卓越したスピードと一貫性をもって、世界中で実施されたシンプルなマルウェア対策

組織のデータ、財務、評判を保護しながら、マルウェア、ランサムウェア、およびその他のオンライン脅威から「場所を選ばない働き方、どこでも勤務」するユーザーを保護します。

DNSフィルタリングから始めて、ユーザーがどこにいても生産性を損なうことなく、安全なWebゲートウェイ（SWG）の完全な制御と可視性を段階的に積み重ねることで、脅威防御を強化します。