con una guía práctica de implementación.

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Miniatura - Información - Plantilla 5 - Gráficos
Guía de implementación de la arquitectura Zero Trust

Descubre una arquitectura Zero Trust multiproveedor y consulta la cronología de una implementación de ejemplo, que empieza con la implementación del filtrado de DNS a nivel global para proteger el tráfico de Internet.

Descargar guía de implementación  
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Descripción general del producto Secure Web Gateway

Lee acerca de cómo puedes proteger a tus usuarios y tus datos contra las ciberamenazas con el filtrado de Internet basado en la identidad que ofrece Cloudflare Gateway, un servicio componible de la plataforma SASE de Cloudflare.

Ficha técnica  

Preguntas frecuentes sobre trabajadores remotos