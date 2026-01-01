Cloudflare 的獨特優勢
緩解網際網路風險
阻止惡意程式碼感染、資料外洩、網路釣魚等。利用動態、內建的威脅情報，保持領先於不斷變化的威脅。
支援增長和生產力
在遠端和混合員工中擴展保護。透過快速、無干擾的篩選提高使用者體驗，並提供 100% 正常運作時間。
簡化安全營運
透過實現自動化原則工作流程，減少手動工作。減少平均偵測時間 (MTTD) 和平均回應時間 (MTTR)。採用「設定一次即高枕無憂」設定。
運作方式
篩選和檢查 Web 活動
重新獲得可見度，並對遠端員工強制執行一致的保護——利用 Cloudflare 安全服務邊緣 (SSE) 平台中的功能實現網際網路安全現代化。
- DNS 篩選： 封鎖有害且不當的內容，以緩解風險並實施可接受使用政策。
- SWG： 透過 DNS/IP/連接埠/通訊協定篩選器和 HTTPS/SSH 內容控制，在單程中代理並檢查第 4-7 層的所有網際網路流量。
- 原生整合的遠端瀏覽器隔離 (RBI)： 透過在 Cloudflare 的低延遲全球網路上執行所有瀏覽器程式碼，使本機裝置免受惡意程式碼的影響。
- 原生整合的資料外洩防護 (DLP)： 偵測並封鎖 HTTP(S) 流量和檔案中的敏感性資料。
Cloudflare 技術實例
Bouvet 使用 Cloudflare 確保網際網路和雲端存取安全
Bouvet 是斯堪地那維亞的一間 IT 和數位通訊諮詢公司，尋求透過一種更簡單、更統一的方法來保護他們的混合員工。
如今，公司使用 Cloudflare 的 DNS 篩選、SWG 檢查、RBI 等服務，來保護遠端和辦公室使用者免遭線上威脅。
在此過程中，Bouvet 已經能夠取代傳統工具，並使用單一廠商在挪威和瑞典的 2300 名員工和 17 間辦公室中強制執行一致的網際網路安全性原則。
「我們依靠 Cloudflare 來保護連接埠、篩選威脅並清理流量，從而縮小了攻擊面。」
——Bouvet 安全營運主管
準備好簡化保護 Web 上遠距工作者的方式了嗎？
選擇 Cloudflare 的原因
由大規模威脅情報提供支援的簡單、快速的 Web 安全性
從 DNS 篩選開始遷移至 Cloudflare，以快速實現價值，然後在此基礎上構建您的 Web 安全性方法。
簡單、靈活的管理
使用和不使用裝置用戶端的多種部署選項。使用單一原則管理器來管理 DNS、HTTP、DLP 和隔離原則。
一致的強制執行
透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供卓越的遠端使用者體驗。
大規模威脅情報
AI 支援的威脅搜尋模型，由 Cloudflare 透過每天分析大約 61 萬億次查詢來提供資訊。