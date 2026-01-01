Bezpieczeństwo sieciowe pracowników zdalnych dzięki Cloudflare
Prosta ochrona przed złośliwym oprogramowaniem egzekwowana z wyjątkową szybkością i spójnością na całym świecie
Chroń użytkowników pracujących z dowolnego miejsca przed złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi zagrożeniami online, jednocześnie zabezpieczając dane, finanse i reputację Twojej organizacji.
Wzmocnij swoją ochronę przed zagrożeniami, zaczynając od filtrowania DNS, a następnie stopniowo wprowadzając pełne środki kontroli i widoczność SWG tam, gdzie są Twoi użytkownicy — wszystko to bez zakłócania ich produktywności.
Czym wyróżnia się Cloudflare?
Ograniczaj zagrożenia internetowe
Powstrzymuj infekcje złośliwym oprogramowaniem, wycieki danych, phishing i inne zagrożenia. Uprzedzaj zmieniające się zagrożenia dzięki dynamicznej, wbudowanej analizie zagrożeń.
Zapewnij rozwój i produktywność
Skaluj zabezpieczenia pomiędzy pracownikami zdalnymi i hybrydowymi. Popraw doświadczenia użytkowników dzięki szybkiemu, nienachalnemu filtrowaniu oraz zapewnij 100‑procentową dostępność.
Uprość operacje związane z bezpieczeństwem
Zmniejsz nakład pracy ręcznej, automatyzując przepływy pracy związane z zasadami. Skróć średni czas wykrywania (MTTD) i średni czas reakcji (MTTR). Wdrażaj konfigurację typu „ustaw i zapomnij”.
Przeprowadź konsolidację w celu obniżenia kosztów
Zastąp starsze narzędzia natywnymi zabezpieczeniami chmurowymi. Ogranicz liczbę dostawców i umów w celu obniżenia nakładów inwestycyjnych i całkowitego kosztu użytkowania (TCO).
JAK TO DZIAŁA
Filtruj i kontroluj aktywność internetową
Odzyskaj widoczność i wprowadzaj spójne zabezpieczenia dla pracowników zdalnych — unowocześniaj zabezpieczenia Internetu dzięki możliwościom platformy Cloudflare Security Service Edge (SSE).
- Filtrowanie DNS: Blokuj szkodliwe i nieodpowiednie treści, aby zmniejszyć ryzyko i egzekwować zasady akceptowalnego użycia.
- SWG: Przekierowuj przez serwery proxy i analizuj cały ruch internetowy w warstwach L4–L7 w jednym przejściu za pomocą filtrów DNS/IP/portów/protokołów oraz środków kontroli treści HTTPS/SSH.
- Natywnie zintegrowana zdalna izolacja przeglądarki (RBI): Chroń urządzenia lokalne przed złośliwym oprogramowaniem, uruchamiając cały kod przeglądarki w globalnej sieci Cloudflare o małym opóźnieniu.
- Natywnie zintegrowana ochrona przed wyciekiem danych (DLP): Wykrywaj i blokuj dane wrażliwe w ruchu HTTP(S) i plikach.
TECHNOLOGIA CLOUDFLARE W AKCJI
Bouvet korzysta z rozwiązań Cloudflare, aby zabezpieczyć dostęp do Internetu i chmury
Bouvet, skandynawska firma doradcza w zakresie IT i komunikacji cyfrowej, poszukiwała prostszego, bardziej zintegrowanego podejścia do ochrony personelu pracującego w formie hybrydowej.
Obecnie firma korzysta z rozwiązań Cloudflare, takich jak m.in. filtrowanie DNS, inspekcja SWG czy zdalna izolacja przeglądarki, aby chronić użytkowników zdalnych i biurowych przed zagrożeniami internetowymi.
Przy okazji firma Bouvet była w stanie zastąpić starsze narzędzia i wyegzekwować spójne zasady bezpieczeństwa internetowego w odniesieniu do 2300 pracowników i 17 biur w Norwegii i Szwecji przy pomocy jednego dostawcy.
„Polegamy na Cloudflare, aby ograniczyć powierzchnię narażenia na atak poprzez zabezpieczenie naszych portów, filtrowanie zagrożeń i czyszczenie naszego ruchu sieciowego”.
— Kierownik ds. operacji bezpieczeństwa, Bouvet
Dlaczego Cloudflare?
Proste i szybkie zabezpieczenie sieci wspierane przez wielkoskalową analizę zagrożeń
Rozpocznij migrację do środowiska Cloudflare od filtrowania DNS, aby skrócić czas osiągnięcia korzyści, a następnie na tej podstawie opracuj swoje podejście do bezpieczeństwa sieciowego.
Proste, elastyczne zarządzanie
Wiele opcji wdrażania z klientem urządzenia i bez niego. Jeden menedżer zasad dotyczących DNS, HTTP, DLP i izolacji.
Spójne egzekwowanie
Ponadprzeciętne doświadczenia użytkowników dzięki sieci globalnej, której zasięg wynoszący około 50 ms obejmuje w przybliżeniu 95% użytkowników Internetu.
Analiza zagrożeń na masową skalę
Modele wyszukiwania zagrożeń wspierane przez SI, oparte na wglądzie Cloudflare w około 61 bln zapytań dziennie.
Jedna platforma, jedna sieć
Skonsoliduj funkcje SSE / Zero Trust na ujednoliconej platformie i płaszczyźnie zarządzania Cloudflare.
Zasoby
Zabezpieczanie ruchu internetowego i aplikacji SaaS
Dowiedz się, jak zapewnić użytkownikom i sieciom bezpieczną, wydajną i elastyczną ścieżkę do Internetu dzięki praktycznemu przewodnikowi implementacji.
Plan działania dotyczący architektury typu Zero Trust
Odkryj niezależną od dostawcy architekturę typu Zero Trust i zapoznaj się z przykładowym harmonogramem wdrożenia, którego etapem początkowym jest globalne wdrożenie filtrowania DNS w celu zabezpieczenia ruchu internetowego.
Secure Web Gateway — przegląd produktu
Dowiedz się, jak możesz chronić użytkowników i dane przed cyberzagrożeniami dzięki filtrowaniu Internetu opartemu na tożsamości za pomocą Cloudflare Gateway, komponowalnej usługi dostępnej na platformie Cloudflare SASE.