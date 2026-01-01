CloudflareによるリモートワーカーのためのWebセキュリティ
卓越したスピードと一貫性をもって、世界中で実施されたシンプルなマルウェア対策
組織のデータ、財務、評判を保護しながら、マルウェア、ランサムウェア、およびその他のオンライン脅威から「場所を選ばない働き方、どこでも勤務」するユーザーを保護します。
DNSフィルタリングから始めて、ユーザーがどこにいても生産性を損なうことなく、安全なWebゲートウェイ（SWG）の完全な制御と可視性を段階的に積み重ねることで、脅威防御を強化します。
Cloudflareの差別化要因
インターネットリスクの軽減
マルウェア感染、データ漏洩、フィッシングなどを阻止します。進化する脅威に対し、動的かつ内蔵型の脅威インテリジェンスで先手を打ちます。
成長と生産性を向上
リモートワーカーとハイブリッドワーカー全体の保護を拡大します。高速でプライバシーを侵害しないフィルタリングでユーザーエクスペリエンスを向上し、稼働率100%を実現します。
セキュリティ運用を簡素化
ポリシーワークフローの自動化により、手作業を減らします。平均検出時間（MTTD）と平均応答時間（MTTR）を短縮します。「設定後は何も考える必要がない」設定を採用します。
仕組み
Webアクティビティのフィルタリングおよび検査
CloudflareのSecurity Service Edge（SSE）プラットフォームの機能を使用して、インターネットセキュリティを近代化し、可視性を回復してリモートワーカー全体にわたる一貫した保護を実施します。
- DNSフィルタリング： 有害かつ不適切なコンテンツをブロックしてリスクを軽減し、承認できる使用ポリシーを実施します。
- SWG： DNS / IP / ポート / プロトコルフィルタおよびHTTPS / SSH コンテンツコントロールを使用して、すべてのL4–L7インターネットトラフィックをシングルパスでプロキシして検査します。
- ネイティブに統合されたリモートブラウザ分離（RBI）： すべてのブラウザコードをCloudflareの低遅延のグローバルネットワーク上で実行することにより、ローカルデバイスをマルウェアから分離します。
- ネイティブに統合されたデータ損失防止（DLP）： HTTP(S)トラフィックおよびファイル内の機密データを検出してブロックします。
Cloudflareテクノロジーの活用例
BouvetはCloudflareを使用してインターネットとクラウドアクセスを保護
スカンジナビアのIT・デジタルコミュニケーションコンサルティング会社であるBouvetは、ハイブリッドワークフォースを保護するために、よりシンプルで統合されたアプローチを求めていました。
今日、BouvetはCloudflareを使用して、DNSフィルタリング、SWG検査、リモートブラウザ分離などのサービスによってオンラインの脅威からリモートユーザーやオフィスユーザーを保護しています。
このプロセスで、Bouvetはレガシーツールを置き換え、ノルウェーとスウェーデンの2,300人の従業員と17のオフィスにおいて、一貫したインターネットセキュリティポリシーを単一ベンダーで適用することができました。
「私たちはCloudflareを利用して、ポートの保護、脅威のフィルタリング、トラフィックのクリーンアップを行い、攻撃対象領域を小さくしています」
— Bouvet、セキュリティオペレーションリード
Web上でリモートワーカーを保護する方法を簡素化する準備はできましたか？
Cloudflareを選ぶ理由
大規模な脅威インテリジェンスを活用した、シンプルかつ高速なWebセキュリティ
Cloudflareへの移行をDNSフィルタリングから始めることで、価値実現までの時間を短縮することができ、その基盤に基づいてWebセキュリティへのアプローチを構築します。
シンプルで柔軟性の高い管理
デバイスクライアントの有無にかかわらず、複数のデプロイメントオプションがあります。DNS、HTTP、DLP、および分離ポリシーを単一のポリシーマネージャーが管理します。
一貫した適用性
インターネットユーザーのおよそ95%から約50ミリ秒以内にあるグローバルネットワークで、優れたリモートユーザーエクスペリエンスを実現します。
大規模な脅威インテリジェンス
AI支援の脅威ハンティングモデルは、1日あたりおよそ61兆件のクエリに対するCloudflareの可視性に基づいています。
リソース
インターネットトラフィックとSaaSアプリを保護
インターネットへのセキュアで高パフォーマンスかつ柔軟な経路をユーザーとネットワークに提供する方法を、実践的な実装ガイドで学びましょう。
ゼロトラストアーキテクチャ導入までのロードマップ
ベンダー非依存型Zero Trustアーキテクチャを検証し、インターネットトラフィックを保護するためにDNSフィルタリングをグローバルに展開することから始まる実装タイムライン例をご確認ください。
セキュアWebゲートウェイ製品概要
CloudflareのSASEプラットフォーム内の構成可能なサービスであるCloudflare GatewayによるID認識型インターネットフィルタリングを使用して、サイバー脅威からユーザーとデータを保護する方法をご覧ください。