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使用 Cloudflare 為遠距工作者提供 Web 安全性

在全球各地以非凡的速度和一致性實施簡單的惡意程式碼防護

保護「隨處辦公」使用者免遭惡意程式碼、勒索軟體和其他線上威脅，同時為組織的資料、資金和聲譽提供安全保障。

無論使用者身處何地，都可從 DNS 篩選開始，逐步疊加完整的安全 Web 閘道 (SWG) 控制和可見度，從而增強威脅防禦——所有這些都不會對生產力造成任何影響。

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Cloudflare 的獨特優勢

方形圖示 - 網路釣魚
緩解網際網路風險

阻止惡意程式碼感染、資料外洩、網路釣魚等。利用動態、內建的威脅情報，保持領先於不斷變化的威脅。

最佳化規模 - 圖示
支援增長和生產力

在遠端和混合員工中擴展保護。透過快速、無干擾的篩選提高使用者體驗，並提供 100% 正常運作時間。

最佳化 Web 圖示圖塊
簡化安全營運

透過實現自動化原則工作流程，減少手動工作。減少平均偵測時間 (MTTD) 和平均回應時間 (MTTR)。採用「設定一次即高枕無憂」設定。

安全護盾保護核取標誌 - 圖示
整合以降低成本

雲端原生安全性取代傳統工具。減少廠商及承包商數量，以降低資本支出和總體擁有成本 (TCO)。

運作方式

篩選和檢查 Web 活動

重新獲得可見度，並對遠端員工強制執行一致的保護——利用 Cloudflare 安全服務邊緣 (SSE) 平台中的功能實現網際網路安全現代化。

  • DNS 篩選： 封鎖有害且不當的內容，以緩解風險並實施可接受使用政策。
  • SWG： 透過 DNS/IP/連接埠/通訊協定篩選器和 HTTPS/SSH 內容控制，在單程中代理並檢查第 4-7 層的所有網際網路流量。
  • 原生整合的遠端瀏覽器隔離 (RBI)： 透過在 Cloudflare 的低延遲全球網路上執行所有瀏覽器程式碼，使本機裝置免受惡意程式碼的影響。
  • 原生整合的資料外洩防護 (DLP)： 偵測並封鎖 HTTP(S) 流量和檔案中的敏感性資料。
請參見 SASE 參考架構
安全中心 - 主圖 - 影像

Cloudflare 技術實例

Bouvet 使用 Cloudflare 確保網際網路和雲端存取安全

報告推薦文 - 縮圖
BOUVET 標誌

Bouvet 是斯堪地那維亞的一間 IT 和數位通訊諮詢公司，尋求透過一種更簡單、更統一的方法來保護他們的混合員工。

如今，公司使用 Cloudflare 的 DNS 篩選、SWG 檢查、RBI 等服務，來保護遠端和辦公室使用者免遭線上威脅。

在此過程中，Bouvet 已經能夠取代傳統工具，並使用單一廠商在挪威和瑞典的 2300 名員工和 17 間辦公室中強制執行一致的網際網路安全性原則。

「我們依靠 Cloudflare 來保護連接埠、篩選威脅並清理流量，從而縮小了攻擊面。」

——Bouvet 安全營運主管

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Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
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Knauf 標誌（白色）
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選擇 Cloudflare 的原因

由大規模威脅情報提供支援的簡單、快速的 Web 安全性

從 DNS 篩選開始遷移至 Cloudflare，以快速實現價值，然後在此基礎上構建您的 Web 安全性方法。

地理金鑰管理員 - 圖示
簡單、靈活的管理

使用和不使用裝置用戶端的多種部署選項。使用單一原則管理器來管理 DNS、HTTP、DLP 和隔離原則。

效能加速火箭
一致的強制執行

透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供卓越的遠端使用者體驗。

威脅圖示
大規模威脅情報

AI 支援的威脅搜尋模型，由 Cloudflare 透過每天分析大約 61 萬億次查詢來提供資訊。

Cloudflare-zero-trust
一個平台，一個網路

在 Cloudflare 的統一平台和控制平面上整合 SSE/Zero Trust 功能。

資源

縮圖 - 見解 - 範本 1 燈泡
保護網際網路流量和 SaaS 應用程式

透過親身操作實施指南，瞭解如何為使用者和網路提供一條安全、高效能且靈活的網際網路路徑。

開始學習路徑  
縮圖 - 見解 - 範本 5 圖表
Zero Trust 架構藍圖

探索廠商獨立的 Zero Trust 架構，並查看實作時間表範例，該時間表從在全球範圍內部署 DNS 篩選以保護網際網路流量開始。

下載藍圖  
縮圖 - 報告 - 範本 1 圖表
安全 Web 閘道產品概觀

瞭解如何藉助 Cloudflare Gateway（它是 Cloudflare 的 SASE 平台內的一項可組合服務），利用身分感知的網際網路篩選保護使用者和資料免受網路威脅。

取得資料表  

遠端員工常見問題