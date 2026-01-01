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Web-Sicherheit für Remote-Mitarbeitende mit Cloudflare

Einfacher Malware-Schutz, der weltweit mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Beständigkeit durchgesetzt wird

Schützen Sie Nutzer von Lösungen für mobiles Arbeiten vor Malware, Ransomware und anderen Online-Bedrohungen und schützen Sie gleichzeitig die Daten, Finanzen und die Reputation Ihres Unternehmens.

Stärken Sie Ihre Bedrohungsabwehr, indem Sie mit der DNS-Filterung beginnen und nach und nach vollständige Secure Web Gateway (SWG)-Kontrollen und -Transparenz überall dort einführen, wo sich Ihre Benutzer aufhalten – und das alles, ohne ihre Produktivität zu beeinträchtigen.

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Cloudflare macht den Unterschied

Symbol quadratisches – Phishing
Internetrisiken abwehren

Schützen Sie sich vor Malware-Infektionen, Datenlecks, Phishing und mehr. Seien Sie neuen Bedrohungen mit dynamischen, integrierten Bedrohungsinformationen immer einen Schritt voraus.

Optimierungsskala – Symbol
Wachstum und Produktivität fördern

Skalieren Sie den Schutz für Ihre Remote- und Hybrid-Belegschaft. Verbessern Sie die Nutzererfahrung mit schneller, unaufdringlicher Filterung und bieten Sie 100%ige Verfügbarkeit.

Symbolkachel-Weboptimierung
Vereinfachte Sicherheitsabläufe

Verringern Sie den manuellen Aufwand durch die Automatisierung von Richtlinien-Workflows. Reduzieren Sie die mittlere Zeit bis zur Erkennung von (MTTD) und die mittlere Zeit zur Reaktion auf Bedrohungen (MTTR). Entscheiden Sie sich für eine „Einmal-Konfiguration“.

Security Shield Protection Checkmark – Symbol
Konsolidieren, um Kosten zu senken

Ersetzen Sie veraltete Tools durch Cloud-native Sicherheit. Reduzieren Sie die Anzahl der Anbieter und Verträge, um die Investitionskosten und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.

FUNKTIONSWEISE

Webaktivitäten filtern und überprüfen

Gewinnen Sie die Übersicht zurück und sorgen Sie für einen einheitlichen Schutz für Ihre Remote-Mitarbeitenden – modernisieren Sie die Internetsicherheit mit den Funktionen der Security Service Edge (SSE)-Plattform von Cloudflare.

  • DNS-Filterung: Blockieren Sie schädliche und unangemessene Inhalte, um Risiken zu minimieren und die Richtlinien zur akzeptablen Nutzung durchzusetzen.
  • SWG: Filtern (Proxy) und überprüfen Sie den gesamten Internetverkehr der Ebenen 4 bis 7 in einem einzigen Durchgang mit DNS-/IP-/Port-/Protokollfiltern und HTTPS-/SSH-Inhaltskontrollen.
  • Nativ integrierte Remote-Browserisolierung (RBI): Isolieren Sie lokale Geräte von Malware, indem Sie den gesamten Browser-Code im globalen Netzwerk von Cloudflare mit geringer Latenz ausführen.
  • Nativ integrierte Verhinderung von Datenverlust (DLP): Erkennen und blockieren Sie sensible Daten in HTTP(S)-Datenverkehr und -Dateien.
Siehe SASE-Referenzarchitektur
Security Center – HERO – Abbildung

CLOUDFLARE-TECHNOLOGIE IN AKTION

Bouvet nutzt Cloudflare, um den Internet- und Cloud-Zugang zu sichern

Bericht-Testimonial – Miniaturansicht
BOUVET LOGO

Bouvet, ein skandinavisches Beratungsunternehmen für IT und digitale Kommunikation, suchte nach einem einfacheren, konsolidierten Ansatz zum Schutz seiner hybriden Belegschaft.

Heute nutzt das Unternehmen Cloudflare, um Nutzer an Remote-Standorten und im Büro mit Diensten wie DNS-Filterung, SWG-Inspektion, RBI und mehr vor Online-Bedrohungen zu schützen.

Dabei konnte Bouvet veraltete Tools ersetzen und einheitliche Internet-Sicherheitsrichtlinien für 2300 Mitarbeitende und 17 Büros in Norwegen und Schweden mit einem einzigen Anbieter durchsetzen.

„Wir verlassen uns auf Cloudflare, um unsere Angriffsfläche zu reduzieren, indem wir unsere Ports sichern, Bedrohungen filtern und unseren Traffic bereinigen.“

— Security Operations Lead, Bouvet

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Sind Sie bereit, den Schutz Ihrer Remote-Mitarbeitenden im Internet zu vereinfachen?

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Was spricht für Cloudflare?

Einfache, schnelle Websicherheit, unterstützt durch umfassende Bedrohungsdaten

Migrieren Sie zu Cloudflare, beginnend mit DNS-Filterung für eine kurze Amortisierungszeit – und bauen Sie dann Ihren Ansatz für die Websicherheit auf dieser Grundlage auf.

Geo Key Manager – Symbol
Einfache, flexible Verwaltung

Mehrere Bereitstellungsoptionen mit und ohne Geräte-Client. Ein Richtlinienmanager für DNS-, HTTP-, DLP- und Isolationsrichtlinien.

Performance Beschleunigung Rakete
Einheitliche Durchsetzung

Überlegene Remote-Benutzererfahrungen mit einem globalen Netzwerk, das etwa 50 ms von ~95 % der Internetnutzer entfernt ist.

Bedrohungssymbol
Bedrohungsdaten im großen Maßstab

KI-gestützte Modelle zur Bedrohungssuche, die auf den Erkenntnissen von Cloudflare aus etwa 61 Billionen Abfragen pro Tag basieren.

Cloudflare-zero-trust
Eine Plattform, ein Netzwerk

Konsolidieren Sie SSE-/Zero-Trust-Funktionen auf der einheitlichen Plattform und Steuerungsebene von Cloudflare.

Weitere Informationen

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Sichern Sie Ihren Internet-Traffic und Ihre SaaS-Anwendungen

Erfahren Sie in einem praktischen Implementierungsleitfaden, wie Sie Benutzern und Netzwerken einen sicheren, leistungsstarken und flexiblen Weg ins Internet bieten können.

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Zero Trust-Architektur – ein Wegweiser

Lernen Sie eine herstellerunabhängige Zero Trust-Architektur kennen und sehen Sie sich einen beispielhaften Implementierungszeitplan an, der mit der globalen Bereitstellung von DNS-Filterung zur Sicherung des Internettraffics beginnt.

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Produktübersicht: Secure Web Gateway

Lesen Sie, wie Sie Benutzer und Daten mit identitätsbezogener Internetfilterung durch Cloudflare Gateway – einem modularen Dienst innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare – vor Cyberbedrohungen schützen können.

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Häufig gestellte Fragen zu Remote-Belegschaften