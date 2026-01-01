Sencilla protección contra el malware que se aplica con gran rapidez y coherencia en todo el mundo

Protege al equipo de trabajo remoto contra el malware, el ransomware y otras amenazas en línea, al mismo tiempo que proteges los datos, las finanzas y la reputación de tu organización.

Mejora tu protección contra amenazas empezando con el filtrado de DNS y añadiendo progresivamente controles integrales de puerta de enlace web segura (SWG) y visibilidad dondequiera que se encuentren tus usuarios, todo ello sin interrumpir su productividad.