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Cloudflare를 이용한 원격 근무자를 위한 웹 보안

전 세계에 걸쳐 독보적인 속도와 일관성을 갖춘 간단한 맬웨어 보호 기능

맬웨어, 랜섬웨어 등의 온라인 위협으로부터 '하이브리드 근무' 사용자를 보호하는 동시에 조직의 데이터, 재무, 평판을 지키세요.

DNS 필터링으로 시작하여 위협 방어를 강화하고, 사용자가 있는 모든 곳에서 생산성 방해 없이 전체 보안 웹 게이트웨이(SWG)를 제어하며, 가시성을 점진적으로 계층화하세요.

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솔루션 요약 읽기

Cloudflare의 차별성

정사각형 아이콘 - 피싱
인터넷 위험 완화

맬웨어 감염, 데이터 유출, 피싱 등을 차단합니다. 기본 제공되는 동적 위협 인텔리전스로 진화하는 위협에 한발 앞서 대응하세요.

최적화 스케일 아이콘
성장 및 생산성 향상

원격 및 하이브리드 인력 전체에 걸쳐 보호 기능을 확장합니다. 빠르고 어떠한 성능도 떨어뜨리지 않는 필터링으로 사용자 경험을 개선하고 100% 가동 시간을 제공합니다.

아이콘 타일 최적화 웹
보안 운영 간소화

정책 워크플로우를 자동화하여 수동 작업을 줄입니다. 평균 감지 시간(MTTD) 및 평균 대응 시간(MTTR)을 단축합니다. '설정하고 잊어버리는' 구성을 도입하세요.

보안 실드 보호 체크 마크 - 아이콘
비용 절감을 위한 통합

레거시 도구를 클라우드 네이티브 보안으로 대체합니다. 벤더 및 계약의 수를 줄여 자본 지출 및 총소유비용(TCO)을 절감합니다.

작동 방식

웹 활동 필터링 및 검사

원격 근무 인력의 가시성을 되찾고 일관된 보호를 적용하세요. Cloudflare의 보안 서비스 에지(SSE) 플랫폼 기능으로 인터넷 보안을 최신화하세요.

  • DNS 필터링: 위험하고 부적절한 콘텐츠를 차단하여 위험을 완화하고 허용 가능한 사용 정책을 시행합니다.
  • SWG: DNS/IP/포트/프로토콜 필터 및 HTTPS/SSH 콘텐츠 제어를 통해 모든 L4~L7 인터넷 트래픽을 단일 경로로 프록시하고 검사합니다.
  • 기본적으로 통합된 원격 브라우저 격리(RBI): 모든 브라우저 코드를 대기 시간이 짧은 Cloudflare의 전역 네트워크상에서 구동하여 맬웨어로부터 로컬 장치를 보호합니다.
  • 기본적으로 통합된 데이터 손실 방지(DLP): HTTP(S) 트래픽과 파일에서 중요한 데이터를 감지하고 차단합니다.
SASE 참조 아키텍처 보기
보안 센터 - 히어로 - 이미지

Cloudflare 기술 활용 사례

Bouvet에서는 Cloudflare를 이용하여 인터넷과 클라우드 액세스를 보호합니다

보고서 추천글 - 썸네일
BOUVET 로고

스칸디나비아 IT 및 디지털 커뮤니케이션 컨설팅 회사인 Bouvet에서는 하이브리드 근무 인력 보호를 위해 더 간단하고 통합된 접근법을 찾으려고 했습니다.

현재 이 회사에서는 Cloudflare를 이용하여 DNS 필터링, SWG 검사, RBI 등의 서비스를 통해 원격 및 사무실 사용자를 온라인 위협으로부터 보호하고 있습니다.

이 과정에서 Bouvet는 단일 벤더를 통해 노르웨이 및 스웨덴에 있는 2,300명의 직원과 사무실 17개에 걸쳐 레거시 도구를 교체하고 일관된 인터넷 보안 정책을 시행할 수 있었습니다.

“우리는 Cloudflare를 통해 포트를 보호하고, 위협을 필터링하며, 트래픽을 검사해 공격면을 줄입니다.”

— Bouvet 보안 운영 책임자

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왜 Cloudflare를 사용해야 할까요?

대규모 위협 인텔리전스로 지원되는 간단하고 빠른 웹 보안

빠르게 가치를 실현하려면 DNS 필터링으로 시작하여 Cloudflare로 마이그레이션한 다음, 이러한 토대 위에 웹 보안 접근법을 구축하세요.

Geo Key Manager - 아이콘
간단하고 유연한 관리

장치 클라이언트 유무와 관계없는 다양한 배포 옵션이 있습니다. DNS, HTTP, DLP, 격리 정책을 위한 하나의 정책 관리자입니다.

성능 가속화 로켓
일관된 시행

인터넷 사용자의 최대 95%가 사용하는 약 50ms의 전역 네트워크를 통해 뛰어난 원격 사용자 경험을 제공합니다.

위협 아이콘
방대한 규모의 위협 인텔리전스

매일 약 61조 건의 쿼리에 대한 Cloudflare의 가시성으로 정보를 제공하는 AI 기반 위협 추적 모델.

Cloudflare-zero-trust
하나의 플랫폼, 하나의 네트워크

Cloudflare의 통합 플랫폼과 제어판에서 SSE/Zero Trust 기능을 통합하세요.

리소스

썸네일 - 인사이트 - 템플릿 1 전구
인터넷 트래픽 및 SaaS 앱 보호

실무 중심의 실행 가이드를 통해 사용자와 네트워크에 안전하고 성능이 우수하며 유연한 인터넷 경로를 제공하는 방법을 알아보세요.

학습 경로 시작  
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Zero Trust 아키텍처로 이어지는 로드맵

벤더에 구애받지 않는 Zero Trust 아키텍처에 대해 살펴보고, 인터넷 트래픽을 보호하기 위해 DNS 필터링의 글로벌 배포에서 시작하는 구현 일정 예시를 검토하세요.

로드맵 다운로드  
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보안 웹 게이트웨이 제품 개요

Cloudflare의 SASE 플랫폼 내에서 구성 가능한 서비스인 Cloudflare Gateway의 ID 인식 인터넷 필터링을 통해 사이버 위협으로부터 사용자와 데이터를 보호하는 방법에 대해 읽어보세요.

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원격 근무 인력 FAQ